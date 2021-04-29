Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.11
|2.
|Ткачёв Сергей
|3
|0.11
|3.
|Хлусевич Даниил
|2
|0.07
|4.
|Луценко Евгений
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.07
|6.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|7.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.07
|8.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.07
|9.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|10.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|11.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|13.
|Чаушич Горан
|1
|0.04
|14.
|Бауэр Роберт
|1 (1)
|0.04
|15.
|Сокол Артём
|0
|0
|16.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|12 (2)
|0.43
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.21
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.14
|4.
|Йевтич Дарко
|3
|0.11
|5.
|Ин-Бём Хван
|3
|0.11
|6.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|7.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.07
|8.
|Старфельт Карл
|2
|0.07
|9.
|Самошников Илья
|2
|0.07
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.04
|11.
|Костюков Михаил
|0
|0
|12.
|Зотов Георгий
|0
|0
|13.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|9
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Кангва Эванс
|5
|1
|5.
|Чаушич Горан
|6
|0
|6.
|Громыко Валерий
|4
|1
|7.
|Ткачёв Сергей
|5
|0
|8.
|Сокол Артём
|5
|0
|9.
|Хлусевич Даниил
|5
|0
|10.
|Григалава Гиа
|4
|0
|11.
|Беляев Максим
|4
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|4
|0
|13.
|Костадинов Георги
|4
|0
|14.
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|3
|0
|16.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|17.
|Бурлак Тарас
|1
|1
|18.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|19.
|Луценко Евгений
|2
|0
|20.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|21.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|22.
|Рассказов Николай
|2
|0
|23.
|Хагуш Анри
|2
|0
|24.
|Денисов Александр
|1
|0
|25.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|26.
|Злобин Николай
|1
|0
|27.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|28.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|9
|1
|2.
|Макаров Денис
|8
|1
|3.
|Уремович Филип
|8
|0
|4.
|Самошников Илья
|6
|1
|5.
|Деспотович Джордже
|6
|0
|6.
|Зуев Александр
|6
|0
|7.
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|8.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|9.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|10.
|Ин-Бём Хван
|4
|1
|11.
|Зотов Георгий
|5
|0
|12.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|13.
|Шатов Олег
|4
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|15.
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|1
|0
|18.
|Медведев Никита
|1
|0
|19.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|20.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Рубин
|5.41% (2)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =2 -10Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула
Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|17 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин
Исход игры
Арсенал Тула
14% (7)
Ничья
34% (17)
Рубин
52% (26)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (17)
1:2 Рубин
32% (16)
0:1 Рубин
14% (7)
2:1 Арсенал Тула
8% (4)
1:0 Арсенал Тула
4% (2)
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