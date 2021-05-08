Камано забивает гол. Ордец не смог остановить Камано, который вылетел на оперативный простор после небольшого фола против украинца и, устранив Лещука, вколотил мяч в пустые ворота.

Мне показалось, что Камано хамским приёмом оттолкнул Ордеца, и арбитр Кукуян сейчас отправился на просмотр эпизода с помощью системы VAR.

Да, гол не засчитали. Спортивная справедливость восторжествовала. Тюкавин придержал за шею Живоглядова, и "Локомотив" пробьёт штрафной.

"Динамо" навесило от углового флажка - головой пробил Евгеньев, но снаряд пролетел над перекладиной.

41' Отбились защитники "Локомотива" - головой вынес снаряд Живоглядов, но "Динамо" оперативно прибрало мяч к ногам.

40' Камано зачем-то грязно вырубил Скопинцева - Дмитрий упал на газон, словно подкошенный. "Динамо" получило право на штрафной удар.

39' Последовал классный навес во вратарскую, но Мурило в воздушном пространстве сегодня чувствует себя королём.

38' Тюкавин эффектно перемещался возле Гилерме и пытался поймать вратаря сборной России на ошибке.

37' Ещё одно нарушение правил - Лесовой оказался в роли пострадавшего. Улыбка на лице Даниила - не держит он зла на Баринова.

36' Куликов оказался на газоне и возмущается хавбек "Локомотива" - Моро с ним обошёлся довольно недружелюбно.

35' Варела долетел до угла штрафной и выполнил прострел, но Пабло Кастро выставил ногу и отправил мяч в свободное плавание.

34' Довольно бездарно разыграли номинальные хозяева угловой - защитники "Динамо" без особых проблем справились с подачей от флажка.

33' Опасно! Зе Луиш заметил подключение Баринова, и хавбек "Локомотива" хлёстко пробил по катящемуся мячу - Лещук отлично сыграл.

32' Опасно! Скопинцев здорово прострелил после сольного прохода - Живоглядов и Рыбус не смогли остановить прорыв Дмитрия, но мяч прокатился возле штанги.

31' Ордец увидел перед собой жёлтую карточку - украинский легионер злостно завалил на газон Жемалетдинова.

30' Мурило эффектно развернулся в центральном круге и отправил мяч в атаку. Николич сформировал убойную связку в центре обороны из двух бразильцев.

29' Зе Луиш, поскользнувшись на мокром газоне, не смог адекватно обработать мяч возле лицевой линии. "Динамо" в следующем эпизоде получило право на аут.

28' Кукуян провёл беседу с Лесовым - форвард "Динамо" возмущался, и арбитр объяснил ему, почему "бело-голубые" не получат аут.

27' Жемалетдинов нарвался на жёлтую карточку - толкнул он в грудь Тюкавина, и арбитр моментально показал "горчичник" игроку "Локомотива".

26' Скорее всего, во втором тайме Лисакович появится у "Локомотива". Белорус умело цепляется за мячи и поможет "железнодорожникам".

25' Прострел последовал в направлении Тюкавина, но Константин занял заведомо бесперспективную позицию, и мяч пролетел мимо него.

24' "Бело-голубые" чаще владеют мячом - Живоглядов пристально следил за Лесовым и не позволил тому выдать точную передачу в район 11-ти метров.

23' Последовал слишком сильный навес от Ордеца в сторону Лесового, но скользкий мяч не добрался до форварда "Динамо".

22' Матч пока довольно скучный - нет резвости, скоростей и обилия опасных моментов. Будем надеяться, что скоро ситуация изменится.

21' Как мне кажется, усилился дождь. Игрокам очень трудно иногда принимать мяч, и даже Игнатьев получил травму из-за мокрого газона.

20' Камано пролетел по флангу и отправил мяч в направлении Зе Луиша, но бывший форвард "Спартака" заработал только аут.

19' Ещё одна жёлтая карточка - Захарян затолкал мощного Пабло Кастро. Таким образом, у "Динамо" уже два "горчичника".

18' Замена в составе "Локомотива" - Магкеев вышел на поле вместо Игнатьева. К сожалению, не смог продолжить матч защитник "Локомотива".

17' "Динамо" получило право на угловой - Тюкавин с Зе Луишем поборолся, и Кукуян пообщался с игроками. Последовал навес, но Живоглядов здорово вынес головой.

16' Тюкавин получил жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче заработал игрок группы атаки "Динамо".

15' "Железнодорожники" позволили "Динамо" провести контратаку, но Захарян не смог пройти мимо Рыбуся на фланге.

14' Фомин едва заметно прихватил Игнатьева за руку, но Владислав неудачно на ногу ступил и получил повреждение.

13' Гилерме неудачно выскочил из ворот, и Ордец едва не переправил мяч за линию ворот. Благо, что "круглый" улетел за пределы поля.

12' Последовала довольно акцентированная передача в район пенальти, но Мурило сделал шаг вперёд и вынес мяч на безопасное расстояние.

11' Рыбус откровенно влетел в Захаряна, и молодой талант "Динамо" приземлился на газон возле боковой линии.

10' Лесовой добрался до лицевой линии и не смог обыграть Пабло Кастро - зимний новичок "Локомотива" пока выглядит крайне мощным приобретением.

9' Опасно! Рыбус в воздушном пространстве оттёр от мяча Лесового и не позволил форварду "Динамо" пробить.

8' Захарян не нашёл адресата для передачи и снабдил мячом защитников. "Динамо" аккуратно подошло к воротам, но Мурило завладел мячом.

7' "Локомотив" ввёл мяч в игру из-за боковой, и Игнатьеву досталось во время борьбы со Скопинцевым. Владислав оперативно поднялся.

6' Варела выполнил классный навес на дальнюю штангу, но в этой зоне оказался только Гилерме.

5' Ещё одно нарушение правил - Камано срубил Фомина, и "Динамо" теперь будет разыгрывать штрафной удар на своей половине поля.

4' Моро завалил Жемалетдинова на газон, прихватив россиянина за плечо. Хорват в зародыше задушил потенциально опасный выпад "Локомотива".

3' Дождь поливает в Химках и близлежащих территориях, и погодные условия внесут коррективы в точность передач футболистов.

2' Последовал навес в штрафную площадь Лещука, но дважды Рыбус эффектно вынес снаряд за пределы владений "Динамо".