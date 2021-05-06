Иртыш Омск
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сычевой Владимир
|5
|0.13
|2.
|Кротов Антон
|3
|0.08
|3.
|Визнович Илья
|3 (1)
|0.08
|4.
|Масловский Александр
|2
|0.05
|5.
|Магадиев Денис
|2
|0.05
|6.
|Киреев Игорь
|1
|0.03
|7.
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|9.
|Аршакян Давид
|1
|0.03
|10.
|Шакуро Павел
|1
|0.03
|11.
|Стефанович Илья
|1
|0.03
|12.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.03
|13.
|Бурюкин Илья
|1
|0.03
|14.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|11 (2)
|0.28
|2.
|Прудников Николай
|8
|0.2
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.13
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.13
|5.
|Ткачук Денис
|4
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|4
|0.1
|7.
|Миронов Алексей
|4
|0.1
|8.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.08
|9.
|Сиваков Михаил
|2
|0.05
|10.
|Бреев Сергей
|2
|0.05
|11.
|Палиенко Максим
|2
|0.05
|12.
|Чуканов Андреа
|2
|0.05
|13.
|Юсупов Артём
|2
|0.05
|14.
|Эктов Александр
|2
|0.05
|15.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|16.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|17.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|18.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|19.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шакуро Павел
|10
|1
|2.
|Подоксёнов Сергей
|10
|1
|3.
|Кротов Антон
|11
|0
|4.
|Стеклов Вадим
|9
|1
|5.
|Магадиев Денис
|7
|0
|6.
|Морозов Кирилл
|5
|1
|7.
|Киселёв Геннадий
|6
|0
|8.
|Визнович Илья
|4
|1
|9.
|Кербс Александр
|4
|1
|10.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|11.
|Рукас Андрюс
|5
|0
|12.
|Шмыков Артём
|5
|0
|13.
|Масловский Александр
|3
|1
|14.
|Пухов Тимур
|4
|0
|15.
|Коршунов Иван
|4
|0
|16.
|Сычевой Владимир
|4
|0
|17.
|Киреев Игорь
|3
|0
|18.
|Третьяков Артём
|3
|0
|19.
|Шлеермахер Артур
|3
|0
|20.
|Бурюкин Илья
|3
|0
|21.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|22.
|Стефанович Илья
|2
|0
|23.
|Мареев Станислав
|2
|0
|24.
|Жустьев Никита
|2
|0
|25.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|26.
|Аршакян Давид
|1
|0
|27.
|Полетаев Владислав
|1
|0
|28.
|Донсков Иван
|1
|0
|29.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|14
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|8
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|9
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|7
|1
|5.
|Ткачук Денис
|7
|0
|6.
|Палиенко Максим
|7
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|8.
|Смирнов Александр
|6
|0
|9.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|6
|0
|11.
|Козлов Савелий
|5
|0
|12.
|Козлов Андрей
|3
|1
|13.
|Нойок Александр
|4
|0
|14.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|15.
|Эктов Александр
|4
|0
|16.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|17.
|Миронов Алексей
|4
|0
|18.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|19.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|20.
|Юсупов Артём
|2
|0
|21.
|Мамин Артём
|2
|0
|22.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|2
|0
|24.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|25.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Иртыш Омск
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|Оренбург
|19.72% (14)
|11.27% (8)
|12.68% (9)
|18.31% (13)
|16.9% (12)
|21.13% (15)
Предыдущие игры
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +5 =3 -12Чайка 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Акрон 1:1 Иртыш Омск Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Шинник Факел 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург
Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Последние игры между собой
Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|40
|30
|5
|5
|93 - 26
|95
|2.
|Оренбург
|Заявка
|40
|26
|10
|4
|71 - 31
|88
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 39
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|Заявка
|40
|18
|6
|16
|50 - 52
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|40
|12
|7
|21
|45 - 72
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|40
|10
|12
|18
|45 - 62
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|40
|9
|10
|21
|30 - 49
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|40
|8
|8
|24
|29 - 56
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|40
|4
|10
|26
|36 - 86
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 32
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
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Прогнозы на матч Иртыш Омск - Оренбург
Исход игры
Иртыш Омск
13.3% (6)
Ничья
17.8% (8)
Оренбург
68.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
26.7% (12)
0:2 Оренбург
20% (9)
1:1 Ничья
17.8% (8)
0:1 Оренбург
11.1% (5)
1:0 Иртыш Омск
8.9% (4)
1:3 Оренбург
6.7% (3)
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