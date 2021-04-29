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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.11
2. Ткачёв Сергей 3 0.11
3. Хлусевич Даниил 2 0.07
4. Луценко Евгений 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 0.07
6. Панченко Кирилл 2 0.07
7. Кадири Мохаммед 2 0.07
8. Лесовой Даниил 2 (1) 0.07
9. Ковалёв Юрий 1 0.04
10. Кангва Кингс 1 0.04
11. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Чаушич Горан 1 0.04
14. Бауэр Роберт 1 (1) 0.04
15. Сокол Артём 0 0
16. Громыко Валерий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 12 (2) 0.43
2. Макаров Денис 6 0.21
3. Кварацхелия Хвича 4 0.14
4. Йевтич Дарко 3 0.11
5. Ин-Бём Хван 3 0.11
6. Бакаев Солтмурад 2 0.07
7. Игнатьев Иван 2 (2) 0.07
8. Старфельт Карл 2 0.07
9. Самошников Илья 2 0.07
10. Шатов Олег 1 (1) 0.04
11. Костюков Михаил 0 0
12. Зотов Георгий 0 0
13. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Кангва Эванс 5 1
5. Чаушич Горан 6 0
6. Громыко Валерий 4 1
7. Ткачёв Сергей 5 0
8. Сокол Артём 5 0
9. Хлусевич Даниил 5 0
10. Григалава Гиа 4 0
11. Беляев Максим 4 0
12. Панченко Кирилл 4 0
13. Костадинов Георги 4 0
14. Ломовицкий Александр 4 0
15. Джорджевич Лука 3 0
16. Пантелеев Владислав 3 0
17. Бурлак Тарас 1 1
18. Лесовой Даниил 1 1
19. Луценко Евгений 2 0
20. Горбатенко Игорь 2 0
21. Ковалёв Юрий 2 0
22. Рассказов Николай 2 0
23. Хагуш Анри 2 0
24. Денисов Александр 1 0
25. Комбаров Кирилл 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 9 1
2. Макаров Денис 8 1
3. Уремович Филип 8 0
4. Самошников Илья 6 1
5. Деспотович Джордже 6 0
6. Зуев Александр 6 0
7. Кварацхелия Хвича 6 0
8. Йевтич Дарко 4 1
9. Бегич Сильвие 4 1
10. Ин-Бём Хван 4 1
11. Зотов Георгий 5 0
12. Меркулов Михаил 3 1
13. Шатов Олег 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 3 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)
 Рубин 5.41% (2) 10.81% (4) 27.03% (10) 18.92% (7) 18.92% (7) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула
Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин
Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Рубин 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Где смотреть матч Арсенал Тула - Рубин онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин

Исход игры
Арсенал Тула
14% (7)
Ничья
34% (17)
Рубин
52% (26)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (17)
1:2 Рубин
32% (16)
0:1 Рубин
14% (7)
2:1 Арсенал Тула
8% (4)
1:0 Арсенал Тула
4% (2)
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