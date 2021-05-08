Первый тайм

48' Команда Шальке 04 играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

44' ШАНС! Арит Амин нанес удар с лета, но не попал по воротам!

42' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

38' Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Florian Flick выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Сердар Суат получил желтую карточку от судьи

34' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Florian Flick выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

20' Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Беккер Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Хорошую попытку сделал Баумгартнер Кристоф . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Г О О О О Л - Ут Марк изменил счет на табло!

12' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сков Роберт из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Арит Амин из команды Шальке 04 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

2' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля