Кобесов попытался пробить по воротам, но попал в ногу защитнику. В итоге 18-й номер "Алании" заработал угловой удар.

Сам же Кобесов выполнял подачу от углового флага, но спокойно от этого навеса удалось отбиться игрокам "Велеса".

Практически не бегает к воротам соперника "Велес". Команда гостей все время пребывает в обороне.

Снова Кобасову позволили пробить защитники "Алании", но выстрел форварда хозяев был крайне неточным.

Процент владения мячом, что интересно, в пользу гостей - 43% против 57%. Солидное такое преимущество на стороне столичного коллектива.

9' Оба наставника на ногах. Весьма тепло сегодня во Владикавказе. Можно сказать, что на юг России постепенно приходит лето.

8' Первый офсайд случился в нашем матче. Н'Диай оказывается в положении "вне игры". Очень недоволен судейским решением футболист.

6' Хадарцева сносят с ног сейчас соперники. Свисток арбитра не заставил себя долго ждать. Штрафной удар.

5' Хосонов с левого фланга выполнял передачу в чужую штрафную. Мяч прилетел точно в руки голкиперу.

4' Продолжает контролировать мяч в районе центрального круга команда хозяев. По всему котировкам именно хозяева сегодня фавориты встречи.

2' Владеют преимуществом на первых минутах встречи игроки "Алании". Оно и понятно, ведь владикавказцам нужна в этой встрече только победа.