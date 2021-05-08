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  4. ФНЛ - Первый дивизион
Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 40'
Краснодар-2
0'
8' Желтая карточка
Сперцян Эдуард
1:0
9' Гол в свои ворота
Исаенко Олег
1:0
20' Не забитый пенальти
Зиньковский Антон
26' Желтая карточка
Хади Сафаа
40'
Крылья Советов
Краснодар-2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 39 (5) 0.95
2. Голенков Егор 13 0.32
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.24
4. Сарвели Владислав 4 0.1
5. Солдатенков Александр 4 0.1
6. Ежов Роман 4 0.1
7. Гацкан Александр 2 0.05
8. Гынсарь Раду 2 0.05
9. Полуяхтов Владимир 2 0.05
10. Чернов Никита 2 0.05
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
12. Горшков Юрий 2 0.05
13. Кабутов Дмитрий 1 0.02
14. Ефремов Дмитрий 1 0.02
15. Витюгов Максим 1 0.02
Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 15 (5) 0.37
2. Сабуа Леон 7 0.17
3. Кутовой Максим 5 0.12
4. Воротников Илья Владимирович 3 0.07
5. Мацукатов Алекс 3 (1) 0.07
6. Апеков Руслан 3 (1) 0.07
7. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.05
8. Григорян Арутюн 1 0.02
9. Бородин Сергей Алексеевич 1 0.02
10. Мартынов Илья 1 0.02
11. Халназаров Рустам 1 0.02
12. Онугха Герман 1 0.02
13. Литвинов Вячеслав 1 0.02

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Голенков Егор 6 0
5. Витюгов Максим 4 1
6. Сарвели Владислав 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Якуба Денис 4 0
11. Цыпченко Дмитрий 4 0
12. Карпов Максим 2 1
13. Солдатенков Александр 2 1
14. Полуяхтов Владимир 3 0
15. Зеффан Мехди 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Хади Сафаа 2 0
19. Фролов Евгений 1 0
20. Гынсарь Раду 1 0
21. Зиньковский Антон 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0
23. Ломаев Иван 1 0
24. Горшков Юрий 1 0
25. Пруцев Данил 1 0
26. Шерстнёв Степан 1 0
Краснодар-2
# Игрок      
1. Черников Александр 11 0
2. Стежко Виталий 6 2
3. Сперцян Эдуард 9 0
4. Мацукатов Алекс 8 0
5. Иванов Дмитрий III 5 1
6. Пелих Данил 6 0
7. Воротников Илья Владимирович 6 0
8. Ивашин Андрей 4 1
9. Литвинов Вячеслав 4 1
10. Якимов Вячеслав 3 1
11. Мартынов Илья 4 0
12. Сабуа Леон 4 0
13. Григорян Арутюн 2 1
14. Корнюшин Даниил 2 1
15. Байрамян Левон 3 0
16. Камболов Руслан 2 0
17. Рзаев Руслан 2 0
18. Бочко Николай 2 0
19. Халназаров Рустам 2 0
20. Исаенко Олег 2 0
21. Марков Евгений 1 0
22. Жигулёв Илья 1 0
23. Бородин Сергей Алексеевич 1 0
24. Текучёв Андрей 1 0
25. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
26. Кутовой Максим 1 0
27. Ещенко Сергей 1 0
28. Петерсон Сергей 1 0
29. Апеков Руслан 1 0
30. Агкацев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.61% (13) 10.11% (9) 17.98% (16) 16.85% (15) 15.73% (14) 24.72% (22)
 Краснодар-2 9.09% (4) 11.36% (5) 18.18% (8) 11.36% (5) 20.45% (9) 29.55% (13)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Краснодар-2 0:1 Текстильщик Алания 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Томь 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:2 Енисей Оренбург 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Велес Москва Балтика 2:0 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Урал 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Краснодар-2 1:1 Акрон Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Шинник

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 41 31 5 5 94 - 26 98
2. Оренбург 1:0 Заявка 41 27 10 4 72 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей 0:1 Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 0:0 Заявка 41 12 8 21 45 - 72 44
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 41 10 12 19 45 - 63 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Томь 1:0 Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 41 8 8 25 29 - 57 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник 0:0 Заявка 41 4 11 26 36 - 86 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 21 19 1 1 61 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург 1:0 Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей 0:1 Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 0:1 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Томь 1:0 Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
19. Спартак-2 0:0 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 21 5 3 13 12 - 29 18
21. Шинник 0:0 Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 21 14 5 2 33 - 15 47
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей 0:1 Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 0:0 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь 1:0 Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск 0:1 Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 0:1 Заявка 21 2 6 13 13 - 38 12
22. Шинник 0:0 Заявка 20 1 7 12 16 - 47 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 39 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 23 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 16 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Зиньковский вперёд пас сделал по левому флангу, а Голенков уже стал смещаться в центр.
  • Фол, нарушение
    40'
    Горшков в центральном круге нарушил правила.
  • 38'
    Воротников слева от угла штрафной площади не смог закрутить мяч в дальний угол ворот.
  • 36'
    Сарвели по центру пас на ход Зиньковскому сделал слишком сильно.
  • 34'
    Зиньковский слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно и высоко.
  • 33'
    Зиньковский не позволил справа в штрафную площадь прорваться Бочко.
  • 32'
    Корнюшин с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ефремов у центрального круга прихватил руками Воротникова.
  • Угловой
    30'
    Воротников неудачно разыграл угловой удар с партнёрами. Зиньковский перехватил мяч и побежал в контратаку.
  • Замена
    29'
    Замена в составе "Краснодара-2": вместо Максима Кутового на поле вышел Николай Бочко.
  • Желтая карточка
    28'
    Хади на чужой половине поля за отмашку против Воротникова получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    27'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Зиньковского слева опасным не получился.
  • Опасный момент
    26'
    Хади справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Анкацев в прыжке сумел отбить мяч.
  • 25'
    Гости отодвинули игру на чужую половину, но сами чужим воротам не угрожают.
  • Фол, нарушение
    24'
    Апеков в центральном круге сбил Хади.
  • Угловой
    22'
    Сперцян от углового флага навесил в центр штрафной площади. Самарцы вынесли мяч во фланг.
  • Не забитый пенальти
    21'
    Агкацев парировал удар Зиньковского с одиннадцатиметровой отметки. Голенков играл на добивании, но с десяти метров послал мяч в перекладину.
  • Пенальти!
    20'
    Пенальти! Бородин в штрафной площади сбил Сарвели.
  • 19'
    Навес Зиньковского слева к воротам соперники заблокировали.
  • Угловой
    18'
    Сперцян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Голенков.
  • Фол, нарушение
    16'
    Хади у центрального круга нарушил правила против Сперцяна.
  • 15'
    Голенков слишком сильно сделал пас налево на Зиньковского. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Полуяхтов в чужой штрафной площади получил небольшое повреждение. Медики вышли на поле.
  • 11'
    Гости прошли вперёд по правому флангу, но до ставить мяч в штрафную площадь не смогли.
  • Гол в свои ворота
    9'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ИСАЕНКО!!! Исаенко после прострела справа опередил Зиньковского, но отправил мяч в угол собственных ворот.
  • Желтая карточка
    9'
    Сперцян на чужой половине поля сбил Полуяхтова и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    8'
    Агкацев парировал удар Голенкова в упор головой после навеса справа.
  • 7'
    Краснодарцы в чужой штрафной площади слева навели шороху, но Овсянников после рикошета смог забрать мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    6'
    Хади на чужой половине поля отметился тактическим фолом.
  • Угловой
    4'
    Хозяева неудачно разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч у чужой штрафной площади.
  • 3'
    Хади справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Краснодар-2" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Самара Арене"! Первый символический удар по мячу произвёл сын Сергея Корниленко - тоже Сергей.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 41 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар-2». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 136
Крылья Советов 94.9% (129)
X 2.9% (4)
Краснодар-2 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Краснодар-2
1.59
6.80
5.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Крылья Советов 1:0 Краснодар-2 онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Краснодар-2

Исход игры
Крылья Советов
94.9% (129)
Ничья
2.9% (4)
Краснодар-2
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
37.78% (51)
Нет
62.22% (84)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
39.7% (54)
2:1 Крылья Советов
25% (34)
1:0 Крылья Советов
11% (15)
3:0 Крылья Советов
10.3% (14)
3:1 Крылья Советов
7.4% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:2 Краснодар-2
1.5% (2)
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