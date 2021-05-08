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Арсенал Тула
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Рубин
0'
1:0
25' Гол
Хлусевич Даниил
28' Желтая карточка
Ткачёв Сергей
2:0
32' Гол
Джорджевич Лука
45'+2
50
Шамов
Егор
8
Григалава
Гиа
6
Беляев
Максим
5
Бурлак
Тарас
82
Хлусевич
Даниил
21
Коновалов
Игорь
20
Чаушич
Горан
4
Бауэр
Роберт
11
Ткачёв
Сергей
19
Джорджевич
Лука
10
Кангва
Эванс
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
12
Зуев
Александр
8
Йевтич
Дарко
28
Абильдгор
Оливер
38
Мусаев
Леон
25
Макаров
Денис
9
Деспотович
Джордже
87
Бакаев
Солтмурад
Арсенал Тула
3-4-3
Рубин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 3 0.1
2. Кангва Эванс 3 0.1
3. Хлусевич Даниил 3 0.1
4. Луценко Евгений 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 0.07
6. Джорджевич Лука 2 0.07
7. Панченко Кирилл 2 0.07
8. Кадири Мохаммед 2 0.07
9. Лесовой Даниил 2 (1) 0.07
10. Ковалёв Юрий 1 0.03
11. Кангва Кингс 1 0.03
12. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.03
13. Чаушич Горан 1 0.03
14. Бауэр Роберт 1 (1) 0.03
15. Сокол Артём 0 0
16. Громыко Валерий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 12 (2) 0.41
2. Макаров Денис 6 0.21
3. Кварацхелия Хвича 4 0.14
4. Йевтич Дарко 3 0.1
5. Ин-Бём Хван 3 0.1
6. Бакаев Солтмурад 2 0.07
7. Игнатьев Иван 2 (2) 0.07
8. Старфельт Карл 2 0.07
9. Самошников Илья 2 0.07
10. Шатов Олег 1 (1) 0.03
11. Костюков Михаил 0 0
12. Зотов Георгий 0 0
13. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Кангва Эванс 5 1
5. Ткачёв Сергей 6 0
6. Чаушич Горан 6 0
7. Громыко Валерий 4 1
8. Сокол Артём 5 0
9. Хлусевич Даниил 5 0
10. Григалава Гиа 4 0
11. Беляев Максим 4 0
12. Панченко Кирилл 4 0
13. Костадинов Георги 4 0
14. Ломовицкий Александр 4 0
15. Джорджевич Лука 3 0
16. Пантелеев Владислав 3 0
17. Бурлак Тарас 1 1
18. Лесовой Даниил 1 1
19. Луценко Евгений 2 0
20. Горбатенко Игорь 2 0
21. Ковалёв Юрий 2 0
22. Рассказов Николай 2 0
23. Хагуш Анри 2 0
24. Денисов Александр 1 0
25. Комбаров Кирилл 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 9 1
2. Макаров Денис 8 1
3. Уремович Филип 8 0
4. Самошников Илья 6 1
5. Деспотович Джордже 6 0
6. Зуев Александр 6 0
7. Кварацхелия Хвича 6 0
8. Йевтич Дарко 4 1
9. Бегич Сильвие 4 1
10. Ин-Бём Хван 4 1
11. Зотов Георгий 5 0
12. Меркулов Михаил 3 1
13. Шатов Олег 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 3 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)
 Рубин 5.41% (2) 10.81% (4) 27.03% (10) 18.92% (7) 18.92% (7) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула
Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин
Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Рубин 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
3. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
4. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
5. Рубин 0:2 Заявка 29 15 4 10 37 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва 0:0 Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула 2:0 Заявка 29 7 5 17 27 - 45 26
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Динамо Москва 0:0 Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула 2:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
11. Рубин 0:2 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 0:2 Заявка 15 9 1 5 20 - 16 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула 2:0 Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
5. Сочи Нобоа Кристиан 12 6 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Хлусевич в очередной раз спокойно прошёл вперёд по правому флангу, Даниил выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин в прыжке кулаками выбил мяч на Бакаева. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Макаров в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" довольно грубо сыграл против Коновалова, Кирилл Левников на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 43'
    Зотов с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Деспотович сбросил мяч на Макарова, Денис вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Григалавой игрок "Рубина" быстро потерял мяч. 
  • Замена
    42'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Леона Мусаева на поле вышел Иван Игнатьев. 
  • 41'
    Кангва прошёл вперёд по правому флангу, затем Эванс выполнил передачу в центр на Джорджевича, Бегич прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 40'
    Бакаев с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Зотов в борьбе с Бауэром не смог зацепиться за мяч. 
  • 39'
    Ткачёв с левого фланга на этот раз выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, получился подарок для Дюпина. 
  • 38'
    Хлусевич на правом фланге ушёл от Бакаева и Зуева, затем Даниил выполнил прострел к линии вратарской, на этот раз Джорджевич в падении не смог пробить по воротам. 
  • 37'
    Зуев выполнил передачу на ход Макарову по левому флангу, Денис подработал мяч, затем ему удалось войти в штрафную площадь, сместиться в центр и пробить в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 36'
    Зотов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Арсенала" выбили мяч к радиусу вратарской, подбор оказался за Мусаевым, Леон быстро его подработал и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Джорджевич!!! Хлусевич прошёл вперёд по правому флангу, затем Даниил едва не потерял мяч в борьбе с Бакаевым, но фланговый игрок "Арсенала" сразу же пошёл в подкат и выцарапал мяч у Мусаева. После этого Хлусевич выполнил хорошую подачу к линии вратарской, Джорджевич в борьбе с Бегичем в падении смог протолкнуть мяч в левый угол ворот. 
  • Угловой
    34'
    Зотов разыграл угловой с Бакаевым, затем мяч с левого фланга был доведён в центр до Макарова, Денис подработал мяч и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 33'
    Бакаев вновь попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Бурлак накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 32'
    Йевтич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    31'
    Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачёв получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Абильдгора. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Хлусевич!!! Подбор на левом фланге после выноса со стандарта был за игроками "Арсенала". Ткачёв прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу к правому углу вратарской, Хлусевич удачно оторвался от соперников и в касание пробил в ближний угол ворот, Дюпин не смог спасти свою команду. 
  • 29'
    Коновалов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Зуев на правом фланге придержал Хлусевича. "Арсенал" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 27'
    Зуев теперь уже попал под прессинг Кангва на правом фланге у своей штрафной площади, при выносе мяча в сторону Александр потерял равновесие и в итоге отправился "плавать" за лицевую линию. 
  • Судья
    26'
    Зуев на левом фланге пяткой прокинул мяч на ход Бакаеву, Зелимхан попытался войти в штрафную площадь, в борьбе с Кангва игрок "Рубина" оказался на газоне, Кирилл Левников свистка не дал. 
  • 25'
    Бакаев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 24'
    Григалава из центра поля выполнил сильную передачу к левому углу штрафной площади, Ткачёв дальше протолкнул мяч на левый угол штрафной, Джорджевич не стал делать смещение, что вызвало недовольство у Сергея. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Джорджевич пошёл до последнего бороться за мяч к левому угловому флажку у штрафной площади "Арсенала", в итоге Лука нарушил правила против Бегича. 
  • 22'
    Бауэр разогнал атаку по левому флангу, но затем Мориц выполнил неудачную передачу на ход Ткачёву, мяч был перехвачен Бегичем. 
  • 21'
    Макаров прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Григалава оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг. 
  • 20'
    Бурлак выиграл верховую борьбу за мяч в центре поля, затем Ткачёв быстро довёл мяч до Джорджевича, Лука прошёл к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Дюпин в два приёма накрыл мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Бакаев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Бауэра. 
  • Угловой
    18'
    Коновалов с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, Деспотович головой выбил мяч в центр штрафной площади, а уже там Григалава в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Абильдгора. 
  • Угловой
    17'
    Коновалов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Деспотович не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • 16'
    Кангва вновь неплохо поработал на правом фланге, на этот раз Абильдгору пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Кангва получил передачу на ход по правому флангу от Хлусевича, Эванс ушёл к лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Старфельта, а затем в руку Кангва, боковой арбитр дал отмашку Кириллу Левникову, главный арбитр матча дал свисток в пользу "Рубина". 
  • Фол, нарушение
    14'
    Чаушич в центре поля нарушил правила против Деспотовича. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Судья
    13'
    На повторе хорошо видно, что Мусаев в момент прострела зацепил газон, Хлусевич не трогал Леона. Кирилл Левников пересмотрел внимательно момент, пенальти в ворота "Арсенала" был отменён. 
  • Видеоповтор
    12'
    Кирилл Левников подождал подсказки от судей из комнаты VAR, а затем сам отправился пересматривать повтор момента. 
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти назначается в ворота "Арсенала"! Теперь уже Мусаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, Леон ушёл от Чаушича и в момент передачи к линии вратарской Хлусевич зацепил соперника, Кирилл Левников сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 10'
    Зуев совершил отличный рывок вперёд по левой половине поля, Александр затем вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской на Деспотовича, Беляев здорово сыграл в подкате и избавил свою команду от лишних проблем. 
  • 9'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Бакаеву по левому флангу, Зелимхан совершил рывок, но сразу понял, что мяч в поле ему не сохранить. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Теперь уже сам Мусаев получил по ногам на своей половине поля, Чаушич нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Мусаев перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Ткачёва. 
  • 6'
    Бакаев прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 5'
    Игроки "Рубина" пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля они пройти никак не могут. 
  • Судья
    4'
    Чаушич в борьбе за мяч в центре поля получил по ногам от Деспотовича, Кирилл Левников показал, что форвард "Рубина" не нарушал правил. 
  • Дождь
    3'
    В Туле сегодня идёт довольно сильный ливень, это наверняка заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 2'
    Перед началом матча Сергей Ткачёв получил памятную футболку в честь ста проведённых игр за "Арсенал". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Арсенал" по-прежнему не гарантировал себе участие в стыковых матчах за право остаться в Премьер-Лиге, а "Рубин" активно борется за попадание в Лигу Европы, посмотрим, кто в этот вечер окажется лучше и наберёт заветные очки. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Андрей Образко из Ставрополя. Резервным арбитром на этот матч назначен Сергей Чебан из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 29-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и казанским "Рубином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 142
Арсенал Тула 10.6% (15)
X 27.5% (39)
Рубин 62% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Рубин
2.95
9.20
7.23
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Где смотреть матч Арсенал Тула 2:0 Рубин онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Рубин

Исход игры
Арсенал Тула
10.6% (15)
Ничья
27.5% (39)
Рубин
62% (88)
Тотал 2.5
Больше
41.13% (58)
Меньше
58.87% (83)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Рубин
28.9% (41)
0:1 Рубин
27.5% (39)
1:1 Ничья
25.4% (36)
2:1 Арсенал Тула
7% (10)
1:3 Рубин
2.8% (4)
1:0 Арсенал Тула
2.1% (3)
2:0 Арсенал Тула
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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