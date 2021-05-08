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  4. ФНЛ - Первый дивизион
Иртыш Омск
0:1
Первый тайм: 39'
Оренбург
0'
2' Желтая карточка
Смирнов Александр
0:1
9' Гол
Эктов Александр
23' Желтая карточка
Кротов Антон
30' Желтая карточка
Капленко Кирилл
39'
Иртыш Омск
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сычевой Владимир 5 0.12
2. Кротов Антон 3 0.07
3. Визнович Илья 3 (1) 0.07
4. Масловский Александр 2 0.05
5. Магадиев Денис 2 0.05
6. Киреев Игорь 1 0.02
7. Морозов Кирилл 1 0.02
8. Рукас Андрюс 1 0.02
9. Аршакян Давид 1 0.02
10. Шакуро Павел 1 0.02
11. Стефанович Илья 1 0.02
12. Киселёв Геннадий 1 0.02
13. Бурюкин Илья 1 0.02
14. Кузнецов Евгений II 1 0.02
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.27
2. Прудников Николай 8 0.2
3. Козлов Андрей 5 0.12
4. Шкофлек Жига 5 0.12
5. Ткачук Денис 4 0.1
6. Гойкович Ренато 4 0.1
7. Миронов Алексей 4 0.1
8. Эктов Александр 3 0.07
9. Кулишев Артём 3 (1) 0.07
10. Сиваков Михаил 2 0.05
11. Бреев Сергей 2 0.05
12. Палиенко Максим 2 0.05
13. Чуканов Андреа 2 0.05
14. Юсупов Артём 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.02
16. Нойок Александр 1 0.02
17. Аюпов Тимур 1 0.02
18. Козлов Савелий 1 0.02
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.02

Карточки

Иртыш Омск
# Игрок      
1. Кротов Антон 12 0
2. Шакуро Павел 10 1
3. Подоксёнов Сергей 10 1
4. Стеклов Вадим 9 1
5. Магадиев Денис 7 0
6. Морозов Кирилл 5 1
7. Киселёв Геннадий 6 0
8. Визнович Илья 4 1
9. Кербс Александр 4 1
10. Гордиенко Руслан 5 0
11. Рукас Андрюс 5 0
12. Шмыков Артём 5 0
13. Масловский Александр 3 1
14. Пухов Тимур 4 0
15. Коршунов Иван 4 0
16. Сычевой Владимир 4 0
17. Киреев Игорь 3 0
18. Третьяков Артём 3 0
19. Шлеермахер Артур 3 0
20. Бурюкин Илья 3 0
21. Крикуненко Александр 1 1
22. Стефанович Илья 2 0
23. Мареев Станислав 2 0
24. Жустьев Никита 2 0
25. Дергачёв Николай 1 0
26. Аршакян Давид 1 0
27. Полетаев Владислав 1 0
28. Донсков Иван 1 0
29. Зубавленко Вадим 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 14 0
2. Сиваков Михаил 8 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Смирнов Александр 7 0
6. Ткачук Денис 7 0
7. Палиенко Максим 7 0
8. Чуканов Андреа 5 1
9. Скворцов Алексей 6 0
10. Гойкович Ренато 6 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Юсупов Артём 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Иртыш Омск 16.67% (4) 29.17% (7) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 8.33% (2)
 Оренбург 19.72% (14) 11.27% (8) 12.68% (9) 18.31% (13) 16.9% (12) 21.13% (15)

Предыдущие игры

Иртыш Омск Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Чайка 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Акрон 1:1 Иртыш Омск Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Шинник Факел 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург
Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 0:0 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 41 31 5 5 94 - 26 98
2. Оренбург 1:0 Заявка 41 27 10 4 72 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей 0:1 Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 0:0 Заявка 41 12 8 21 45 - 72 44
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 41 10 12 19 45 - 63 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Томь 1:0 Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 41 8 8 25 29 - 57 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник 0:0 Заявка 41 4 11 26 36 - 86 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 21 19 1 1 61 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург 1:0 Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей 0:1 Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 0:1 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Томь 1:0 Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
19. Спартак-2 0:0 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 21 5 3 13 12 - 29 18
21. Шинник 0:0 Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 21 14 5 2 33 - 15 47
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей 0:1 Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 0:0 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь 1:0 Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск 0:1 Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 0:1 Заявка 21 2 6 13 13 - 38 12
22. Шинник 0:0 Заявка 20 1 7 12 16 - 47 10
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 39 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 23 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 16 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    36'
    Впервые в матче поднял флажок судья. У Фамейе был зафиксирован офсайд в этом эпизоде. Отметим это действие в нашей встрече.
  • 35'
    Еще один корнер заработали и подали футболисты "Иртыша", но снова стандартное положение не принесло успеха команде хозяев.
  • Угловой
    34'
    Удается еще один угловой заработать "Иртышу". Шестым становится этот корнер в матче. С правого фланга следует навес в район вратарской, где уверенно отводят угрозу от ворот гости.
  • 33'
    Омичи перевели мяч в центр поля, но там были нарушены правила против автора единственного гола - Эктова. Не торопятся гости вводить снаряд в игру.
  • 31'
    Стал "Оренбург" играть, отталкиваясь от результата. Может это сыграть с командой злую шутку. Гостям нужно забивать второй мяч.
  • Желтая карточка
    30'
    Андрей Малых не по правилам остановил соперника в районе центрального круга, что привело к очередной желтой карточке в нашей игре.
  • Фол, нарушение
    29'
    В центре поля Эктов нанес удар по ногам своему сопернику. Обошлось без предупреждения на сей раз, но с устным внушением от рефери.
  • 28'
    Увязла игра в районе центрального круга. Временами нам показывают наставников команд, которые у кромки поля пытаются донести важную информацию до своих подопечных.
  • Угловой
    27'
    Еще один угловой подали футболисты "Оренбурга". Подача пришлась в район линии вратарской, где были только игроки гостевого клуба.
  • 26'
    Середина первого тайма у нас идет. Значительно меньше стало атак в эти минуты встречи. Вероятно, что соперники взяли небольшую паузу.
  • Желтая карточка
    25'
    Первая карточка для Кротова в этой встрече. 10-й "горчичник" в сезоне он получил. Следующую игру футболист "Иртыша" пропустит.
  • 23'
    Не вызывает пока восторга игра у фанатов "Иртыша". В редких случаях в удается играть команде первым номером. Сегодня об этом и вовсе можно забыть.
  • 22'
    Левым флангом атаковали футболисты "Иртыша". Морозов выполнял подачу вдоль вратарской, но мяч покинул пределы поля и ушел за лицевую.
  • 21'
    Ткачук с левого фланга пытался прострелить мяч в чужую штрафную, однако угодил в ногу сопернику, заработав угловой. Впрочем, судьи не дали подать стандарт, поскольку игрок упустил мяч за лицевую линию.
  • 20'
    Хотя в панораме стадиона показали, что не так много болельщиков на стадионе. "Иртыш" по весне сумел одержать всего 1 победу. Не похоже, что сегодня статистика подправится.
  • 18'
    Эктов отважился на дальний удар. Мяч через частокол ног соперников проходит, улетая за лицевую линию. Быть удару от ворот.
  • 17'
    Неудачным образом был разыгран угловой удар игроками "Иртыша". Мяч перехватили гости, которые не торопятся разгонять свое наступление.
  • Угловой
    16'
    Фанаты включились в процесс боления. Гонят они свою команду вперед, ну, а хозяева тем временем зарабатывают первый в матче угловой удар.
  • 15'
    "Оренбург" снова перехватил мяч под свой контроль. Весьма солидно смотрится атака команды гостей в первые минуты встречи. Сложно играть с таким оппонентом "Иртышу".
  • 14'
    Бреев на Ткачука отправлял сферу. Мяч в свои перчатки выхватил голкипер "Иртыша", уверенно поймавший сферу в свои перчатки.
  • 13'
    Перекатывает мяч на половине поля соперника сейчас "Иртыш". Нужно полагать, что хозяева попытаются отыграться в самые короткие сроки, но сделать это им будет непросто.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭКТОВ! 0:1!
    Забивает гол "Оренбург"! Уверенно разыграли свою комбинацию игроки гостей, отправляя мяч в ворота соперника. Большой шаг к победе делают гости!
  • 10'
    Виден настрой "Оренбурга" на эту игру. Команда гостей хочет выйти вперед еще до перерыва, и по возможности, обеспечить себе отрыв в 2-3 мяча, чтобы во втором тайме играть спокойнее.
  • Угловой
    9'
    Угловой разыграли футболисты "Оренбурга". Гости разыграли корнер с левого фланга. Последовала подача на ближнюю штангу, где мяч выбили защитники.
  • 8'
    Продолжает осаждать ворота соперника "Оренбург", однако "Иртыш", к чести своей, играет весьма уверенно на футбольном поле.
  • Угловой
    6'
    Очередной корнер разыграли футболисты "Оренбурга". Пошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, где до мяча не добрались игроки гостевой команды.
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТ! Угловой удар заработали гости! Сиваков после розыгрыша стандарта пробивал головой по рамке противника, но спас свою команду Полетаев!
  • 4'
    В спокойном темпе начали эту встречу футболисты "Оренбурга", которые в случае победы смогут обеспечить себе второе место в ФНЛ и прямой выход в РПЛ.
  • Желтая карточка
    3'
    Смирнов в жесткой манере подкатился под соперника, получив устное замечание от рефери. Тут же судья показал карточку желтого цвета игроку "Оренбурга".
  • 2'
    Футболисты "Иртыша" вышли на поле в белых цветах, тогда как игроки "Оренбурга" предстали в синих цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Пожелаем удачи командам и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Всероссийская);
    Первый помощник: Александр Филимонов (Орехово-Зуево, Первая);
    Второй помощник: Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону, Первая);
    Резервный судья: Александр Сединкин (Омск, Первая);
    Инспектор: Юрий Фёдорович Чеботарёв (Краснодар);
    Делегат: Вадим Владимирович Ильин (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках очередной встречи в рамках лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу игроки «Иртыша» и «Оренбурга». Встреча состоится в Омске, на стадионе «Красная Звезда».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 135
Иртыш Омск 8.9% (12)
X 8.1% (11)
Оренбург 83% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иртыш Омск
Ничья
Оренбург
7.60
7.77
1.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Иртыш Омск 0:1 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Иртыш Омск 0:1 Оренбург

Исход игры
Иртыш Омск
8.9% (12)
Ничья
8.1% (11)
Оренбург
83% (112)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
45.52% (61)
Нет
54.48% (73)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
28.1% (38)
0:1 Оренбург
22.2% (30)
0:2 Оренбург
21.5% (29)
1:3 Оренбург
8.1% (11)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:0 Иртыш Омск
7.4% (10)
0:3 Оренбург
2.2% (3)
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