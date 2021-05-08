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Чертаново
 
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Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молтенинов Илья 8 (2) 0.2
2. Завезён Юрий 4 (1) 0.1
3. Канищев Александр 2 0.05
4. Молчанов Дмитрий 2 0.05
5. Надольский Александр 2 0.05
6. Соколов Артём 2 0.05
7. Пиняев Сергей 2 0.05
8. Левин Гаррик 2 0.05
9. Тюменцев Даниил 2 (1) 0.05
10. Рудковский Егор 1 0.03
11. Алексеев Андрей 1 0.03
12. Конев Александр 1 0.03
13. Сулейманов Никита 1 0.03
14. Савельев Максим 1 0.03
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.23
2. Сапета Александр 8 (6) 0.2
3. Султонов Мухаммад 7 0.18
4. Попов Артём 6 0.15
5. Калинский Николай 6 (1) 0.15
6. Горбунов Игорь 5 0.13
7. Гоцук Кирилл 5 0.13
8. Янсане Момо 3 0.08
9. Кавтарадзе Бека 3 0.08
10. Ставпец Александр 2 0.05
11. Гащенков Михаил 2 0.05
12. Шарипов Альберт 2 0.05
13. Каккоев Никита 2 0.05
14. Шумских Алексей 1 0.03
15. Зуйков Сергей 1 0.03
16. Федчук Артём 1 0.03

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Бартасевич Владимир 10 0
2. Першин Никита 7 1
3. Ляхов Константин 3 3
4. Никитенков Алексей 8 0
5. Гудков Ян 8 0
6. Сулейманов Никита 6 1
7. Надольский Александр 7 0
8. Тюменцев Даниил 6 0
9. Рудковский Егор 5 0
10. Завезён Юрий 5 0
11. Молтенинов Илья 5 0
12. Алексеев Андрей 3 1
13. Герчиков Леонид 4 0
14. Молчанов Дмитрий 4 0
15. Левин Гаррик 2 1
16. Кутин Денис 3 0
17. Кондаков Егор 3 0
18. Редькович Дмитрий 3 0
19. Молодняков Данила 3 0
20. Пиняев Сергей 3 0
21. Савельев Максим 3 0
22. Абаев Илья 2 0
23. Камышев Илья 2 0
24. Великородный Дмитрий 2 0
25. Соколов Артём 2 0
26. Мелехов Александр II 2 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Каккоев Никита 9 0
3. Шумских Алексей 8 0
4. Маляров Кирилл 8 0
5. Темников Иван 7 0
6. Гащенков Михаил 7 0
7. Попов Артём 6 0
8. Зуйков Сергей 6 0
9. Гоцук Кирилл 6 0
10. Ставпец Александр 5 0
11. Горбунов Игорь 5 0
12. Шарипов Альберт 5 0
13. Эдиев Исмаил 4 0
14. Султонов Мухаммад 4 0
15. Калинский Николай 4 0
16. Осинов Михаил 3 0
17. Комолов Павел 3 0
18. Анисимов Артур 3 0
19. Мичуренков Дмитрий 3 0
20. Сулейманов Тимур 3 0
21. Гогличидзе Лео 2 0
22. Кавтарадзе Бека 2 0
23. Смирнов Олег 1 0
24. Алиев Саид 1 0
25. Янсане Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 19.35% (6) 9.68% (3) 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 29.03% (9)
 Нижний Новгород 12.7% (8) 6.35% (4) 20.63% (13) 9.52% (6) 25.4% (16) 25.4% (16)

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Енисей 1:1 Чертаново Чертаново 2:3 Оренбург Чайка 1:1 Чертаново Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск
Чертаново 2:4 Велес Москва Чертаново 1:2 Балтика Краснодар-2 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Акрон Торпедо Москва 3:0 Чертаново Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 3:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 41 31 5 5 94 - 26 98
2. Оренбург 1:0 Заявка 41 27 10 4 72 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей 0:1 Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 0:0 Заявка 41 12 8 21 45 - 72 44
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 41 10 12 19 45 - 63 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Томь 1:0 Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 41 8 8 25 29 - 57 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник 0:0 Заявка 41 4 11 26 36 - 86 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 21 19 1 1 61 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург 1:0 Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей 0:1 Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 0:1 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Томь 1:0 Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
19. Спартак-2 0:0 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 21 5 3 13 12 - 29 18
21. Шинник 0:0 Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 21 14 5 2 33 - 15 47
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей 0:1 Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 0:0 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь 1:0 Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск 0:1 Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 0:1 Заявка 21 2 6 13 13 - 38 12
22. Шинник 0:0 Заявка 20 1 7 12 16 - 47 10
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 39 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 23 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 16 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Чертаново 6.8% (9)
    X 9.8% (13)
    Нижний Новгород 83.5% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чертаново
    Ничья
    Нижний Новгород
    8.90
    4.00
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чертаново - Нижний Новгород онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Чертаново - Нижний Новгород

    Исход игры
    Чертаново
    6.8% (9)
    Ничья
    9.8% (13)
    Нижний Новгород
    83.5% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.76% (67)
    Меньше
    49.24% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    56.06% (74)
    Нет
    43.94% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    37.6% (50)
    0:1 Нижний Новгород
    18% (24)
    0:2 Нижний Новгород
    17.3% (23)
    1:1 Ничья
    8.3% (11)
    1:3 Нижний Новгород
    5.3% (7)
    1:0 Чертаново
    4.5% (6)
    0:3 Нижний Новгород
    3% (4)
    2:1 Чертаново
    2.3% (3)
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