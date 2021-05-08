Хоффенхайм
0:2
Перерыв
Стадион: Prezero Arena
Шальке 04
0:1
12' ГолУт Марк
35' Желтая карточкаСердар Суат
0:2
42' ГолМустафи Шкодран
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
31
Беккер
Тимо
25
Арит
Амин
7
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертНападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
-
7 Ут МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
35'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|17 (5)
|0.53
|2.
|Бебу Ила
|8
|0.25
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.16
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.13
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.06
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.03
|11.
|Сков Роберт
|1
|0.03
|12.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.03
|13.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|15.
|Самассеку Диади
|0
|0
|16.
|Фогт Кевин
|0
|0
|17.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|19.
|Богард Мелайро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.16
|2.
|Ут Марк
|3
|0.1
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.06
|4.
|Арит Амин
|1
|0.03
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|6.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.03
|8.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|9.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|11.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|12.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|3.
|Гриллич Флориан
|5
|1
|4.
|Фогт Кевин
|6
|0
|5.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Сессеньон Райан
|4
|0
|9.
|Кадержабек Павел
|3
|0
|10.
|Бебу Ила
|3
|0
|11.
|Самассеку Диади
|3
|0
|12.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|13.
|Даббур Мунас
|2
|0
|14.
|Сков Роберт
|0
|1
|15.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|16.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|17.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|18.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|19.
|Ричардс Крис
|1
|0
|20.
|Богард Мелайро
|1
|0
|21.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Тиау Малик
|4
|1
|4.
|Стамбули Бенжамен
|5
|0
|5.
|Сане Салиф
|5
|0
|6.
|Ут Марк
|4
|0
|7.
|Колашинац Сеад
|4
|0
|8.
|Сердар Суат
|3
|0
|9.
|Арит Амин
|3
|0
|10.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|11.
|Ферманн Ральф
|2
|0
|12.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|15.
|Раман Бенито
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|18.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|Шальке 04
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +5 =7 -8Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Байер Л
Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|86 - 40
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|32
|19
|7
|6
|55 - 26
|64
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|55 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|32
|18
|4
|10
|67 - 42
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|62 - 47
|56
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|59 - 46
|46
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 39
|46
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|45 - 52
|36
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|34 - 50
|35
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 56
|29
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|31
|3
|7
|21
|20 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 17
|32
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|11.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|15
|14.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 47
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|36
|6
|6
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|4
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|17
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Шальке 04
Исход игры
Хоффенхайм
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Шальке 04
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (63)
Меньше
52.99% (71)
Обе команды забьют
Да
44.78% (60)
Нет
55.22% (74)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
36.3% (49)
2:1 Хоффенхайм
23.7% (32)
3:1 Хоффенхайм
11.9% (16)
1:0 Хоффенхайм
11.9% (16)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Хоффенхайм
4.4% (6)
4:0 Хоффенхайм
2.2% (3)
4:1 Хоффенхайм
1.5% (2)
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