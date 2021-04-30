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Нижний Новгород
 
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Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.23
2. Сапета Александр 8 (6) 0.21
3. Султонов Мухаммад 7 0.18
4. Попов Артём 6 0.15
5. Калинский Николай 5 0.13
6. Гоцук Кирилл 5 0.13
7. Горбунов Игорь 4 0.1
8. Федчук Артём 3 0.08
9. Ставпец Александр 2 0.05
10. Гащенков Михаил 2 0.05
11. Шарипов Альберт 2 0.05
12. Каккоев Никита 2 0.05
13. Янсане Момо 2 0.05
14. Кавтарадзе Бека 2 0.05
15. Шумских Алексей 1 0.03
16. Зуйков Сергей 1 0.03
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 10 0.26
2. Оганесян Степан 6 0.16
3. Шитов Владислав 4 0.11
4. Нимели Силванус 3 0.08
5. Дьяков Виталий 3 (3) 0.08
6. Роша Педро 2 0.05
7. Маркитесов Дмитрий 2 0.05
8. Литвинов Руслан 2 0.05
9. Кожедуб Святослав 2 0.05
10. Баду Малкольм 1 0.03
11. Миронов Леонид 1 0.03
12. Воропаев Артём 1 0.03
13. Бакалюк Никита 1 0.03
14. Мельников Степан 1 0.03
15. Голятов Илья 1 0.03
16. Шитов Виталий 1 0.03

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 8 0
3. Каккоев Никита 8 0
4. Маляров Кирилл 7 0
5. Гащенков Михаил 7 0
6. Темников Иван 6 0
7. Попов Артём 6 0
8. Зуйков Сергей 6 0
9. Гоцук Кирилл 6 0
10. Ставпец Александр 5 0
11. Горбунов Игорь 5 0
12. Султонов Мухаммад 4 0
13. Шарипов Альберт 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Анисимов Артур 3 0
19. Мичуренков Дмитрий 3 0
20. Сулейманов Тимур 3 0
21. Гогличидзе Лео 2 0
22. Кавтарадзе Бека 2 0
23. Смирнов Олег 1 0
24. Алиев Саид 1 0
25. Янсане Момо 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 8 2
2. Петрунин Даниил 4 2
3. Бакалюк Никита 7 0
4. Литвинов Руслан 7 0
5. Дьяков Виталий 5 1
6. Ташаев Александр 5 1
7. Миронов Леонид 5 1
8. Денисов Даниил 5 1
9. Кожедуб Святослав 4 1
10. Воропаев Артём 4 0
11. Сунгатулин Фаниль 4 0
12. Баду Малкольм 3 0
13. Нимели Силванус 3 0
14. Гапонов Илья 2 0
15. Маркитесов Дмитрий 2 0
16. Данилин Максим Алексеевич 2 0
17. Голосов Илья 2 0
18. Кутателадзе Николоз 1 0
19. Акмурзин Тимур 1 0
20. Поплевченков Артём 1 0
21. Оганесян Степан 1 0
22. Шитов Виталий 1 0
23. Муминов Ильяс 1 0
24. Шитов Владислав 1 0
25. Ходорченко Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 13.56% (8) 6.78% (4) 20.34% (12) 8.47% (5) 27.12% (16) 23.73% (14)
 Спартак-2 17.07% (7) 12.2% (5) 9.76% (4) 24.39% (10) 17.07% (7) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново
Спартак-2 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь Оренбург 5:2 Спартак-2
Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2 Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Акрон 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Томь Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Спартак-2: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 38 28 5 5 89 - 25 89
2. Оренбург Заявка 39 25 10 4 69 - 31 85
3. Нижний Новгород Заявка 39 25 6 8 59 - 26 81
4. Алания Заявка 39 21 10 8 72 - 37 73
5. Торпедо Москва Заявка 39 20 8 11 64 - 40 68
6. Балтика Заявка 39 20 7 12 44 - 33 67
7. Нефтехимик Заявка 39 18 10 11 59 - 41 64
8. Велес Москва Заявка 39 17 11 11 52 - 43 62
9. Енисей Заявка 39 18 5 16 49 - 51 59
10. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
11. СКА-Хабаровск Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
12. Волгарь Заявка 39 14 11 14 46 - 42 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 39 11 11 17 29 - 46 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 Заявка 39 10 12 17 45 - 61 42
17. Акрон Заявка 39 10 11 18 33 - 49 41
18. Динамо Брянск Заявка 39 11 5 23 23 - 58 38
19. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
20. Иртыш Омск Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 39 7 5 27 30 - 72 26
22. Шинник Заявка 39 4 10 25 36 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 20 14 2 4 34 - 12 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Нефтехимик Заявка 19 10 6 3 37 - 15 36
8. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
9. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 20 - 20 28
9. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
16. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
17. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 1 день 23 часа 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Нижний Новгород 85.3% (29)
    X 5.9% (2)
    Спартак-2 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Спартак-2
    1.41
    4.50
    8.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Спартак-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Спартак-2

    Исход игры
    Нижний Новгород
    84.8% (28)
    Ничья
    6.1% (2)
    Спартак-2
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Нижний Новгород
    48.5% (16)
    2:0 Нижний Новгород
    18.2% (6)
    1:0 Нижний Новгород
    15.2% (5)
    1:2 Спартак-2
    9.1% (3)
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