Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 40'
Краснодар-2
8' Желтая карточкаСперцян Эдуард
1:0
9' Гол в свои воротаИсаенко Олег
1:0
20' Не забитый пенальтиЗиньковский Антон
26' Желтая карточкаХади Сафаа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Пелих ДанилЗащитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Основ ГерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
Ход матча
9'
1:0
20'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|39 (5)
|0.95
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.32
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.24
|4.
|Сарвели Владислав
|4
|0.1
|5.
|Солдатенков Александр
|4
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|4
|0.1
|7.
|Гацкан Александр
|2
|0.05
|8.
|Гынсарь Раду
|2
|0.05
|9.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|10.
|Чернов Никита
|2
|0.05
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.05
|12.
|Горшков Юрий
|2
|0.05
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.02
|14.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0.02
|15.
|Витюгов Максим
|1
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|15 (5)
|0.37
|2.
|Сабуа Леон
|7
|0.17
|3.
|Кутовой Максим
|5
|0.12
|4.
|Воротников Илья Владимирович
|3
|0.07
|5.
|Мацукатов Алекс
|3 (1)
|0.07
|6.
|Апеков Руслан
|3 (1)
|0.07
|7.
|Сергеев Никита Вячеславович
|2
|0.05
|8.
|Григорян Арутюн
|1
|0.02
|9.
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.02
|10.
|Мартынов Илья
|1
|0.02
|11.
|Халназаров Рустам
|1
|0.02
|12.
|Онугха Герман
|1
|0.02
|13.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.02
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Голенков Егор
|6
|0
|5.
|Витюгов Максим
|4
|1
|6.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Якуба Денис
|4
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|12.
|Карпов Максим
|2
|1
|13.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|14.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Хади Сафаа
|2
|0
|19.
|Фролов Евгений
|1
|0
|20.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|21.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|22.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|23.
|Ломаев Иван
|1
|0
|24.
|Горшков Юрий
|1
|0
|25.
|Пруцев Данил
|1
|0
|26.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|11
|0
|2.
|Стежко Виталий
|6
|2
|3.
|Сперцян Эдуард
|9
|0
|4.
|Мацукатов Алекс
|8
|0
|5.
|Иванов Дмитрий III
|5
|1
|6.
|Пелих Данил
|6
|0
|7.
|Воротников Илья Владимирович
|6
|0
|8.
|Ивашин Андрей
|4
|1
|9.
|Литвинов Вячеслав
|4
|1
|10.
|Якимов Вячеслав
|3
|1
|11.
|Мартынов Илья
|4
|0
|12.
|Сабуа Леон
|4
|0
|13.
|Григорян Арутюн
|2
|1
|14.
|Корнюшин Даниил
|2
|1
|15.
|Байрамян Левон
|3
|0
|16.
|Камболов Руслан
|2
|0
|17.
|Рзаев Руслан
|2
|0
|18.
|Бочко Николай
|2
|0
|19.
|Халназаров Рустам
|2
|0
|20.
|Исаенко Олег
|2
|0
|21.
|Марков Евгений
|1
|0
|22.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|23.
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|24.
|Текучёв Андрей
|1
|0
|25.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|26.
|Кутовой Максим
|1
|0
|27.
|Ещенко Сергей
|1
|0
|28.
|Петерсон Сергей
|1
|0
|29.
|Апеков Руслан
|1
|0
|30.
|Агкацев Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|14.61% (13)
|10.11% (9)
|17.98% (16)
|16.85% (15)
|15.73% (14)
|24.72% (22)
|Краснодар-2
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|29.55% (13)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +4 =5 -11Краснодар-2 0:1 Текстильщик Алания 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Томь 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:2 Енисей Оренбург 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Велес Москва Балтика 2:0 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Урал 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Краснодар-2 1:1 Акрон Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Шинник
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|41
|31
|5
|5
|94 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|41
|27
|10
|4
|72 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 39
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|0:1 Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|41
|12
|8
|21
|45 - 72
|44
|16.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 63
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Томь
|1:0 Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|20.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 57
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|0:0 Заявка
|41
|4
|11
|26
|36 - 86
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|21
|19
|1
|1
|61 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|0:1 Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Томь
|1:0 Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|19.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|20.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 29
|18
|21.
|Шинник
|0:0 Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|21
|14
|5
|2
|33 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|1:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 38
|12
|22.
|Шинник
|0:0 Заявка
|20
|1
|7
|12
|16 - 47
|10
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|39
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|23
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|16
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Краснодар-2
Исход игры
Крылья Советов
94.9% (129)
Ничья
2.9% (4)
Краснодар-2
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
37.78% (51)
Нет
62.22% (84)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
39.7% (54)
2:1 Крылья Советов
25% (34)
1:0 Крылья Советов
11% (15)
3:0 Крылья Советов
10.3% (14)
3:1 Крылья Советов
7.4% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:2 Краснодар-2
1.5% (2)
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