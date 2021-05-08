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Хоффенхайм
0:2
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
0:1
12' Гол
Ут Марк
35' Желтая карточка
Сердар Суат
0:2
42' Гол
Мустафи Шкодран
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
38
Пош
Штефан
25
Акпогума
Кевин
17
Сессеньон
Райан
18
Самассеку
Диади
27
Крамарич
Андрей
11
Гриллич
Флориан
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Ферманн
Ральф
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
24
Ощипка
Бастиан
28
Шёпф
Алессандро
41
Florian
Flick
20
Колашинац
Сеад
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
7
Ут
Марк
Хоффенхайм
4-3-3
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

12'
0:1
Ут Марк
(Сердар Суат)
35'
 
Сердар Суат
42'
0:2
Мустафи Шкодран
(Ощипка Бастиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 17 (5) 0.53
2. Бебу Ила 8 0.25
3. Баумгартнер Кристоф 5 0.16
4. Даббур Мунас 4 0.13
5. Сессеньон Райан 2 0.06
6. Гриллич Флориан 2 0.06
7. Руди Себастьян 1 0.03
8. Адамян Саркис 1 0.03
9. Гайгер Деннис 1 0.03
10. Бисакшич Эрмин 1 0.03
11. Сков Роберт 1 0.03
12. Рюттер Жоржиньо 1 0.03
13. Кадержабек Павел 0 0
14. Гачинович Мийат 0 0
15. Самассеку Диади 0 0
16. Фогт Кевин 0 0
17. Бельфодиль Исхак 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
19. Богард Мелайро 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.16
2. Ут Марк 3 0.1
3. Раман Бенито 2 0.06
4. Арит Амин 1 0.03
5. Сердар Суат 1 0.03
6. Маскарель Омар 1 0.03
7. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.03
8. Колашинац Сеад 1 0.03
9. Пасьенса Гонсало 1 0.03
10. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
11. Тиау Малик 1 0.03
12. Стамбули Бенжамен 0 0
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Боздоган Джан 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 10 1
2. Баумгартнер Кристоф 7 0
3. Гриллич Флориан 5 1
4. Фогт Кевин 6 0
5. Гайгер Деннис 4 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Сессеньон Райан 4 0
9. Кадержабек Павел 3 0
10. Бебу Ила 3 0
11. Самассеку Диади 3 0
12. Крамарич Андрей 2 0
13. Даббур Мунас 2 0
14. Сков Роберт 0 1
15. Бауманн Оливер 1 0
16. Нордтвейт Ховард 1 0
17. Бисакшич Эрмин 1 0
18. Акпогума Кевин 1 0
19. Ричардс Крис 1 0
20. Богард Мелайро 1 0
21. Йон Марко 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Тиау Малик 4 1
4. Стамбули Бенжамен 5 0
5. Сане Салиф 5 0
6. Ут Марк 4 0
7. Колашинац Сеад 4 0
8. Сердар Суат 3 0
9. Арит Амин 3 0
10. Хопп Мэттью 3 0
11. Ферманн Ральф 2 0
12. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Скрибски Стивен 2 0
15. Раман Бенито 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Пасьенса Гонсало 2 0
18. Виллиам Фуртадо 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 6.82% (3) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10) 13.64% (6) 20.45% (9)
 Шальке 04 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Байер Л
Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 32 19 7 6 55 - 26 64
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 32 17 9 6 55 - 32 60
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 32 18 4 10 67 - 42 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л 0:0 Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 32 11 13 8 47 - 39 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 32 9 9 14 45 - 52 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер 0:0 Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 2:0 Заявка 31 3 7 21 20 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 10 4 2 28 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 17 32
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
12. Вердер 0:0 Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 16 1 4 11 11 - 47 7
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 36 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 17 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Хоффенхайм 92.6% (125)
X 5.2% (7)
Шальке 04 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Шальке 04
5.70
6.20
9.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:2 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Шальке 04

Исход игры
Хоффенхайм
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Шальке 04
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (63)
Меньше
52.99% (71)
Обе команды забьют
Да
44.78% (60)
Нет
55.22% (74)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
36.3% (49)
2:1 Хоффенхайм
23.7% (32)
3:1 Хоффенхайм
11.9% (16)
1:0 Хоффенхайм
11.9% (16)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Хоффенхайм
4.4% (6)
4:0 Хоффенхайм
2.2% (3)
4:1 Хоффенхайм
1.5% (2)
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