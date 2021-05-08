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Локомотив Москва
0:0
Перерыв

Стадион:
Динамо Москва
0'
16' Желтая карточка
Тюкавин Константин
18' Желтая карточка
Захарян Арсен
27' Желтая карточка
Жемалетдинов Рифат
31' Желтая карточка
Ордец Иван
Гол Камано отменен из-за нарушен...
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
27
Мурило
Серкейра
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
20
Игнатьев
Владислав
69
Куликов
Даниил
17
Жемалетдинов
Рифат
29
Зе
Луиш
Жозе
25
Камано
Франсуа
31
Лещук
Игорь
2
Варела
Гильермо
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
19
Лесовой
Даниил
Локомотив Москва
4-1-2-1-2
Динамо Москва
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 (1) 0.31
2. Смолов Фёдор 7 0.24
3. Камано Франсуа 5 0.17
4. Миранчук Антон 4 (3) 0.14
5. Мурило Серкейра 4 0.14
6. Жемалетдинов Рифат 3 0.1
7. Игнатьев Владислав 3 0.1
8. Лисакович Виталий 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 1 0.03
12. Зе Луиш Жозе 1 0.03
13. Баринов Дмитрий 1 0.03
14. Эдер Лопеш 1 0.03
15. Чорлука Ведран 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
17. Живоглядов Дмитрий 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (3) 0.21
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.14
3. Нжи Клинтон Муа 4 0.14
4. Тюкавин Константин 3 0.1
5. Моро Никола 3 (2) 0.1
6. Ордец Иван 3 0.1
7. Захарян Арсен 2 0.07
8. Грулёв Вячеслав 2 0.07
9. Шиманьски Себастиан 1 0.03
10. Евгеньев Роман 1 0.03
11. Рауш Константин 1 0.03
12. Нойштедтер Роман 1 0.03
13. Игбун Сильвестр 1 0.03
14. Шунич Тони 1 0.03
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.03
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 8 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Жемалетдинов Рифат 7 0
4. Чорлука Ведран 5 1
5. Гилерме Маринато 5 1
6. Рыбчинский Дмитрий 6 0
7. Куликов Даниил 6 0
8. Магкеев Станислав 6 0
9. Баринов Дмитрий 5 0
10. Эдер Лопеш 5 0
11. Мухин Максим 5 0
12. Райкович Слободан 3 1
13. Живоглядов Дмитрий 4 0
14. Мурило Серкейра 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Кастро Пабло 1 0
20. Миранчук Антон 1 0
21. Камано Франсуа 1 0
22. Иосифов Никита 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 9 2
2. Шиманьски Себастиан 8 1
3. Евгеньев Роман 6 2
4. Ордец Иван 8 0
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Фомин Даниил 6 0
7. Комличенко Николай 4 1
8. Скопинцев Дмитрий 3 1
9. Каборе Шарль 4 0
10. Нжи Клинтон Муа 4 0
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Плиев Заурбек 3 0
13. Захарян Арсен 3 0
14. Шунин Антон 2 0
15. Варела Гильермо 2 0
16. Филипп Максимилиан 2 0
17. Моро Никола 2 0
18. Лесовой Даниил 2 0
19. Слепов Сергей 2 0
20. Тюкавин Константин 2 0
21. Sandro Schwarz 1 0
22. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 15.91% (7) 13.64% (6) 18.18% (8) 13.64% (6) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Динамо Москва 12.5% (5) 5% (2) 25% (10) 25% (10) 7.5% (3) 25% (10)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
3. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
4. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
5. Рубин 0:2 Заявка 29 15 4 10 37 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва 0:0 Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула 2:0 Заявка 29 7 5 17 27 - 45 26
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Динамо Москва 0:0 Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула 2:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
11. Рубин 0:2 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 0:2 Заявка 15 9 1 5 20 - 16 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула 2:0 Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
5. Сочи Нобоа Кристиан 12 6 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    "Динамо" навесило от углового флажка - головой пробил Евгеньев, но снаряд пролетел над перекладиной.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 2 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    Да, гол не засчитали. Спортивная справедливость восторжествовала. Тюкавин придержал за шею Живоглядова, и "Локомотив" пробьёт штрафной.
  • Видеоповтор
    43'
    Мне показалось, что Камано хамским приёмом оттолкнул Ордеца, и арбитр Кукуян сейчас отправился на просмотр эпизода с помощью системы VAR.
  • 42'
    Камано забивает гол. Ордец не смог остановить Камано, который вылетел на оперативный простор после небольшого фола против украинца и, устранив Лещука, вколотил мяч в пустые ворота.
  • 41'
    Отбились защитники "Локомотива" - головой вынес снаряд Живоглядов, но "Динамо" оперативно прибрало мяч к ногам.
  • Фол, нарушение
    40'
    Камано зачем-то грязно вырубил Скопинцева - Дмитрий упал на газон, словно подкошенный. "Динамо" получило право на штрафной удар.
  • 39'
    Последовал классный навес во вратарскую, но Мурило в воздушном пространстве сегодня чувствует себя королём.
  • 38'
    Тюкавин эффектно перемещался возле Гилерме и пытался поймать вратаря сборной России на ошибке.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ещё одно нарушение правил - Лесовой оказался в роли пострадавшего. Улыбка на лице Даниила - не держит он зла на Баринова.
  • Фол, нарушение
    36'
    Куликов оказался на газоне и возмущается хавбек "Локомотива" - Моро с ним обошёлся довольно недружелюбно.
  • 35'
    Варела долетел до угла штрафной и выполнил прострел, но Пабло Кастро выставил ногу и отправил мяч в свободное плавание.
  • Угловой
    34'
    Довольно бездарно разыграли номинальные хозяева угловой - защитники "Динамо" без особых проблем справились с подачей от флажка.
  • Опасный момент
    33'
    Опасно! Зе Луиш заметил подключение Баринова, и хавбек "Локомотива" хлёстко пробил по катящемуся мячу - Лещук отлично сыграл.
  • Опасный момент
    32'
    Опасно! Скопинцев здорово прострелил после сольного прохода - Живоглядов и Рыбус не смогли остановить прорыв Дмитрия, но мяч прокатился возле штанги.
  • Желтая карточка
    31'
    Ордец увидел перед собой жёлтую карточку - украинский легионер злостно завалил на газон Жемалетдинова.
  • 30'
    Мурило эффектно развернулся в центральном круге и отправил мяч в атаку. Николич сформировал убойную связку в центре обороны из двух бразильцев.
  • 29'
    Зе Луиш, поскользнувшись на мокром газоне, не смог адекватно обработать мяч возле лицевой линии. "Динамо" в следующем эпизоде получило право на аут.
  • 28'
    Кукуян провёл беседу с Лесовым - форвард "Динамо" возмущался, и арбитр объяснил ему, почему "бело-голубые" не получат аут.
  • Желтая карточка
    27'
    Жемалетдинов нарвался на жёлтую карточку - толкнул он в грудь Тюкавина, и арбитр моментально показал "горчичник" игроку "Локомотива".
  • 26'
    Скорее всего, во втором тайме Лисакович появится у "Локомотива". Белорус умело цепляется за мячи и поможет "железнодорожникам".
  • 25'
    Прострел последовал в направлении Тюкавина, но Константин занял заведомо бесперспективную позицию, и мяч пролетел мимо него.
  • 24'
    "Бело-голубые" чаще владеют мячом - Живоглядов пристально следил за Лесовым и не позволил тому выдать точную передачу в район 11-ти метров.
  • 23'
    Последовал слишком сильный навес от Ордеца в сторону Лесового, но скользкий мяч не добрался до форварда "Динамо".
  • 22'
    Матч пока довольно скучный - нет резвости, скоростей и обилия опасных моментов. Будем надеяться, что скоро ситуация изменится.
  • 21'
    Как мне кажется, усилился дождь. Игрокам очень трудно иногда принимать мяч, и даже Игнатьев получил травму из-за мокрого газона.
  • 20'
    Камано пролетел по флангу и отправил мяч в направлении Зе Луиша, но бывший форвард "Спартака" заработал только аут.
  • Желтая карточка
    19'
    Ещё одна жёлтая карточка - Захарян затолкал мощного Пабло Кастро. Таким образом, у "Динамо" уже два "горчичника".
  • Замена
    18'
    Замена в составе "Локомотива" - Магкеев вышел на поле вместо Игнатьева. К сожалению, не смог продолжить матч защитник "Локомотива".
  • Угловой
    17'
    "Динамо" получило право на угловой - Тюкавин с Зе Луишем поборолся, и Кукуян пообщался с игроками. Последовал навес, но Живоглядов здорово вынес головой.
  • Желтая карточка
    16'
    Тюкавин получил жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче заработал игрок группы атаки "Динамо".
  • 15'
    "Железнодорожники" позволили "Динамо" провести контратаку, но Захарян не смог пройти мимо Рыбуся на фланге.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фомин едва заметно прихватил Игнатьева за руку, но Владислав неудачно на ногу ступил и получил повреждение.
  • Угловой
    13'
    Гилерме неудачно выскочил из ворот, и Ордец едва не переправил мяч за линию ворот. Благо, что "круглый" улетел за пределы поля.
  • 12'
    Последовала довольно акцентированная передача в район пенальти, но Мурило сделал шаг вперёд и вынес мяч на безопасное расстояние.
  • Фол, нарушение
    11'
    Рыбус откровенно влетел в Захаряна, и молодой талант "Динамо" приземлился на газон возле боковой линии.
  • 10'
    Лесовой добрался до лицевой линии и не смог обыграть Пабло Кастро - зимний новичок "Локомотива" пока выглядит крайне мощным приобретением.
  • Опасный момент
    9'
    Опасно! Рыбус в воздушном пространстве оттёр от мяча Лесового и не позволил форварду "Динамо" пробить.
  • 8'
    Захарян не нашёл адресата для передачи и снабдил мячом защитников. "Динамо" аккуратно подошло к воротам, но Мурило завладел мячом.
  • Фол, нарушение
    7'
    "Локомотив" ввёл мяч в игру из-за боковой, и Игнатьеву досталось во время борьбы со Скопинцевым. Владислав оперативно поднялся.
  • 6'
    Варела выполнил классный навес на дальнюю штангу, но в этой зоне оказался только Гилерме.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ещё одно нарушение правил - Камано срубил Фомина, и "Динамо" теперь будет разыгрывать штрафной удар на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Моро завалил Жемалетдинова на газон, прихватив россиянина за плечо. Хорват в зародыше задушил потенциально опасный выпад "Локомотива".
  • Дождь
    3'
    Дождь поливает в Химках и близлежащих территориях, и погодные условия внесут коррективы в точность передач футболистов.
  • 2'
    Последовал навес в штрафную площадь Лещука, но дважды Рыбус эффектно вынес снаряд за пределы владений "Динамо".
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей российского футбола! Сегодня в Химках состоится столичное дерби - "Локомотив" примет "Динамо". Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 141
Локомотив Москва 83.7% (118)
X 12.8% (18)
Динамо Москва 3.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
4.20
3.62
2.76
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Локомотив Москва
83.7% (118)
Ничья
12.8% (18)
Динамо Москва
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
67.63% (94)
Нет
32.37% (45)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
44% (62)
1:0 Локомотив Москва
14.9% (21)
2:0 Локомотив Москва
12.1% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Локомотив Москва
5% (7)
3:0 Локомотив Москва
4.3% (6)
1:2 Динамо Москва
2.8% (4)
3:2 Локомотив Москва
2.8% (4)
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