|15 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|10 000 руб.
32
Бауэр
Мориц
19
Иванов
Олег
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мрзляк Филип
|4
|0.14
|2.
|Камилов Владислав
|4
|0.14
|3.
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.14
|4.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.1
|5.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|6.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.03
|7.
|Йокич Боян
|1
|0.03
|8.
|Аликин Павел
|1
|0.03
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.03
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Сухов Александр
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|19 (3)
|0.66
|2.
|Дзюба Артём
|16 (3)
|0.55
|3.
|Ерохин Александр
|7
|0.24
|4.
|Мостовой Андрей
|6
|0.21
|5.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|6.
|Дуглас Сантос
|3
|0.1
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.1
|8.
|Кузяев Далер
|3
|0.1
|9.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|10.
|Вендел Маркус
|2
|0.07
|11.
|Ловрен Деян
|2
|0.07
|12.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.03
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|7
|1
|2.
|Мрзляк Филип
|7
|0
|3.
|Плиев Константин
|7
|0
|4.
|Голубев Артём
|6
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|6
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|4
|1
|7.
|Камилов Владислав
|5
|0
|8.
|Сухов Александр
|4
|0
|9.
|Аликин Павел
|4
|0
|10.
|Морозов Григорий
|2
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алиев Азер
|3
|0
|13.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Бизоза Парфе
|1
|1
|17.
|Иванов Олег
|2
|0
|18.
|Данченко Олег
|2
|0
|19.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|20.
|Тилль Оливье
|2
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|28.
|Урунов Остон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|6
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|7
|1
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|4
|0
|5.
|Кузяев Далер
|4
|0
|6.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|7.
|Сутормин Алексей
|3
|0
|8.
|Ерохин Александр
|2
|0
|9.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|10.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Зенит
|4.35% (3)
|20.29% (14)
|13.04% (9)
|10.14% (7)
|23.19% (16)
|28.99% (20)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат
Зенит Последние 20 матчей: +16 =2 -2Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|5.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|Зенит
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|14
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13
|4
|2
|5.
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12
|6
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Зенит
Исход игры
Уфа
13.7% (20)
Ничья
25.3% (37)
Зенит
61% (89)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
1:2 Зенит
28.8% (42)
1:1 Ничья
21.9% (32)
0:2 Зенит
11% (16)
0:1 Зенит
9.6% (14)
1:3 Зенит
6.8% (10)
1:0 Уфа
6.8% (10)
2:1 Уфа
6.2% (9)
0:3 Зенит
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!