Зиньковский слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно и высоко.

Сарвели по центру пас на ход Зиньковскому сделал слишком сильно.

Воротников слева от угла штрафной площади не смог закрутить мяч в дальний угол ворот.

Зиньковский вперёд пас сделал по левому флангу, а Голенков уже стал смещаться в центр.

33' Зиньковский не позволил справа в штрафную площадь прорваться Бочко.

32' Корнюшин с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

31' Ефремов у центрального круга прихватил руками Воротникова.

30' Воротников неудачно разыграл угловой удар с партнёрами. Зиньковский перехватил мяч и побежал в контратаку.

29' Замена в составе "Краснодара-2": вместо Максима Кутового на поле вышел Николай Бочко.

28' Хади на чужой половине поля за отмашку против Воротникова получил жёлтую карточку.

27' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Зиньковского слева опасным не получился.

26' Хади справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Анкацев в прыжке сумел отбить мяч.

25' Гости отодвинули игру на чужую половину, но сами чужим воротам не угрожают.

24' Апеков в центральном круге сбил Хади.

22' Сперцян от углового флага навесил в центр штрафной площади. Самарцы вынесли мяч во фланг.

21' Агкацев парировал удар Зиньковского с одиннадцатиметровой отметки. Голенков играл на добивании, но с десяти метров послал мяч в перекладину.

20' Пенальти! Бородин в штрафной площади сбил Сарвели.

19' Навес Зиньковского слева к воротам соперники заблокировали.

18' Сперцян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Голенков.

16' Хади у центрального круга нарушил правила против Сперцяна.

15' Голенков слишком сильно сделал пас налево на Зиньковского. Мяч улетел за боковую линию поля.

13' Полуяхтов в чужой штрафной площади получил небольшое повреждение. Медики вышли на поле.

11' Гости прошли вперёд по правому флангу, но до ставить мяч в штрафную площадь не смогли.

9' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИСАЕНКО!!! Исаенко после прострела справа опередил Зиньковского, но отправил мяч в угол собственных ворот.

9' Сперцян на чужой половине поля сбил Полуяхтова и получил жёлтую карточку.

8' Агкацев парировал удар Голенкова в упор головой после навеса справа.

7' Краснодарцы в чужой штрафной площади слева навели шороху, но Овсянников после рикошета смог забрать мяч в руки.

6' Хади на чужой половине поля отметился тактическим фолом.

4' Хозяева неудачно разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч у чужой штрафной площади.

3' Хади справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с дальней штангой.

2' "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Краснодар-2" - в белой форме.