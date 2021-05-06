Факел
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|12
|0.3
|2.
|Максимов Максим
|7
|0.18
|3.
|Дмитриев Олег
|7 (4)
|0.18
|4.
|Акбашев Роман
|6 (2)
|0.15
|5.
|Пейчинович Неманья
|4 (1)
|0.1
|6.
|Брызгалов Сергей
|3
|0.08
|7.
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0.08
|8.
|Мазуров Илья
|3
|0.08
|9.
|Зайцев Николай
|2
|0.05
|10.
|Замалиев Наиль
|1
|0.03
|11.
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|12.
|Яковлев Павел
|1
|0.03
|13.
|Смирнов Михаил
|1
|0.03
|14.
|Земсков Михаил
|1
|0.03
|15.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.03
|16.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|12 (1)
|0.3
|2.
|Лебеденко Игорь
|10 (2)
|0.25
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.15
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.1
|5.
|Дворецков Филипп
|4
|0.1
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4 (3)
|0.1
|7.
|Адаев Владислав
|3
|0.08
|8.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.08
|10.
|Кертанов Константин
|2
|0.05
|11.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.05
|12.
|Баланюк Денис
|2
|0.05
|13.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|14.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|15.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|16.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|17.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|18.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|12
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|8
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|8
|1
|4.
|Мастерной Владислав
|7
|1
|5.
|Максимов Максим
|6
|0
|6.
|Дмитриев Олег
|6
|0
|7.
|Почивалин Валерий
|4
|1
|8.
|Замалиев Наиль
|5
|0
|9.
|Яковлев Павел
|5
|0
|10.
|Разборов Андрей
|5
|0
|11.
|Григорьев Максим
|3
|1
|12.
|Зайцев Николай
|4
|0
|13.
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|14.
|Мазуров Илья
|4
|0
|15.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|16.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|17.
|Саутин Александр
|2
|0
|18.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|19.
|Дроздов Никита
|2
|0
|20.
|Седов Максим
|2
|0
|21.
|Шепилов Денис
|2
|0
|22.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|23.
|Земсков Михаил
|1
|0
|24.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|25.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|8
|1
|2.
|Магаль Руслан
|8
|1
|3.
|Шоркин Максим
|6
|2
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|8
|0
|6.
|Лях Андрей
|7
|0
|7.
|Адаев Владислав
|5
|1
|8.
|Калмыков Амур
|5
|1
|9.
|Лебеденко Игорь
|6
|0
|10.
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|11.
|Прошкин Егор
|5
|0
|12.
|Елисеев Александр
|4
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Дворецков Филипп
|2
|0
|17.
|Баланюк Денис
|2
|0
|18.
|Прошляков Данила
|2
|0
|19.
|Кравчук Андрей
|2
|0
|20.
|Козлов Данила
|1
|0
|21.
|Корж Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Факел
|9.26% (5)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|11.11% (6)
|18.52% (10)
|22.22% (12)
|Торпедо Москва
|6.56% (4)
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|19.67% (12)
|21.31% (13)
|24.59% (15)
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел
Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва
Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Последние игры между собой
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|40
|30
|5
|5
|93 - 26
|95
|2.
|Оренбург
|Заявка
|40
|26
|10
|4
|71 - 31
|88
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 39
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|Заявка
|40
|18
|6
|16
|50 - 52
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|40
|12
|7
|21
|45 - 72
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|40
|10
|12
|18
|45 - 62
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|40
|9
|10
|21
|30 - 49
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|40
|8
|8
|24
|29 - 56
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|40
|4
|10
|26
|36 - 86
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 32
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
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Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва
Исход игры
Факел
16.3% (7)
Ничья
41.9% (18)
Торпедо Москва
41.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (16)
1:2 Торпедо Москва
23.3% (10)
0:1 Торпедо Москва
14% (6)
2:1 Факел
9.3% (4)
1:0 Факел
4.7% (2)
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