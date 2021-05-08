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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Краснодар
0' 7'
Минута молчания в память об поги...
ЦСКА Москва
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.39
2. Чалов Фёдор 6 (1) 0.21
3. Кучаев Константин 6 0.21
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.14
5. Эджуке Чидера 3 0.11
6. Шкурин Илья 3 0.11
7. Сигурдссон Арнор 2 0.07
8. Дзагоев Алан 2 0.07
9. Бистрович Кристиян 2 0.07
10. Дивеев Игорь 2 0.07
11. Обляков Иван 1 0.04
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Карпов Вадим 0 0
18. Фернандес Марио 0 0
19. Ахметов Ильзат 0 0
20. Гайч Адольфо 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.32
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.29
3. Классон Виктор 5 (1) 0.18
4. Ионов Алексей 4 (1) 0.14
5. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.14
6. Газинский Юрий 3 0.11
7. Олссон Кристоффер 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Петров Сергей 2 0.07
10. Ари Феррейра 2 (1) 0.07
11. Вандерсон 1 0.04
12. Стоцкий Дмитрий 1 0.04
13. Уткин Даниил 1 0.04
14. Сабуа Леон 1 0.04
15. Камболов Руслан 0 0
16. Смольников Игорь 0 0
17. Марков Евгений 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 8 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Ахметов Ильзат 3 2
4. Тикнизян Наир 6 0
5. Дивеев Игорь 5 0
6. Дзагоев Алан 4 0
7. Фернандес Марио 4 0
8. Сигурдссон Арнор 4 0
9. Обляков Иван 4 0
10. Влашич Никола 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Акинфеев Игорь 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 6 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 6 0
5. Олссон Кристоффер 6 0
6. Кабелла Реми 4 1
7. Классон Виктор 5 0
8. Мартынович Александр 3 1
9. Берг Маркус 4 0
10. Петров Сергей 4 0
11. Рамирес Кристиан 4 0
12. Камболов Руслан 3 0
13. Де Вильена Тонни 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Ионов Алексей 1 0
18. Чернов Евгений 1 0
19. Стоцкий Дмитрий 1 0
20. Марков Евгений 1 0
21. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
22. Черников Александр 1 0
23. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 8.7% (4) 17.39% (8) 17.39% (8) 23.91% (11) 13.04% (6) 19.57% (9)
 Краснодар 13.33% (6) 15.56% (7) 11.11% (5) 20% (9) 20% (9) 20% (9)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер
Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
3. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар 0:0 Заявка 29 11 6 12 48 - 41 39
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 16 26
8. Краснодар 0:0 Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар 0:0 Заявка 14 4 2 8 14 - 18 14
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
5. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    7'
    ОПАСНО! Ещё два угловых слева подали краснодарцы, и после второй подачи по воротам головой пробивал Мартынович - штанга спасла "армейцев" от верного гола.
  • Угловой
    6'
    После розыгрыша углового с левого фланга ещё два удара по воротам Акинфеева наносились со средней дистанции, но опять защитникам ЦСКА удалось блокировать эти попытки.
  • Опасный момент
    5'
    Вильена подключился в атаку по левому краю, ворвался в штрафную площадку и наносил мощный удар по воротам, но в последний момент выстрел в подкате успел заблокировать Дзагоев.
  • 4'
    "Быки" выглядят более агрессивными на старте матча, используя высокий коллективный прессинг, вынуждая соперников ошибаться.
  • 3'
    Краснодарцы отобрали мяч на чужой половине поля, но проникнуть в штрафную площадь соперника не сумели. Атака вторым темпом закончилась передачей в район 11-метровой отметки на Берга, но нападающий не сумел обработать сложный мяч, находясь под прессингом соперника.
  • 2'
    Первый фол в центре поля заработали "армейцы". После этого последовал заброс на правый фланг атаки на забегание Фернандесу, но слишком сильным оказался пас - мяч выскочил за лицевую линию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 29-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА сыграет дома с "Краснодаром".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 141
ЦСКА Москва 63.1% (89)
X 27% (38)
Краснодар 9.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Краснодар
2.03
4.65
4.00
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Новости
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар

Исход игры
ЦСКА Москва
63.1% (89)
Ничья
27% (38)
Краснодар
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
73.19% (101)
Нет
26.81% (37)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
37.6% (53)
1:1 Ничья
22% (31)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (19)
2:0 ЦСКА Москва
8.5% (12)
1:2 Краснодар
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Краснодар
2.8% (4)
3:1 ЦСКА Москва
2.1% (3)
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