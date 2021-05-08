Марвин Хитц в состоянии продолжить поединок, а тем временем его партнёры проводят атаку, которая приводит к заработанному штрафному удару.

Марко Ройс выполнил подачу со штрафного. Пробил Хуммельс, но получилось неточно, лишь в направлении ворот.

Форсберг пробил с линии штрафной площади - попал в соперника, а затем правила нарушил Хван Хи Чан.

44' Продолжается пауза, на поле появилась медицинская бригада и оказывает помощь Марвину Хитцу, у которого, похоже, проблемы с ногой.

43' Исполнили "быки" штрафной, но с ним легко справился Марвин Хитц, оказавшись первым на мяче, а затем пострадал в столкновении со своим же - с Аканджи.

42' Эмре Джан хватается за голову и улыбается. Такую реакцию у турецкого футболиста вызвал фол с его стороны, который арбитр зафиксировал.

41' Рафаэль Геррейро вбежал в штрафную площадку соперника и пробил в касание, но получилось неудачно - круглый сошёл с ноги и улетел значительно правее ворот.

40' Дортмунд заработал штрафной удар на чужой половине поля. До ворот было далеко, поэтому Эмре Джан решил выполнить передачу назад.

39' Марсель Забитцер завершил атаку точным ударом, но всё видел Марвин Хитц и зафиксировал мяч без особых трудностей.

38' Контратаку удалось провести "жёлто-чёрным". Марко Ройс со своей половины поля запустил в отрыв Джедона Санчо, который вошёл в штрафную площадь, выдержал паузу и пробил в ближний угол с правого края, но попал в сетку с внешней стороны.

37' "РБ Лейпциг" вспоминает о том, что ещё можно и атаковать. Проводит наступление правым краем, после чего следует прострел, но в своей штрафной надёжно на отбой играет Джедон Санчо.

36' Хорошо атакуют хозяева. Разнообразно и комбинационно, а вот со стандартными положениями пока не ладится. Сейчас вновь ничего не удалось придумать после углового.

35' Прессинг приносит "Боруссии" плоды - удаётся отобрать мяч, после чего врывается в штрафную площадь правым краем Торган Азар и стреляет низом в ближний угол, но Петер Гулачи справляется, переводя игровой снаряд на угловой.

34' И вновь корнер "Боруссия" разыграла, а затем выполнил подачу Джедон Санчо, но получилось слишком неточно и сильно для партнёров.

33' Дауд пробивает издали без помех - мяч рикошетом от Орбана летит в сторону ворот, но немного разминается с ними, очень опасно.

32' Аканджи отдает мяч Хуммельсу, тот на Геррейро, а Рафаэль подключает к игре в пас заскучавшего Марвина Хитца, на счету которого имеется уже один сэйв.

31' С подачей Марко Ройса защитники "РБ Лейпцига" справились, сохранив при этом мяч у себя.

30' Ольмо нарушил правила на левом фланге, хозяева получают право на штрафной удар, Марко Ройс у мяча.

29' Юпамекано играет направо на Хенрихса, после чего Бенджамин выполняет неточную проникающую передачу в штрафную площадь.

28' Ещё одна атака "Боруссии", и вновь есть удар. Это Марко Ройс выстрелил с подбора из-за штрафной, но в створ не попал.

27' Марко Ройс навесил с правого края, Аканджи продлил на дальнюю штангу, а там никого не оказалось.

26' Санчо дошёл до штрафной площадки, однако подавать не стал, сыграл на Азара. Торган повозился с мячом и тоже обошёлся без кросса, выполнив пас назад.

25' Забитцер выполнил передачу с центра на правый фланг, но слишком сильно - Клостерманн до мяча добрался, но лишь за боковой линией.

23' Рафаэль Геррейро решился на удар с края штрафной площадки, но получилось слишком неудачно, мяч разминулся со створом ворот.

22' Прозвучал свисток арбитра, в положении "вне игры" оказался Торган Азар.

21' Два корнера кряду исполнили "быки", но оба раза первыми на мяче оказывались футболисты "Боруссии".

19' Пищек ошибся в передаче, Хван завладел мячом, но ненадолго, очень быстро его обезоружили два противника.

18' Широко старается действовать "Боруссия", используя оба фланга в момент развития позиционных наступлений. Сейчас правда произошёл брак, мяч за пределы поля выпустил Джованни Рейна.

17' Ольмо увидел рывок Хван Хи Чана и выполнил передачу, но она оказался немного не в темп, раньше положенного мяч оказался в зоне, в которую стремился кореец.

15' Сам на себя не похож "РБ Лейпциг". Момент Хван Хи Чана в самом начале поединка остаётся единственным.

14' Анхелиньо попытался организовать атаку левым краем, но споткнулся на первом же сопернике, благо дело было в центре поля.

13' Махмуд Дауд выполнил передачу на левый край на Джедона Санчо, но тот рано совершил рывок и к игровому снаряду не успел.

12' Попытка "Боруссии" провести очередную позиционную атаку была прервана Анхелиньо, который отобрал мяч и выбил его на чужую часть поля.

11' Дайо Юпамекано нарушает правила - арбитр находится рядом и даёт свисток в пользу дортмундской "Боруссии".

9' И как тут не вспомнить древнейшую поговорку - не забиваешь ты, забьют тебе. "Быки" упустили свою возможность отличиться, а Дортмунд не прощает.

8' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РОЙС!!! Торган Азар видит Марко Ройса в штрафной площадке и выполняет на него передачу, а немец разбирается идеально - принимает мяч, немного сближается с воротами и стреляет под перекладину.

7' Ох, какая бы игрушка у нас началась, забей Хван Хи Чан. Но ещё не вечер. Многие ожидали голевое шоу в данном поединке, пока его старт оправдывает прогнозы.

6' ОПАСНО! Проваливается оборона "Боруссии", что приводит к выходу Хван Хи Чана на свидание с Марвином Хитцом, который успел сблизиться с соперником и среагировал на удар.

5' Торган Азар мог выходить один на один с Гулачи, но для начала требовалось пройти Юпамекано, а вот этого как раз сделать и не получилось.

4' Нервничает Марвин Хитц? Иначе как можно объяснить действие голкипера хозяев, который, не находясь под давлением, выбил мяч за боковую линию.

3' "Боруссия" выступает сегодня в традиционных "жёлто-чёрных" цветах, а "Лейпциг" в красных.

2' Гости начали с центра поля, будем следить, что им удастся придумать в дебютном наступлении.