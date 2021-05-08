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  4. ФНЛ - Первый дивизион
Алания
0:0
Первый тайм: 18'
Велес Москва
0' 18'
Алания
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 13 (1) 0.32
2. Магомедов Бутта 9 (1) 0.22
3. Машуков Ислам 8 0.2
4. Хадарцев Батраз 8 (3) 0.2
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.15
6. Шавлохов Давид 4 0.1
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.1
8. Качмазов Сослан 3 0.07
9. Хосонов Хетаг 3 0.07
10. Кочиев Хетаг 3 0.07
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Гиоргобиани Николай 1 0.02
15. Хугаев Алан 1 0.02
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 9 (1) 0.22
2. Малания Диего 7 (6) 0.17
3. Галоян Артур 6 (2) 0.15
4. Стефанович Илья 5 0.12
5. Баев Алексей 3 0.07
6. Ботака-Иобома Эрвинг 3 0.07
7. Климов Игорь 2 0.05
8. Федчук Артём 2 0.05
9. Котов Павел 2 0.05
10. Кирсанов Никита 2 0.05
11. Алиев Саид 2 0.05
12. Н'Диай Лассана 2 0.05
13. Кахидзе Александр 2 0.05
14. Елисеев Александр 1 0.02
15. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.02
16. Родионов Кирилл 1 0.02

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 8 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Машуков Ислам 9 0
5. Хабалов Алан 8 0
6. Кочиев Хетаг 8 0
7. Багаев Алан 5 1
8. Гурциев Батраз 6 0
9. Хосонов Хетаг 6 0
10. Магомедов Бутта 5 0
11. Хугаев Алан 5 0
12. Бутаев Аллон 5 0
13. Кобесов Дмитрий 3 1
14. Хубулов Владимир 4 0
15. Хадарцев Батраз 2 1
16. Гиоргобиани Николай 2 1
17. Дзахов Давид 3 0
18. Суанов Руслан 3 0
19. Кобесов Давид 3 0
20. Зураев Эльбрус 1 1
21. Кокоев Батрадз 2 0
22. Солдатенко Ростислав 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 8 2
2. Котов Павел 11 0
3. Майга Мамаду 9 1
4. Вакулич Алексей 9 0
5. Фищенко Руслан 9 0
6. Кахидзе Александр 5 1
7. Баев Алексей 6 0
8. Осипов Александр 5 0
9. Галоян Артур 5 0
10. Климов Игорь 4 0
11. Федчук Артём 4 0
12. Малания Диего 4 0
13. Грачёв Владимир 2 1
14. Прошляков Данила 3 0
15. Н'Диай Лассана 3 0
16. Чуканов Андреа 2 0
17. Кирсанов Никита 2 0
18. Максименко Артём 2 0
19. Родионов Кирилл 2 0
20. Елисеев Александр 1 0
21. Гаракоев Сейт-Даут 1 0
22. Поляков Данила 1 0
23. Джамалутдинов Тамирлан 1 0
24. Стефанович Илья 1 0
25. Михайлов Александр 1 0
26. Макаров Никита 1 0
27. Боковой Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.25% (5) 17.39% (12) 15.94% (11) 14.49% (10) 18.84% (13) 26.09% (18)
 Велес Москва 21.57% (11) 5.88% (3) 13.73% (7) 19.61% (10) 15.69% (8) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Велес Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва
Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Алания

Последние игры между собой

Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Москва 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания 0:0 Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 41 20 10 11 62 - 41 70
7. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
8. Велес Москва 0:0 Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 41 17 9 15 49 - 43 60
12. Волгарь 1:1 Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка 0:0 Заявка 41 13 12 16 42 - 53 51
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон 1:1 Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск 0:0 Заявка 41 11 6 24 23 - 59 39
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик 1:0 Заявка 21 12 6 3 40 - 15 42
5. Алания 0:0 Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь 1:1 Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
10. Велес Москва 0:0 Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Динамо Брянск 0:0 Заявка 21 8 2 11 15 - 26 26
15. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
16. Чайка 0:0 Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон 1:1 Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания 0:0 Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва 0:0 Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Нефтехимик 1:0 Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Чайка 0:0 Заявка 21 6 9 6 21 - 25 27
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 21 7 3 11 27 - 30 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон 1:1 Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь 1:1 Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск 0:0 Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Процент владения мячом, что интересно, в пользу гостей - 43% против 57%. Солидное такое преимущество на стороне столичного коллектива.
  • 14'
    Снова Кобасову позволили пробить защитники "Алании", но выстрел форварда хозяев был крайне неточным.
  • 13'
    Практически не бегает к воротам соперника "Велес". Команда гостей все время пребывает в обороне.
  • Угловой
    12'
    Сам же Кобесов выполнял подачу от углового флага, но спокойно от этого навеса удалось отбиться игрокам "Велеса".
  • Угловой
    10'
    Кобесов попытался пробить по воротам, но попал в ногу защитнику. В итоге 18-й номер "Алании" заработал угловой удар.
  • 9'
    Оба наставника на ногах. Весьма тепло сегодня во Владикавказе. Можно сказать, что на юг России постепенно приходит лето.
  • Офсайд
    8'
    Первый офсайд случился в нашем матче. Н'Диай оказывается в положении "вне игры". Очень недоволен судейским решением футболист.
  • Фол, нарушение
    6'
    Хадарцева сносят с ног сейчас соперники. Свисток арбитра не заставил себя долго ждать. Штрафной удар.
  • 5'
    Хосонов с левого фланга выполнял передачу в чужую штрафную. Мяч прилетел точно в руки голкиперу.
  • 4'
    Продолжает контролировать мяч в районе центрального круга команда хозяев. По всему котировкам именно хозяева сегодня фавориты встречи.
  • 2'
    Владеют преимуществом на первых минутах встречи игроки "Алании". Оно и понятно, ведь владикавказцам нужна в этой встрече только победа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, стартовал первый тайм в нашем поединке! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга);
    Первый помощник: Рашид Абусуев (Санкт-Петербург);
    Второй помощник: Вячеслав Бочков (Сочи);
    Инспектор: Александр Гвардис (Калининград);
    Делегат: Руслан Киселев (Томск).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках очередной встречи в рамках лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу игроки «Алании» и «Велеса». Встреча состоится во Владикавказе, на стадионе «Спартак».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 134
Алания 91% (122)
X 7.5% (10)
Велес Москва 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Велес Москва
1.31
5.10
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алания 0:0 Велес Москва онлайн

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Прогнозы на матч Алания 0:0 Велес Москва

Исход игры
Алания
91% (122)
Ничья
7.5% (10)
Велес Москва
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.11% (60)
Меньше
54.89% (73)
Обе команды забьют
Да
49.62% (66)
Нет
50.38% (67)
Популярный счёт
2:1 Алания
38.1% (51)
2:0 Алания
26.1% (35)
1:0 Алания
22.4% (30)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Алания
1.5% (2)
1:2 Велес Москва
1.5% (2)
3:0 Алания
1.5% (2)
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