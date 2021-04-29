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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.39
2. Чалов Фёдор 6 (1) 0.21
3. Кучаев Константин 6 0.21
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.14
5. Эджуке Чидера 3 0.11
6. Шкурин Илья 3 0.11
7. Сигурдссон Арнор 2 0.07
8. Дзагоев Алан 2 0.07
9. Бистрович Кристиян 2 0.07
10. Дивеев Игорь 2 0.07
11. Обляков Иван 1 0.04
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Карпов Вадим 0 0
18. Фернандес Марио 0 0
19. Ахметов Ильзат 0 0
20. Гайч Адольфо 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.32
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.29
3. Классон Виктор 5 (1) 0.18
4. Ионов Алексей 4 (1) 0.14
5. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.14
6. Газинский Юрий 3 0.11
7. Олссон Кристоффер 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Петров Сергей 2 0.07
10. Ари Феррейра 2 (1) 0.07
11. Вандерсон 1 0.04
12. Стоцкий Дмитрий 1 0.04
13. Уткин Даниил 1 0.04
14. Сабуа Леон 1 0.04
15. Камболов Руслан 0 0
16. Смольников Игорь 0 0
17. Марков Евгений 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 8 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Ахметов Ильзат 3 2
4. Тикнизян Наир 6 0
5. Дивеев Игорь 5 0
6. Дзагоев Алан 4 0
7. Фернандес Марио 4 0
8. Сигурдссон Арнор 4 0
9. Обляков Иван 4 0
10. Влашич Никола 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Акинфеев Игорь 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 6 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 6 0
5. Олссон Кристоффер 6 0
6. Кабелла Реми 4 1
7. Классон Виктор 5 0
8. Мартынович Александр 3 1
9. Берг Маркус 4 0
10. Петров Сергей 4 0
11. Рамирес Кристиан 4 0
12. Камболов Руслан 3 0
13. Де Вильена Тонни 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Ионов Алексей 1 0
18. Чернов Евгений 1 0
19. Стоцкий Дмитрий 1 0
20. Марков Евгений 1 0
21. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
22. Черников Александр 1 0
23. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 8.7% (4) 17.39% (8) 17.39% (8) 23.91% (11) 13.04% (6) 19.57% (9)
 Краснодар 13.33% (6) 15.56% (7) 11.11% (5) 20% (9) 20% (9) 20% (9)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер
Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ЦСКА Москва 70.2% (33)
    X 23.4% (11)
    Краснодар 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Краснодар
    1.95
    4.30
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    70.2% (33)
    Ничья
    23.4% (11)
    Краснодар
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:0 ЦСКА Москва
    12.8% (6)
    2:0 ЦСКА Москва
    8.5% (4)
    0:1 Краснодар
    4.3% (2)
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