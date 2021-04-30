Акрон
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делькин Артём
|6 (2)
|0.15
|2.
|Газданов Артур
|5
|0.13
|3.
|Гираев Карим
|4 (1)
|0.1
|4.
|Квеквескири Даур
|3
|0.08
|5.
|Герюгов Азнаур
|3
|0.08
|6.
|Жестоков Максим
|1
|0.03
|7.
|Чудин Иван
|1
|0.03
|8.
|Пьянченко Василий
|1
|0.03
|9.
|Майрович Максим
|1
|0.03
|10.
|Садыков Булат
|1
|0.03
|11.
|Килин Антон
|1
|0.03
|12.
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|13.
|Верхунов Никита
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|35 (5)
|0.92
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.34
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.26
|4.
|Сарвели Владислав
|4
|0.11
|5.
|Солдатенков Александр
|4
|0.11
|6.
|Ежов Роман
|4
|0.11
|7.
|Гацкан Александр
|2
|0.05
|8.
|Гынсарь Раду
|2
|0.05
|9.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|10.
|Чернов Никита
|2
|0.05
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.05
|12.
|Горшков Юрий
|2
|0.05
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садыков Булат
|5
|2
|2.
|Квеквескири Даур
|5
|2
|3.
|Чудин Иван
|6
|1
|4.
|Киреев Андрей
|5
|1
|5.
|Чичерин Никита
|4
|1
|6.
|Друковский Владимир
|5
|0
|7.
|Пьянченко Василий
|5
|0
|8.
|Киряков Сергей
|5
|0
|9.
|Иванников Николай
|3
|1
|10.
|Делькин Артём
|3
|1
|11.
|Майрович Максим
|3
|1
|12.
|Жестоков Максим
|4
|0
|13.
|Газданов Артур
|4
|0
|14.
|Килин Антон
|4
|0
|15.
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|16.
|Яцкий Евгений
|2
|1
|17.
|Литвин Дмитрий
|2
|1
|18.
|Морозов Константин
|3
|0
|19.
|Феррейра Херман
|3
|0
|20.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|21.
|Потапов Андрей
|3
|0
|22.
|Елеев Максим
|3
|0
|23.
|Босов Александр
|3
|0
|24.
|Волков Сергей
|2
|0
|25.
|Баланович Сергей
|2
|0
|26.
|Гираев Карим
|2
|0
|27.
|Верхунов Никита
|2
|0
|28.
|Нихаев Всеволод
|2
|0
|29.
|Бидловский Давид
|0
|1
|30.
|Причиненко Станислав
|1
|0
|31.
|Малаховский Максим
|1
|0
|32.
|Титов Андрей
|1
|0
|33.
|Бойцов Ефим
|1
|0
|34.
|Эмини Сефер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Витюгов Максим
|4
|1
|5.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|11.
|Карпов Максим
|2
|1
|12.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Якуба Денис
|3
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Хади Сафаа
|1
|0
|24.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрон
|17.24% (5)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|31.03% (9)
|Крылья Советов
|15.29% (13)
|9.41% (8)
|18.82% (16)
|16.47% (14)
|15.29% (13)
|24.71% (21)
Предыдущие игры
Акрон Последние 20 матчей: +5 =9 -6Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 Акрон Акрон 1:1 Динамо Брянск
Акрон 1:1 Иртыш Омск Акрон 0:0 Томь Чертаново 0:1 Акрон Акрон 0:0 Нижний Новгород Енисей 0:1 Акрон Акрон 1:1 Оренбург Чайка 0:1 Акрон Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Акрон Урал 1:0 Акрон Акрон 0:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Акрон Акрон 0:0 Спартак-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Акрон Акрон 0:3 Волгарь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Последние игры между собой
Акрон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|89 - 25
|89
|2.
|Оренбург
|Заявка
|39
|25
|10
|4
|69 - 31
|85
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|39
|25
|6
|8
|59 - 26
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|39
|21
|10
|8
|72 - 37
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|39
|20
|8
|11
|64 - 40
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|39
|20
|7
|12
|44 - 33
|67
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|39
|18
|10
|11
|59 - 41
|64
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|39
|17
|11
|11
|52 - 43
|62
|9.
|Енисей
|Заявка
|39
|18
|5
|16
|49 - 51
|59
|10.
|Факел
|Заявка
|39
|15
|12
|12
|53 - 43
|57
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|39
|16
|9
|14
|48 - 42
|57
|12.
|Волгарь
|Заявка
|39
|14
|11
|14
|46 - 42
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|40 - 52
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|29 - 46
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|45 - 66
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|39
|10
|12
|17
|45 - 61
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|33 - 49
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|39
|11
|5
|23
|23 - 58
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|39
|9
|10
|20
|30 - 47
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|39
|8
|8
|23
|28 - 54
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|39
|7
|5
|27
|30 - 72
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|39
|4
|10
|25
|36 - 84
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|34 - 12
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|37 - 15
|36
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|9.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 30
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Акрон - Крылья Советов
Исход игры
Акрон
0% (0)
Ничья
4.9% (2)
Крылья Советов
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
41.5% (17)
0:2 Крылья Советов
22% (9)
0:1 Крылья Советов
17.1% (7)
1:3 Крылья Советов
14.6% (6)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!