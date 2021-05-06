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Крылья Советов
 
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Краснодар-2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 39 (5) 0.98
2. Голенков Егор 13 0.33
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.25
4. Сарвели Владислав 4 0.1
5. Солдатенков Александр 4 0.1
6. Ежов Роман 4 0.1
7. Гацкан Александр 2 0.05
8. Гынсарь Раду 2 0.05
9. Полуяхтов Владимир 2 0.05
10. Чернов Никита 2 0.05
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
12. Горшков Юрий 2 0.05
13. Кабутов Дмитрий 1 0.03
14. Ефремов Дмитрий 1 0.03
15. Витюгов Максим 1 0.03
Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 15 (5) 0.38
2. Сабуа Леон 7 0.18
3. Кутовой Максим 5 0.13
4. Воротников Илья Владимирович 3 0.08
5. Мацукатов Алекс 3 (1) 0.08
6. Апеков Руслан 3 (1) 0.08
7. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.05
8. Григорян Арутюн 1 0.03
9. Бородин Сергей Алексеевич 1 0.03
10. Мартынов Илья 1 0.03
11. Халназаров Рустам 1 0.03
12. Онугха Герман 1 0.03
13. Литвинов Вячеслав 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Голенков Егор 6 0
5. Витюгов Максим 4 1
6. Сарвели Владислав 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Якуба Денис 4 0
11. Цыпченко Дмитрий 4 0
12. Карпов Максим 2 1
13. Солдатенков Александр 2 1
14. Полуяхтов Владимир 3 0
15. Зеффан Мехди 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ефремов Дмитрий 1 0
22. Ломаев Иван 1 0
23. Горшков Юрий 1 0
24. Пруцев Данил 1 0
25. Хади Сафаа 1 0
26. Шерстнёв Степан 1 0
Краснодар-2
# Игрок      
1. Черников Александр 11 0
2. Стежко Виталий 6 2
3. Мацукатов Алекс 8 0
4. Сперцян Эдуард 8 0
5. Иванов Дмитрий III 5 1
6. Пелих Данил 6 0
7. Воротников Илья Владимирович 6 0
8. Ивашин Андрей 4 1
9. Литвинов Вячеслав 4 1
10. Якимов Вячеслав 3 1
11. Мартынов Илья 4 0
12. Сабуа Леон 4 0
13. Григорян Арутюн 2 1
14. Корнюшин Даниил 2 1
15. Байрамян Левон 3 0
16. Камболов Руслан 2 0
17. Рзаев Руслан 2 0
18. Бочко Николай 2 0
19. Халназаров Рустам 2 0
20. Исаенко Олег 2 0
21. Марков Евгений 1 0
22. Жигулёв Илья 1 0
23. Бородин Сергей Алексеевич 1 0
24. Текучёв Андрей 1 0
25. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
26. Кутовой Максим 1 0
27. Ещенко Сергей 1 0
28. Петерсон Сергей 1 0
29. Апеков Руслан 1 0
30. Агкацев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.61% (13) 10.11% (9) 17.98% (16) 16.85% (15) 15.73% (14) 24.72% (22)
 Краснодар-2 9.09% (4) 11.36% (5) 18.18% (8) 11.36% (5) 20.45% (9) 29.55% (13)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Краснодар-2 0:1 Текстильщик Алания 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2
Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Томь 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:2 Енисей Оренбург 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Велес Москва Балтика 2:0 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Урал 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Краснодар-2 1:1 Акрон Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Шинник

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 40 30 5 5 93 - 26 95
2. Оренбург Заявка 40 26 10 4 71 - 31 88
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей Заявка 40 18 6 16 50 - 52 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 40 12 7 21 45 - 72 43
16. Краснодар-2 Заявка 40 10 12 18 45 - 62 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
19. Томь Заявка 40 9 10 21 30 - 49 37
20. Иртыш Омск Заявка 40 8 8 24 29 - 56 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник Заявка 40 4 10 26 36 - 86 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 19 4 5 10 19 - 32 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Крылья Советов 91.3% (42)
    X 6.5% (3)
    Краснодар-2 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар-2

    Исход игры
    Крылья Советов
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Краснодар-2
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    32.6% (15)
    2:1 Крылья Советов
    32.6% (15)
    3:0 Крылья Советов
    10.9% (5)
    1:0 Крылья Советов
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    3:1 Крылья Советов
    4.3% (2)
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