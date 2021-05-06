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Алания
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 13 (1) 0.33
2. Магомедов Бутта 9 (1) 0.23
3. Машуков Ислам 8 0.2
4. Хадарцев Батраз 8 (3) 0.2
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.15
6. Шавлохов Давид 4 0.1
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.1
8. Качмазов Сослан 3 0.08
9. Хосонов Хетаг 3 0.08
10. Кочиев Хетаг 3 0.08
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Гиоргобиани Николай 1 0.03
15. Хугаев Алан 1 0.03
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 9 (1) 0.23
2. Малания Диего 7 (6) 0.18
3. Галоян Артур 6 (2) 0.15
4. Стефанович Илья 5 0.13
5. Баев Алексей 3 0.08
6. Ботака-Иобома Эрвинг 3 0.08
7. Климов Игорь 2 0.05
8. Федчук Артём 2 0.05
9. Котов Павел 2 0.05
10. Кирсанов Никита 2 0.05
11. Алиев Саид 2 0.05
12. Н'Диай Лассана 2 0.05
13. Кахидзе Александр 2 0.05
14. Елисеев Александр 1 0.03
15. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.03
16. Родионов Кирилл 1 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 8 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Машуков Ислам 9 0
5. Хабалов Алан 8 0
6. Кочиев Хетаг 8 0
7. Багаев Алан 5 1
8. Гурциев Батраз 6 0
9. Хосонов Хетаг 6 0
10. Магомедов Бутта 5 0
11. Хугаев Алан 5 0
12. Бутаев Аллон 5 0
13. Кобесов Дмитрий 3 1
14. Хубулов Владимир 4 0
15. Хадарцев Батраз 2 1
16. Гиоргобиани Николай 2 1
17. Дзахов Давид 3 0
18. Суанов Руслан 3 0
19. Кобесов Давид 3 0
20. Зураев Эльбрус 1 1
21. Кокоев Батрадз 2 0
22. Солдатенко Ростислав 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 8 2
2. Котов Павел 11 0
3. Майга Мамаду 9 1
4. Вакулич Алексей 9 0
5. Фищенко Руслан 9 0
6. Кахидзе Александр 5 1
7. Баев Алексей 6 0
8. Осипов Александр 5 0
9. Галоян Артур 5 0
10. Климов Игорь 4 0
11. Федчук Артём 4 0
12. Малания Диего 4 0
13. Грачёв Владимир 2 1
14. Прошляков Данила 3 0
15. Н'Диай Лассана 3 0
16. Чуканов Андреа 2 0
17. Кирсанов Никита 2 0
18. Максименко Артём 2 0
19. Родионов Кирилл 2 0
20. Елисеев Александр 1 0
21. Гаракоев Сейт-Даут 1 0
22. Поляков Данила 1 0
23. Джамалутдинов Тамирлан 1 0
24. Стефанович Илья 1 0
25. Михайлов Александр 1 0
26. Макаров Никита 1 0
27. Боковой Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.25% (5) 17.39% (12) 15.94% (11) 14.49% (10) 18.84% (13) 26.09% (18)
 Велес Москва 21.57% (11) 5.88% (3) 13.73% (7) 19.61% (10) 15.69% (8) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Велес Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва
Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Алания

Последние игры между собой

Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Москва 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 40 30 5 5 93 - 26 95
2. Оренбург Заявка 40 26 10 4 71 - 31 88
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей Заявка 40 18 6 16 50 - 52 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 40 12 7 21 45 - 72 43
16. Краснодар-2 Заявка 40 10 12 18 45 - 62 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
19. Томь Заявка 40 9 10 21 30 - 49 37
20. Иртыш Омск Заявка 40 8 8 24 29 - 56 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник Заявка 40 4 10 26 36 - 86 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 19 4 5 10 19 - 32 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Алания 78.6% (33)
    X 16.7% (7)
    Велес Москва 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Велес Москва

    Исход игры
    Алания
    78.6% (33)
    Ничья
    16.7% (7)
    Велес Москва
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    28.6% (12)
    1:0 Алания
    26.2% (11)
    2:0 Алания
    19% (8)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:2 Велес Москва
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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