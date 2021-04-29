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Уфа
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мрзляк Филип 4 0.14
2. Камилов Владислав 4 0.14
3. Жамалетдинов Тимур 4 0.14
4. Комнен Андрич 3 (1) 0.11
5. Кротов Вячеслав 2 0.07
6. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
7. Йокич Боян 1 0.04
8. Аликин Павел 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Милетич Неманья 1 0.04
12. Данченко Олег 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Сухов Александр 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 19 (3) 0.68
2. Дзюба Артём 16 (3) 0.57
3. Ерохин Александр 7 0.25
4. Мостовой Андрей 6 0.21
5. Сутормин Алексей 3 0.11
6. Дуглас Сантос 3 0.11
7. Караваев Вячеслав 3 0.11
8. Кузяев Далер 3 0.11
9. Малком Филипе 3 0.11
10. Вендел Маркус 2 0.07
11. Ловрен Деян 2 0.07
12. Ракицкий Ярослав 1 0.04
13. Дриусси Себастьян 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 7 1
2. Мрзляк Филип 7 0
3. Плиев Константин 7 0
4. Голубев Артём 6 0
5. Табидзе Джемал 6 0
6. Кротов Вячеслав 4 1
7. Камилов Владислав 5 0
8. Сухов Александр 4 0
9. Аликин Павел 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Бизоза Парфе 1 1
17. Иванов Олег 2 0
18. Данченко Олег 2 0
19. Неделчару Ионуц 2 0
20. Тилль Оливье 2 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0
28. Урунов Остон 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 6 2
2. Барриос Вилмар 7 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Кузяев Далер 4 0
6. Чистяков Дмитрий 3 0
7. Сутормин Алексей 3 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Оздоев Магомед 2 0
10. Караваев Вячеслав 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.04% (3) 4.35% (1) 13.04% (3) 26.09% (6) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Зенит 4.35% (3) 20.29% (14) 13.04% (9) 10.14% (7) 23.19% (16) 28.99% (20)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат
Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа
Зенит Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Зенит 6:0 Уфа Премьер-лига Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Прогнозы на матч Уфа - Зенит

Исход игры
Уфа
13% (7)
Ничья
14.8% (8)
Зенит
72.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
56.6% (30)
Нет
43.4% (23)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.5% (17)
0:2 Зенит
18.5% (10)
1:1 Ничья
13% (7)
1:0 Уфа
9.3% (5)
0:1 Зенит
9.3% (5)
0:3 Зенит
5.6% (3)
1:3 Зенит
5.6% (3)
2:1 Уфа
3.7% (2)
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