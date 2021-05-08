  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига
Уфа
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Зенит
0' 33'
Сэйв Беленова
31
Беленов
Александр
32
Бауэр
Мориц
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
15
Плиев
Константин
11
Милетич
Неманья
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
24
Мрзляк
Филип
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
4
Круговой
Данил
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
19
Сутормин
Алексей
21
Ерохин
Александр
7
Азмун
Сердар
Уфа
5-3-2
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мрзляк Филип 4 0.14
2. Камилов Владислав 4 0.14
3. Жамалетдинов Тимур 4 0.14
4. Комнен Андрич 3 (1) 0.1
5. Кротов Вячеслав 2 0.07
6. Бизяк Ловро 1 (1) 0.03
7. Йокич Боян 1 0.03
8. Аликин Павел 1 0.03
9. Алиев Азер 1 0.03
10. Голубев Артём 1 0.03
11. Милетич Неманья 1 0.03
12. Данченко Олег 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Сухов Александр 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 19 (3) 0.66
2. Дзюба Артём 16 (3) 0.55
3. Ерохин Александр 7 0.24
4. Мостовой Андрей 6 0.21
5. Сутормин Алексей 3 0.1
6. Дуглас Сантос 3 0.1
7. Караваев Вячеслав 3 0.1
8. Кузяев Далер 3 0.1
9. Малком Филипе 3 0.1
10. Вендел Маркус 2 0.07
11. Ловрен Деян 2 0.07
12. Ракицкий Ярослав 1 0.03
13. Дриусси Себастьян 1 0.03
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 7 1
2. Мрзляк Филип 7 0
3. Плиев Константин 7 0
4. Голубев Артём 6 0
5. Табидзе Джемал 6 0
6. Кротов Вячеслав 4 1
7. Камилов Владислав 5 0
8. Сухов Александр 4 0
9. Аликин Павел 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Бизоза Парфе 1 1
17. Иванов Олег 2 0
18. Данченко Олег 2 0
19. Неделчару Ионуц 2 0
20. Тилль Оливье 2 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0
28. Урунов Остон 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 6 2
2. Барриос Вилмар 7 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Кузяев Далер 4 0
6. Чистяков Дмитрий 3 0
7. Сутормин Алексей 3 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Оздоев Магомед 2 0
10. Караваев Вячеслав 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.04% (3) 4.35% (1) 13.04% (3) 26.09% (6) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Зенит 4.35% (3) 20.29% (14) 13.04% (9) 10.14% (7) 23.19% (16) 28.99% (20)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат
Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Зенит 6:0 Уфа Премьер-лига Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
5. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Уфа 0:0 Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа 0:0 Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. Зенит 0:0 Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
5. Сочи Нобоа Кристиан 12 6 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    32'
    Жамалетдинов получил мяч, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной площади. Кержаков в прыжке переправил мяч на угловой. Неплохой момент!
  • 31'
    Полчаса матча позади, пока без забитых мячей у нас обходится. Футболисты "Уфы" контролировали мяч, пошла длинная передача в штрафную площадь соперника, но туда никто не успел. Кержаков мяч в руки забрал.
  • 30'
    Контратака "Уфы", пошла длинная передача на ход Жамалетдинову, Чистяков в этой ситуации не упустил форварда хозяев, в подкате в итоге мяч выбив в аут.
  • 28'
    Сутормин с линии штрафной площади неплохой удар нанёс, но зацепил своего же игрока, это Ерохин оказался на пути следования мяча.
  • 26'
    Опаснее атакует "Зенит", всё же сказывает класс команды, пусть и без нескольких игроков основного состава.
  • 25'
    В атаке "Уфа", неплохой навес с левого фланга, Кержаков уверенно на выходе мяч в руки забирает.
  • 23'
    Сутормин справа в штрафную забрался, попытался пробить в дальнюю девятку, но мяч с ноги свалился, улетев совсем в сторону. Извнился полузащитник "Зенита" перед партнёрами.
  • 22'
    Активнее заиграл "Зенит", Оздоев с подступов к штрафной забрасывал мяч вперёд на Азмуна, но Беленов уверенно на выходе сыграл.
  • Опасный момент
    21'
    А вот и первый опасный момент! Ерохин справа в штрафную ворвался, получил передачу на ход и прострелил в центр! Малком в касание пробил низом метров с 11-ти, но Беленов в прыжке мяч отбил!
  • 19'
    Не форсирует события "Зенит", играют сегодня гости от соперника.
  • Угловой
    17'
    Игроки "Уфы" тоже решили разыграть угловой, у них подача в штрафную площадь прошла, но вот удар у Жамалетдинова не получился.
  • 16'
    Бауэр справа из аута забросил мяч в штрафную площадь, Иванов не дотянулся. Однако, атака продолжилась, Камилов пробивал после подачи с фланга, но его накрыли. Угловой.
  • 15'
    Малком получил мяч слева около лицевой линии, пытался из-под Плиева прострелить, но в итоге именно от бразильца мяч и отскочил за лицевую.
  • Угловой
    13'
    Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Зенита", пошла в итоге подача в штрафную площадь, которую хозяева прервали.
  • 12'
    Угловой заработали на левом фланге игроки "Зенита", постепенно начинают гости на половине поля соперника обосновываться.
  • 10'
    Первые минуты позади, пока без опасных моментов. "Уфа" прессингует, но отобрать мяч у "Зенита" не особо получается.
  • 8'
    Продолжает "Уфа" прессинговать, но гости старательно катают мяч на своей половине поля.
  • 7'
    Неплохая атака "Зенита", Круговой по левому флангу подключился, от лицевой попытался на дальнюю штангу навесить, но получилось слишком сильно. Улетел мяч на противоположную бровку.
  • 6'
    Стукалов очень активно руководит действиями своей команды, всё же "Уфе" победа в борьбе за РПЛ нужна сильнее, чем "Зениту", который уже стал чемпионом страны.
  • 5'
    Пока без ударов по воротам у нас обходится, да и в принципе пока без обострения. Футболисты "Зенита" контролируют мяч на своей половине поля.
  • 3'
    Вот и игроки "Зенита" немного мяч покатали, но пока много сумбура у нас на поле. "Уфа" тоже не забывает соперника прессинговать.
  • 2'
    Активно начинают матч футболисты "Уфы", стараются хозяева поля мяч контролировать, гости приступают к прессингу.
  • 1'
    В быструю атаку сразу перешли игроки "Уфы", Камилов воспользовался скидкой в штрафной площади, из борьбы с Чистяковым пытался пробить с разворота, но не попал в ближний угол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начал "Зенит". В белой форме сегодня гости, а хозяева будут в фиолетовом.
  • До матча
  • Перед началом матча объявлена минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне, годовщина победы в которой будет праздноваться завтра - 9 мая.
  • Судья
    Главный судья - Владимир Москалёв (Воронеж);
    Помощники судьи: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва);
    Резервный судья - Кирилл Силантьев (Самара);
    ВАР - Алексей Сухой (Люберцы), ассистент ВАР - Антон Кобзев (Москва).
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы начинаем прямую текстовую трансляция поединка 29-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге между командами "Уфа" и "Зенит". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!
Прогнозы 146
Уфа 13.7% (20)
X 25.3% (37)
Зенит 61% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Зенит
3.62
4.08
2.16
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Уфа 0:0 Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Уфа 0:0 Зенит

Исход игры
Уфа
13.7% (20)
Ничья
25.3% (37)
Зенит
61% (89)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
1:2 Зенит
28.8% (42)
1:1 Ничья
21.9% (32)
0:2 Зенит
11% (16)
0:1 Зенит
9.6% (14)
1:3 Зенит
6.8% (10)
1:0 Уфа
6.8% (10)
2:1 Уфа
6.2% (9)
0:3 Зенит
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 