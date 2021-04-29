Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9 (1)
|0.32
|2.
|Смолов Фёдор
|7
|0.25
|3.
|Камано Франсуа
|5
|0.18
|4.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|4
|0.14
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.11
|7.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.11
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|12.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|13.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Эдер Лопеш
|1
|0.04
|15.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|17.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (3)
|0.21
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.14
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0.14
|4.
|Тюкавин Константин
|3
|0.11
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.11
|6.
|Ордец Иван
|3
|0.11
|7.
|Захарян Арсен
|2
|0.07
|8.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.07
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|10.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|11.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|12.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.04
|13.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|8
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|6
|0
|7.
|Куликов Даниил
|6
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|6
|0
|9.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|11.
|Мухин Максим
|5
|0
|12.
|Райкович Слободан
|3
|1
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Кастро Пабло
|1
|0
|20.
|Миранчук Антон
|1
|0
|21.
|Камано Франсуа
|1
|0
|22.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|2.
|Шиманьски Себастиан
|8
|1
|3.
|Евгеньев Роман
|6
|2
|4.
|Ордец Иван
|7
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|7
|0
|6.
|Фомин Даниил
|6
|0
|7.
|Комличенко Николай
|4
|1
|8.
|Скопинцев Дмитрий
|3
|1
|9.
|Каборе Шарль
|4
|0
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0
|11.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|12.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|13.
|Шунин Антон
|2
|0
|14.
|Варела Гильермо
|2
|0
|15.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|16.
|Моро Никола
|2
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|18.
|Слепов Сергей
|2
|0
|19.
|Захарян Арсен
|2
|0
|20.
|Sandro Schwarz
|1
|0
|21.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|22.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Динамо Москва
|12.5% (5)
|5% (2)
|25% (10)
|25% (10)
|7.5% (3)
|25% (10)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|17 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
80.4% (41)
Ничья
15.7% (8)
Динамо Москва
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
41.2% (21)
1:0 Локомотив Москва
13.7% (7)
2:0 Локомотив Москва
13.7% (7)
1:1 Ничья
13.7% (7)
3:1 Локомотив Москва
7.8% (4)
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