ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: ВЭБ Арена
Краснодар
|15 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|10 000 руб.
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олич Ивица
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.39
|2.
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|0.21
|3.
|Кучаев Константин
|6
|0.21
|4.
|Рондон Саломон
|4 (2)
|0.14
|5.
|Эджуке Чидера
|3
|0.11
|6.
|Шкурин Илья
|3
|0.11
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.07
|8.
|Дзагоев Алан
|2
|0.07
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.07
|10.
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|11.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|13.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Карпов Вадим
|0
|0
|18.
|Фернандес Марио
|0
|0
|19.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|20.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.32
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.29
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.18
|4.
|Ионов Алексей
|4 (1)
|0.14
|5.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.14
|6.
|Газинский Юрий
|3
|0.11
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|10.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.07
|11.
|Вандерсон
|1
|0.04
|12.
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|14.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|15.
|Камболов Руслан
|0
|0
|16.
|Смольников Игорь
|0
|0
|17.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|8
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Ахметов Ильзат
|3
|2
|4.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|6.
|Дзагоев Алан
|4
|0
|7.
|Фернандес Марио
|4
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|9.
|Обляков Иван
|4
|0
|10.
|Влашич Никола
|3
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|12.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|16.
|Шкурин Илья
|0
|1
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|21.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|6
|1
|3.
|Сорокин Егор
|5
|1
|4.
|Газинский Юрий
|6
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|6.
|Кабелла Реми
|4
|1
|7.
|Классон Виктор
|5
|0
|8.
|Мартынович Александр
|3
|1
|9.
|Берг Маркус
|4
|0
|10.
|Петров Сергей
|4
|0
|11.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|12.
|Камболов Руслан
|3
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|14.
|Ари Феррейра
|2
|0
|15.
|Уткин Даниил
|2
|0
|16.
|Вандерсон
|2
|0
|17.
|Ионов Алексей
|1
|0
|18.
|Чернов Евгений
|1
|0
|19.
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|20.
|Марков Евгений
|1
|0
|21.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|22.
|Черников Александр
|1
|0
|23.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|8.7% (4)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|Краснодар
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|11.11% (5)
|20% (9)
|20% (9)
|20% (9)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 41
|39
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 16
|26
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|14
|1
|4
|4.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
|5.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13
|4
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар
Исход игры
ЦСКА Москва
63.1% (89)
Ничья
27% (38)
Краснодар
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
73.19% (101)
Нет
26.81% (37)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
37.6% (53)
1:1 Ничья
22% (31)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (19)
2:0 ЦСКА Москва
8.5% (12)
1:2 Краснодар
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Краснодар
2.8% (4)
3:1 ЦСКА Москва
2.1% (3)
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