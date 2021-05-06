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Иртыш Омск
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сычевой Владимир 5 0.13
2. Кротов Антон 3 0.08
3. Визнович Илья 3 (1) 0.08
4. Масловский Александр 2 0.05
5. Магадиев Денис 2 0.05
6. Киреев Игорь 1 0.03
7. Морозов Кирилл 1 0.03
8. Рукас Андрюс 1 0.03
9. Аршакян Давид 1 0.03
10. Шакуро Павел 1 0.03
11. Стефанович Илья 1 0.03
12. Киселёв Геннадий 1 0.03
13. Бурюкин Илья 1 0.03
14. Кузнецов Евгений II 1 0.03
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.28
2. Прудников Николай 8 0.2
3. Козлов Андрей 5 0.13
4. Шкофлек Жига 5 0.13
5. Ткачук Денис 4 0.1
6. Гойкович Ренато 4 0.1
7. Миронов Алексей 4 0.1
8. Кулишев Артём 3 (1) 0.08
9. Сиваков Михаил 2 0.05
10. Бреев Сергей 2 0.05
11. Палиенко Максим 2 0.05
12. Чуканов Андреа 2 0.05
13. Юсупов Артём 2 0.05
14. Эктов Александр 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.03
16. Нойок Александр 1 0.03
17. Аюпов Тимур 1 0.03
18. Козлов Савелий 1 0.03
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03

Карточки

Иртыш Омск
# Игрок      
1. Шакуро Павел 10 1
2. Подоксёнов Сергей 10 1
3. Кротов Антон 11 0
4. Стеклов Вадим 9 1
5. Магадиев Денис 7 0
6. Морозов Кирилл 5 1
7. Киселёв Геннадий 6 0
8. Визнович Илья 4 1
9. Кербс Александр 4 1
10. Гордиенко Руслан 5 0
11. Рукас Андрюс 5 0
12. Шмыков Артём 5 0
13. Масловский Александр 3 1
14. Пухов Тимур 4 0
15. Коршунов Иван 4 0
16. Сычевой Владимир 4 0
17. Киреев Игорь 3 0
18. Третьяков Артём 3 0
19. Шлеермахер Артур 3 0
20. Бурюкин Илья 3 0
21. Крикуненко Александр 1 1
22. Стефанович Илья 2 0
23. Мареев Станислав 2 0
24. Жустьев Никита 2 0
25. Дергачёв Николай 1 0
26. Аршакян Давид 1 0
27. Полетаев Владислав 1 0
28. Донсков Иван 1 0
29. Зубавленко Вадим 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 14 0
2. Сиваков Михаил 8 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Ткачук Денис 7 0
6. Палиенко Максим 7 0
7. Чуканов Андреа 5 1
8. Смирнов Александр 6 0
9. Скворцов Алексей 6 0
10. Гойкович Ренато 6 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Юсупов Артём 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Иртыш Омск 16.67% (4) 29.17% (7) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 8.33% (2)
 Оренбург 19.72% (14) 11.27% (8) 12.68% (9) 18.31% (13) 16.9% (12) 21.13% (15)

Предыдущие игры

Иртыш Омск Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Чайка 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Акрон 1:1 Иртыш Омск Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Шинник Факел 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург
Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 0:0 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 40 30 5 5 93 - 26 95
2. Оренбург Заявка 40 26 10 4 71 - 31 88
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей Заявка 40 18 6 16 50 - 52 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 40 12 7 21 45 - 72 43
16. Краснодар-2 Заявка 40 10 12 18 45 - 62 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
19. Томь Заявка 40 9 10 21 30 - 49 37
20. Иртыш Омск Заявка 40 8 8 24 29 - 56 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник Заявка 40 4 10 26 36 - 86 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 19 4 5 10 19 - 32 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Иртыш Омск - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Иртыш Омск 13.3% (6)
    X 17.8% (8)
    Оренбург 68.9% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Иртыш Омск - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Иртыш Омск - Оренбург

    Исход игры
    Иртыш Омск
    13.3% (6)
    Ничья
    17.8% (8)
    Оренбург
    68.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    26.7% (12)
    0:2 Оренбург
    20% (9)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    0:1 Оренбург
    11.1% (5)
    1:0 Иртыш Омск
    8.9% (4)
    1:3 Оренбург
    6.7% (3)
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