Зотов с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Деспотович сбросил мяч на Макарова, Денис вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Григалавой игрок "Рубина" быстро потерял мяч.

Макаров в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" довольно грубо сыграл против Коновалова, Кирилл Левников на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки.

Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

Хлусевич в очередной раз спокойно прошёл вперёд по правому флангу, Даниил выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин в прыжке кулаками выбил мяч на Бакаева.

41' Кангва прошёл вперёд по правому флангу, затем Эванс выполнил передачу в центр на Джорджевича, Бегич прочитал момент и перехватил мяч.

40' Бакаев с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Зотов в борьбе с Бауэром не смог зацепиться за мяч.

39' Ткачёв с левого фланга на этот раз выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, получился подарок для Дюпина.

38' Хлусевич на правом фланге ушёл от Бакаева и Зуева, затем Даниил выполнил прострел к линии вратарской, на этот раз Джорджевич в падении не смог пробить по воротам.

37' Зуев выполнил передачу на ход Макарову по левому флангу, Денис подработал мяч, затем ему удалось войти в штрафную площадь, сместиться в центр и пробить в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

36' Зотов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Арсенала" выбили мяч к радиусу вратарской, подбор оказался за Мусаевым, Леон быстро его подработал и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

35' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Джорджевич!!! Хлусевич прошёл вперёд по правому флангу, затем Даниил едва не потерял мяч в борьбе с Бакаевым, но фланговый игрок "Арсенала" сразу же пошёл в подкат и выцарапал мяч у Мусаева. После этого Хлусевич выполнил хорошую подачу к линии вратарской, Джорджевич в борьбе с Бегичем в падении смог протолкнуть мяч в левый угол ворот.

34' Зотов разыграл угловой с Бакаевым, затем мяч с левого фланга был доведён в центр до Макарова, Денис подработал мяч и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

33' Бакаев вновь попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Бурлак накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

32' Йевтич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

31' Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачёв получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Абильдгора.

30' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Хлусевич!!! Подбор на левом фланге после выноса со стандарта был за игроками "Арсенала". Ткачёв прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу к правому углу вратарской, Хлусевич удачно оторвался от соперников и в касание пробил в ближний угол ворот, Дюпин не смог спасти свою команду.

29' Коновалов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" выбили мяч на левый фланг.

28' Зуев на правом фланге придержал Хлусевича. "Арсенал" заработал относительно неплохой стандарт.

27' Зуев теперь уже попал под прессинг Кангва на правом фланге у своей штрафной площади, при выносе мяча в сторону Александр потерял равновесие и в итоге отправился "плавать" за лицевую линию.

26' Зуев на левом фланге пяткой прокинул мяч на ход Бакаеву, Зелимхан попытался войти в штрафную площадь, в борьбе с Кангва игрок "Рубина" оказался на газоне, Кирилл Левников свистка не дал.

25' Бакаев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

24' Григалава из центра поля выполнил сильную передачу к левому углу штрафной площади, Ткачёв дальше протолкнул мяч на левый угол штрафной, Джорджевич не стал делать смещение, что вызвало недовольство у Сергея.

23' Джорджевич пошёл до последнего бороться за мяч к левому угловому флажку у штрафной площади "Арсенала", в итоге Лука нарушил правила против Бегича.

22' Бауэр разогнал атаку по левому флангу, но затем Мориц выполнил неудачную передачу на ход Ткачёву, мяч был перехвачен Бегичем.

21' Макаров прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Григалава оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг.

20' Бурлак выиграл верховую борьбу за мяч в центре поля, затем Ткачёв быстро довёл мяч до Джорджевича, Лука прошёл к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Дюпин в два приёма накрыл мяч.

19' Бакаев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Бауэра.

18' Коновалов с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, Деспотович головой выбил мяч в центр штрафной площади, а уже там Григалава в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Абильдгора.

17' Коновалов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Деспотович не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

16' Кангва вновь неплохо поработал на правом фланге, на этот раз Абильдгору пришлось выбивать мяч на угловой.

15' Кангва получил передачу на ход по правому флангу от Хлусевича, Эванс ушёл к лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Старфельта, а затем в руку Кангва, боковой арбитр дал отмашку Кириллу Левникову, главный арбитр матча дал свисток в пользу "Рубина".

14' Чаушич в центре поля нарушил правила против Деспотовича. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт.

13' На повторе хорошо видно, что Мусаев в момент прострела зацепил газон, Хлусевич не трогал Леона. Кирилл Левников пересмотрел внимательно момент, пенальти в ворота "Арсенала" был отменён.

12' Кирилл Левников подождал подсказки от судей из комнаты VAR, а затем сам отправился пересматривать повтор момента.

11' Пенальти назначается в ворота "Арсенала"! Теперь уже Мусаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, Леон ушёл от Чаушича и в момент передачи к линии вратарской Хлусевич зацепил соперника, Кирилл Левников сразу же дал свисток и указал на "точку".

10' Зуев совершил отличный рывок вперёд по левой половине поля, Александр затем вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской на Деспотовича, Беляев здорово сыграл в подкате и избавил свою команду от лишних проблем.

9' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Бакаеву по левому флангу, Зелимхан совершил рывок, но сразу понял, что мяч в поле ему не сохранить.

8' Теперь уже сам Мусаев получил по ногам на своей половине поля, Чаушич нарушил правила.

7' Мусаев перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Ткачёва.

6' Бакаев прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Игроки "Рубина" пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля они пройти никак не могут.

4' Чаушич в борьбе за мяч в центре поля получил по ногам от Деспотовича, Кирилл Левников показал, что форвард "Рубина" не нарушал правил.

3' В Туле сегодня идёт довольно сильный ливень, это наверняка заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

2' Перед началом матча Сергей Ткачёв получил памятную футболку в честь ста проведённых игр за "Арсенал".