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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 12 0.3
2. Максимов Максим 7 0.18
3. Дмитриев Олег 7 (4) 0.18
4. Акбашев Роман 6 (2) 0.15
5. Пейчинович Неманья 4 (1) 0.1
6. Брызгалов Сергей 3 0.08
7. Никитин Андрей Владимирович 3 0.08
8. Мазуров Илья 3 0.08
9. Зайцев Николай 2 0.05
10. Замалиев Наиль 1 0.03
11. Дашаев Аслан 1 0.03
12. Яковлев Павел 1 0.03
13. Смирнов Михаил 1 0.03
14. Земсков Михаил 1 0.03
15. Соловьёв Алексей 1 0.03
16. Петрусёв Михаил 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 12 (1) 0.3
2. Лебеденко Игорь 10 (2) 0.25
3. Берковский Илья 6 0.15
4. Рязанцев Александр 4 0.1
5. Дворецков Филипп 4 0.1
6. Самсонов Артём Владимирович 4 (3) 0.1
7. Адаев Владислав 3 0.08
8. Нетфуллин Равиль 3 0.08
9. Евдокимов Андрей 3 0.08
10. Кертанов Константин 2 0.05
11. Гордюшенко Астемир 2 0.05
12. Баланюк Денис 2 0.05
13. Лях Андрей 1 0.03
14. Шоркин Максим 1 0.03
15. Каплиенко Александр 1 0.03
16. Прошляков Данила 1 0.03
17. Прошкин Егор 1 0.03
18. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 12 0
2. Брызгалов Сергей 8 1
3. Никитин Андрей Владимирович 8 1
4. Мастерной Владислав 7 1
5. Максимов Максим 6 0
6. Дмитриев Олег 6 0
7. Почивалин Валерий 4 1
8. Замалиев Наиль 5 0
9. Яковлев Павел 5 0
10. Разборов Андрей 5 0
11. Григорьев Максим 3 1
12. Зайцев Николай 4 0
13. Пейчинович Неманья 4 0
14. Мазуров Илья 4 0
15. Дашаев Аслан 3 0
16. Коробов Дмитрий 3 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Аппаев Хызыр 2 0
19. Дроздов Никита 2 0
20. Седов Максим 2 0
21. Шепилов Денис 2 0
22. Смирнов Михаил 1 0
23. Земсков Михаил 1 0
24. Соловьёв Алексей 1 0
25. Петрусёв Михаил 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 8 1
2. Магаль Руслан 8 1
3. Шоркин Максим 6 2
4. Самсонов Артём Владимирович 9 0
5. Евдокимов Андрей 8 0
6. Лях Андрей 7 0
7. Адаев Владислав 5 1
8. Калмыков Амур 5 1
9. Лебеденко Игорь 6 0
10. Нетфуллин Равиль 5 0
11. Прошкин Егор 5 0
12. Елисеев Александр 4 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Дворецков Филипп 2 0
17. Баланюк Денис 2 0
18. Прошляков Данила 2 0
19. Кравчук Андрей 2 0
20. Козлов Данила 1 0
21. Корж Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Факел 9.26% (5) 12.96% (7) 25.93% (14) 11.11% (6) 18.52% (10) 22.22% (12)
 Торпедо Москва 6.56% (4) 16.39% (10) 11.48% (7) 19.67% (12) 21.31% (13) 24.59% (15)

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел
Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва
Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2

Последние игры между собой

Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Торпедо Москва 4:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 41 31 5 5 94 - 26 98
2. Оренбург 1:0 Заявка 41 27 10 4 72 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей 0:1 Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 2:1 Заявка 41 13 7 21 47 - 73 46
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 41 10 12 19 45 - 63 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Томь 1:0 Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 41 8 8 25 29 - 57 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник 1:2 Заявка 41 4 10 27 37 - 88 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 21 19 1 1 61 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург 1:0 Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей 0:1 Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 0:1 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 2:1 Заявка 20 5 5 10 21 - 33 20
19. Томь 1:0 Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 21 5 3 13 12 - 29 18
21. Шинник 1:2 Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 21 14 5 2 33 - 15 47
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей 0:1 Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 2:1 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь 1:0 Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск 0:1 Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 0:1 Заявка 21 2 6 13 13 - 38 12
22. Шинник 1:2 Заявка 20 1 6 13 17 - 49 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 39 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 23 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 16 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Факел 18.6% (26)
    X 38.6% (54)
    Торпедо Москва 42.9% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.58
    3.35
    2.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Факел - Торпедо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва

    Исход игры
    Факел
    18.6% (26)
    Ничья
    38.6% (54)
    Торпедо Москва
    42.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.45% (59)
    Меньше
    57.55% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    77.7% (108)
    Нет
    22.3% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (49)
    1:2 Торпедо Москва
    25% (35)
    0:1 Торпедо Москва
    15% (21)
    2:1 Факел
    13.6% (19)
    1:0 Факел
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    0:2 Торпедо Москва
    1.4% (2)
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