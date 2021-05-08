Локомотив Москва
0:0
Перерыв
Стадион: РЖД Арена
Динамо Москва
16' Желтая карточкаТюкавин Константин
18' Желтая карточкаЗахарян Арсен
27' Желтая карточкаЖемалетдинов Рифат
31' Желтая карточкаОрдец Иван
|15 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|10 000 руб.
31
Рыбус
Мацей
29
Зе
Луиш
Жозе
31
Лещук
Игорь
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
18'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9 (1)
|0.31
|2.
|Смолов Фёдор
|7
|0.24
|3.
|Камано Франсуа
|5
|0.17
|4.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|4
|0.14
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.1
|7.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.1
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|1
|0.03
|12.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.03
|13.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Эдер Лопеш
|1
|0.03
|15.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|17.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (3)
|0.21
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.14
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0.14
|4.
|Тюкавин Константин
|3
|0.1
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.1
|6.
|Ордец Иван
|3
|0.1
|7.
|Захарян Арсен
|2
|0.07
|8.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.07
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|10.
|Евгеньев Роман
|1
|0.03
|11.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|12.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|13.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.03
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.03
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|8
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Жемалетдинов Рифат
|7
|0
|4.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|5.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|6
|0
|7.
|Куликов Даниил
|6
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|6
|0
|9.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|11.
|Мухин Максим
|5
|0
|12.
|Райкович Слободан
|3
|1
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Кастро Пабло
|1
|0
|20.
|Миранчук Антон
|1
|0
|21.
|Камано Франсуа
|1
|0
|22.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|2.
|Шиманьски Себастиан
|8
|1
|3.
|Евгеньев Роман
|6
|2
|4.
|Ордец Иван
|8
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|7
|0
|6.
|Фомин Даниил
|6
|0
|7.
|Комличенко Николай
|4
|1
|8.
|Скопинцев Дмитрий
|3
|1
|9.
|Каборе Шарль
|4
|0
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0
|11.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|12.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|13.
|Захарян Арсен
|3
|0
|14.
|Шунин Антон
|2
|0
|15.
|Варела Гильермо
|2
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|17.
|Моро Никола
|2
|0
|18.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|19.
|Слепов Сергей
|2
|0
|20.
|Тюкавин Константин
|2
|0
|21.
|Sandro Schwarz
|1
|0
|22.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Динамо Москва
|12.5% (5)
|5% (2)
|25% (10)
|25% (10)
|7.5% (3)
|25% (10)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|4.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|5.
|Рубин
|0:2 Заявка
|29
|15
|4
|10
|37 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|29
|7
|5
|17
|27 - 45
|26
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|11.
|Рубин
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|0:2 Заявка
|15
|9
|1
|5
|20 - 16
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|14
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13
|4
|2
|5.
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12
|6
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Футбольная пятиминутка
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
83.7% (118)
Ничья
12.8% (18)
Динамо Москва
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
67.63% (94)
Нет
32.37% (45)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
44% (62)
1:0 Локомотив Москва
14.9% (21)
2:0 Локомотив Москва
12.1% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Локомотив Москва
5% (7)
3:0 Локомотив Москва
4.3% (6)
1:2 Динамо Москва
2.8% (4)
3:2 Локомотив Москва
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!