Стал "Оренбург" играть, отталкиваясь от результата. Может это сыграть с командой злую шутку. Гостям нужно забивать второй мяч.

Омичи перевели мяч в центр поля, но там были нарушены правила против автора единственного гола - Эктова. Не торопятся гости вводить снаряд в игру.

Удается еще один угловой заработать "Иртышу". Шестым становится этот корнер в матче. С правого фланга следует навес в район вратарской, где уверенно отводят угрозу от ворот гости.

Еще один корнер заработали и подали футболисты "Иртыша", но снова стандартное положение не принесло успеха команде хозяев.

Впервые в матче поднял флажок судья. У Фамейе был зафиксирован офсайд в этом эпизоде. Отметим это действие в нашей встрече.

30' Андрей Малых не по правилам остановил соперника в районе центрального круга, что привело к очередной желтой карточке в нашей игре.

29' В центре поля Эктов нанес удар по ногам своему сопернику. Обошлось без предупреждения на сей раз, но с устным внушением от рефери.

28' Увязла игра в районе центрального круга. Временами нам показывают наставников команд, которые у кромки поля пытаются донести важную информацию до своих подопечных.

27' Еще один угловой подали футболисты "Оренбурга". Подача пришлась в район линии вратарской, где были только игроки гостевого клуба.

26' Середина первого тайма у нас идет. Значительно меньше стало атак в эти минуты встречи. Вероятно, что соперники взяли небольшую паузу.

25' Первая карточка для Кротова в этой встрече. 10-й "горчичник" в сезоне он получил. Следующую игру футболист "Иртыша" пропустит.

23' Не вызывает пока восторга игра у фанатов "Иртыша". В редких случаях в удается играть команде первым номером. Сегодня об этом и вовсе можно забыть.

22' Левым флангом атаковали футболисты "Иртыша". Морозов выполнял подачу вдоль вратарской, но мяч покинул пределы поля и ушел за лицевую.

21' Ткачук с левого фланга пытался прострелить мяч в чужую штрафную, однако угодил в ногу сопернику, заработав угловой. Впрочем, судьи не дали подать стандарт, поскольку игрок упустил мяч за лицевую линию.

20' Хотя в панораме стадиона показали, что не так много болельщиков на стадионе. "Иртыш" по весне сумел одержать всего 1 победу. Не похоже, что сегодня статистика подправится.

18' Эктов отважился на дальний удар. Мяч через частокол ног соперников проходит, улетая за лицевую линию. Быть удару от ворот.

17' Неудачным образом был разыгран угловой удар игроками "Иртыша". Мяч перехватили гости, которые не торопятся разгонять свое наступление.

16' Фанаты включились в процесс боления. Гонят они свою команду вперед, ну, а хозяева тем временем зарабатывают первый в матче угловой удар.

15' "Оренбург" снова перехватил мяч под свой контроль. Весьма солидно смотрится атака команды гостей в первые минуты встречи. Сложно играть с таким оппонентом "Иртышу".

14' Бреев на Ткачука отправлял сферу. Мяч в свои перчатки выхватил голкипер "Иртыша", уверенно поймавший сферу в свои перчатки.

13' Перекатывает мяч на половине поля соперника сейчас "Иртыш". Нужно полагать, что хозяева попытаются отыграться в самые короткие сроки, но сделать это им будет непросто.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭКТОВ! 0:1!

Забивает гол "Оренбург"! Уверенно разыграли свою комбинацию игроки гостей, отправляя мяч в ворота соперника. Большой шаг к победе делают гости!

10' Виден настрой "Оренбурга" на эту игру. Команда гостей хочет выйти вперед еще до перерыва, и по возможности, обеспечить себе отрыв в 2-3 мяча, чтобы во втором тайме играть спокойнее.

9' Угловой разыграли футболисты "Оренбурга". Гости разыграли корнер с левого фланга. Последовала подача на ближнюю штангу, где мяч выбили защитники.

8' Продолжает осаждать ворота соперника "Оренбург", однако "Иртыш", к чести своей, играет весьма уверенно на футбольном поле.

6' Очередной корнер разыграли футболисты "Оренбурга". Пошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, где до мяча не добрались игроки гостевой команды.

5' МОМЕНТ! Угловой удар заработали гости! Сиваков после розыгрыша стандарта пробивал головой по рамке противника, но спас свою команду Полетаев!

4' В спокойном темпе начали эту встречу футболисты "Оренбурга", которые в случае победы смогут обеспечить себе второе место в ФНЛ и прямой выход в РПЛ.

3' Смирнов в жесткой манере подкатился под соперника, получив устное замечание от рефери. Тут же судья показал карточку желтого цвета игроку "Оренбурга".

2' Футболисты "Иртыша" вышли на поле в белых цветах, тогда как игроки "Оренбурга" предстали в синих цветах.