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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 (1) 0.32
2. Смолов Фёдор 7 0.25
3. Камано Франсуа 5 0.18
4. Миранчук Антон 4 (3) 0.14
5. Мурило Серкейра 4 0.14
6. Жемалетдинов Рифат 3 0.11
7. Игнатьев Владислав 3 0.11
8. Лисакович Виталий 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Рыбус Мацей 1 0.04
12. Зе Луиш Жозе 1 0.04
13. Баринов Дмитрий 1 0.04
14. Эдер Лопеш 1 0.04
15. Чорлука Ведран 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
17. Живоглядов Дмитрий 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (3) 0.21
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.14
3. Нжи Клинтон Муа 4 0.14
4. Тюкавин Константин 3 0.11
5. Моро Никола 3 (2) 0.11
6. Ордец Иван 3 0.11
7. Захарян Арсен 2 0.07
8. Грулёв Вячеслав 2 0.07
9. Шиманьски Себастиан 1 0.04
10. Евгеньев Роман 1 0.04
11. Рауш Константин 1 0.04
12. Нойштедтер Роман 1 0.04
13. Игбун Сильвестр 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 8 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Гилерме Маринато 5 1
5. Жемалетдинов Рифат 6 0
6. Рыбчинский Дмитрий 6 0
7. Куликов Даниил 6 0
8. Магкеев Станислав 6 0
9. Баринов Дмитрий 5 0
10. Эдер Лопеш 5 0
11. Мухин Максим 5 0
12. Райкович Слободан 3 1
13. Живоглядов Дмитрий 4 0
14. Мурило Серкейра 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Кастро Пабло 1 0
20. Миранчук Антон 1 0
21. Камано Франсуа 1 0
22. Иосифов Никита 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 9 2
2. Шиманьски Себастиан 8 1
3. Евгеньев Роман 6 2
4. Ордец Иван 7 0
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Фомин Даниил 6 0
7. Комличенко Николай 4 1
8. Скопинцев Дмитрий 3 1
9. Каборе Шарль 4 0
10. Нжи Клинтон Муа 4 0
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Плиев Заурбек 3 0
13. Шунин Антон 2 0
14. Варела Гильермо 2 0
15. Филипп Максимилиан 2 0
16. Моро Никола 2 0
17. Лесовой Даниил 2 0
18. Слепов Сергей 2 0
19. Захарян Арсен 2 0
20. Sandro Schwarz 1 0
21. Игбун Сильвестр 1 0
22. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 15.91% (7) 13.64% (6) 18.18% (8) 13.64% (6) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Динамо Москва 12.5% (5) 5% (2) 25% (10) 25% (10) 7.5% (3) 25% (10)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Локомотив Москва 80.4% (41)
    X 15.7% (8)
    Динамо Москва 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.48
    3.52
    3.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    80.4% (41)
    Ничья
    15.7% (8)
    Динамо Москва
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    41.2% (21)
    1:0 Локомотив Москва
    13.7% (7)
    2:0 Локомотив Москва
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    3:1 Локомотив Москва
    7.8% (4)
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