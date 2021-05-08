Первый тайм

7' ОПАСНО! Ещё два угловых слева подали краснодарцы, и после второй подачи по воротам головой пробивал Мартынович - штанга спасла "армейцев" от верного гола.

6' После розыгрыша углового с левого фланга ещё два удара по воротам Акинфеева наносились со средней дистанции, но опять защитникам ЦСКА удалось блокировать эти попытки.

5' Вильена подключился в атаку по левому краю, ворвался в штрафную площадку и наносил мощный удар по воротам, но в последний момент выстрел в подкате успел заблокировать Дзагоев.

4' "Быки" выглядят более агрессивными на старте матча, используя высокий коллективный прессинг, вынуждая соперников ошибаться.

3' Краснодарцы отобрали мяч на чужой половине поля, но проникнуть в штрафную площадь соперника не сумели. Атака вторым темпом закончилась передачей в район 11-метровой отметки на Берга, но нападающий не сумел обработать сложный мяч, находясь под прессингом соперника.

2' Первый фол в центре поля заработали "армейцы". После этого последовал заброс на правый фланг атаки на забегание Фернандесу, но слишком сильным оказался пас - мяч выскочил за лицевую линию.