Опаснее атакует "Зенит", всё же сказывает класс команды, пусть и без нескольких игроков основного состава.

Сутормин с линии штрафной площади неплохой удар нанёс, но зацепил своего же игрока, это Ерохин оказался на пути следования мяча.

Контратака "Уфы", пошла длинная передача на ход Жамалетдинову, Чистяков в этой ситуации не упустил форварда хозяев, в подкате в итоге мяч выбив в аут.

Полчаса матча позади, пока без забитых мячей у нас обходится. Футболисты "Уфы" контролировали мяч, пошла длинная передача в штрафную площадь соперника, но туда никто не успел. Кержаков мяч в руки забрал.

Жамалетдинов получил мяч, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной площади. Кержаков в прыжке переправил мяч на угловой. Неплохой момент!

25' В атаке "Уфа", неплохой навес с левого фланга, Кержаков уверенно на выходе мяч в руки забирает.

23' Сутормин справа в штрафную забрался, попытался пробить в дальнюю девятку, но мяч с ноги свалился, улетев совсем в сторону. Извнился полузащитник "Зенита" перед партнёрами.

22' Активнее заиграл "Зенит", Оздоев с подступов к штрафной забрасывал мяч вперёд на Азмуна, но Беленов уверенно на выходе сыграл.

21' А вот и первый опасный момент! Ерохин справа в штрафную ворвался, получил передачу на ход и прострелил в центр! Малком в касание пробил низом метров с 11-ти, но Беленов в прыжке мяч отбил!

19' Не форсирует события "Зенит", играют сегодня гости от соперника.

17' Игроки "Уфы" тоже решили разыграть угловой, у них подача в штрафную площадь прошла, но вот удар у Жамалетдинова не получился.

16' Бауэр справа из аута забросил мяч в штрафную площадь, Иванов не дотянулся. Однако, атака продолжилась, Камилов пробивал после подачи с фланга, но его накрыли. Угловой.

15' Малком получил мяч слева около лицевой линии, пытался из-под Плиева прострелить, но в итоге именно от бразильца мяч и отскочил за лицевую.

13' Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Зенита", пошла в итоге подача в штрафную площадь, которую хозяева прервали.

12' Угловой заработали на левом фланге игроки "Зенита", постепенно начинают гости на половине поля соперника обосновываться.

10' Первые минуты позади, пока без опасных моментов. "Уфа" прессингует, но отобрать мяч у "Зенита" не особо получается.

8' Продолжает "Уфа" прессинговать, но гости старательно катают мяч на своей половине поля.

7' Неплохая атака "Зенита", Круговой по левому флангу подключился, от лицевой попытался на дальнюю штангу навесить, но получилось слишком сильно. Улетел мяч на противоположную бровку.

6' Стукалов очень активно руководит действиями своей команды, всё же "Уфе" победа в борьбе за РПЛ нужна сильнее, чем "Зениту", который уже стал чемпионом страны.

5' Пока без ударов по воротам у нас обходится, да и в принципе пока без обострения. Футболисты "Зенита" контролируют мяч на своей половине поля.

3' Вот и игроки "Зенита" немного мяч покатали, но пока много сумбура у нас на поле. "Уфа" тоже не забывает соперника прессинговать.

2' Активно начинают матч футболисты "Уфы", стараются хозяева поля мяч контролировать, гости приступают к прессингу.

1' В быструю атаку сразу перешли игроки "Уфы", Камилов воспользовался скидкой в штрафной площади, из борьбы с Чистяковым пытался пробить с разворота, но не попал в ближний угол.