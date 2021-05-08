Алания
0:0
Первый тайм: 18'
Велес Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дзагоев ОлегВратарь
-
12 Рашид СодикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dmitri Beznyak
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|13 (1)
|0.32
|2.
|Магомедов Бутта
|9 (1)
|0.22
|3.
|Машуков Ислам
|8
|0.2
|4.
|Хадарцев Батраз
|8 (3)
|0.2
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.15
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.1
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.1
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.07
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.07
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.07
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.05
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.05
|14.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.02
|15.
|Хугаев Алан
|1
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|9 (1)
|0.22
|2.
|Малания Диего
|7 (6)
|0.17
|3.
|Галоян Артур
|6 (2)
|0.15
|4.
|Стефанович Илья
|5
|0.12
|5.
|Баев Алексей
|3
|0.07
|6.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0.07
|7.
|Климов Игорь
|2
|0.05
|8.
|Федчук Артём
|2
|0.05
|9.
|Котов Павел
|2
|0.05
|10.
|Кирсанов Никита
|2
|0.05
|11.
|Алиев Саид
|2
|0.05
|12.
|Н'Диай Лассана
|2
|0.05
|13.
|Кахидзе Александр
|2
|0.05
|14.
|Елисеев Александр
|1
|0.02
|15.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.02
|16.
|Родионов Кирилл
|1
|0.02
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|8
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Машуков Ислам
|9
|0
|5.
|Хабалов Алан
|8
|0
|6.
|Кочиев Хетаг
|8
|0
|7.
|Багаев Алан
|5
|1
|8.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|5
|0
|11.
|Хугаев Алан
|5
|0
|12.
|Бутаев Аллон
|5
|0
|13.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|14.
|Хубулов Владимир
|4
|0
|15.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|16.
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|17.
|Дзахов Давид
|3
|0
|18.
|Суанов Руслан
|3
|0
|19.
|Кобесов Давид
|3
|0
|20.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|21.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|22.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|8
|2
|2.
|Котов Павел
|11
|0
|3.
|Майга Мамаду
|9
|1
|4.
|Вакулич Алексей
|9
|0
|5.
|Фищенко Руслан
|9
|0
|6.
|Кахидзе Александр
|5
|1
|7.
|Баев Алексей
|6
|0
|8.
|Осипов Александр
|5
|0
|9.
|Галоян Артур
|5
|0
|10.
|Климов Игорь
|4
|0
|11.
|Федчук Артём
|4
|0
|12.
|Малания Диего
|4
|0
|13.
|Грачёв Владимир
|2
|1
|14.
|Прошляков Данила
|3
|0
|15.
|Н'Диай Лассана
|3
|0
|16.
|Чуканов Андреа
|2
|0
|17.
|Кирсанов Никита
|2
|0
|18.
|Максименко Артём
|2
|0
|19.
|Родионов Кирилл
|2
|0
|20.
|Елисеев Александр
|1
|0
|21.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0
|22.
|Поляков Данила
|1
|0
|23.
|Джамалутдинов Тамирлан
|1
|0
|24.
|Стефанович Илья
|1
|0
|25.
|Михайлов Александр
|1
|0
|26.
|Макаров Никита
|1
|0
|27.
|Боковой Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|18.84% (13)
|26.09% (18)
|Велес Москва
|21.57% (11)
|5.88% (3)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|23.53% (12)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Велес Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва
Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Алания
Последние игры между собой
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|41
|31
|5
|5
|99 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|Заявка
|41
|27
|10
|4
|75 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|41
|27
|6
|8
|66 - 27
|87
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|41
|21
|11
|9
|72 - 39
|74
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|41
|21
|9
|11
|65 - 40
|72
|6.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|41
|20
|10
|11
|62 - 41
|70
|7.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|8.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|41
|17
|12
|12
|52 - 45
|63
|9.
|Факел
|Заявка
|41
|16
|13
|12
|55 - 43
|61
|10.
|Енисей
|Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|41
|17
|9
|15
|49 - 43
|60
|12.
|Волгарь
|1:1 Заявка
|41
|14
|12
|15
|47 - 44
|54
|13.
|Чайка
|0:0 Заявка
|41
|13
|12
|16
|42 - 53
|51
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|41
|13
|7
|21
|49 - 74
|46
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|41
|10
|12
|19
|35 - 52
|42
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 68
|42
|18.
|Томь
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|41
|11
|6
|24
|23 - 59
|39
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 60
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|41
|7
|6
|28
|32 - 76
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|41
|4
|10
|27
|38 - 90
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|19
|1
|1
|66 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|40 - 15
|42
|5.
|Алания
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 21
|42
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|29 - 18
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Факел
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|26 - 13
|34
|10.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|21
|8
|2
|11
|15 - 26
|26
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|16.
|Чайка
|0:0 Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|19.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 32
|18
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|36 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|28 - 15
|40
|4.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|32 - 25
|33
|6.
|Алания
|0:0 Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 22
|29
|9.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|10.
|Чайка
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|21 - 25
|27
|11.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|21
|7
|3
|11
|27 - 30
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|16 - 29
|20
|17.
|Волгарь
|1:1 Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 43
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|18 - 51
|9
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|40
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|24
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|17
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1
Прогнозы на матч Алания 0:0 Велес Москва
Исход игры
Алания
91% (122)
Ничья
7.5% (10)
Велес Москва
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.11% (60)
Меньше
54.89% (73)
Обе команды забьют
Да
49.62% (66)
Нет
50.38% (67)
Популярный счёт
2:1 Алания
38.1% (51)
2:0 Алания
26.1% (35)
1:0 Алания
22.4% (30)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Алания
1.5% (2)
1:2 Велес Москва
1.5% (2)
3:0 Алания
1.5% (2)
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