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Боруссия Д
1:0
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
1:0
7' Гол
Ройс Марко
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
32
Джованни
Рейна
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
8
Дауд
Махмуд
7
Санчо
Джедон
10
Азар
Торган
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
39
Хенрихс
Бенджамин
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
11
Хи-Чан
Хван
10
Форсберг
Эмиль
Боруссия Д
4-5-1
РБ Лейпциг
3-4-3

Ход матча

7'
Ройс Марко
(Азар Торган)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 25 (2) 0.78
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.19
3. Ройс Марко 6 0.19
4. Хуммельс Матс 5 0.16
5. Геррейро Рафаэль 4 0.13
6. Джованни Рейна 4 0.13
7. Мукоко Юссуфа 3 0.09
8. Брандт Юлиан 2 0.06
9. Аканджи Мануэль 2 0.06
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Азар Торган 1 0.03
12. Беллингхем Джуд 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Дауд Махмуд 1 0.03
16. Кнауфф Ансгар 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 7 (2) 0.22
2. Забитцер Марсель 7 (3) 0.22
3. Нкунку Кристофер 6 0.19
4. Поульсен Юссуф 5 0.16
5. Сорлот Александр 5 0.16
6. Ольмо Дани 4 (1) 0.13
7. Анхелиньо Хосе 4 0.13
8. Орбан Вилли 4 0.13
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Хайдара Амаду 3 0.09
11. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.06
12. Адамс Тайлер 1 0.03
13. Юпамекано Део 1 0.03
14. Клюйверт Джастин 1 0.03
15. Конате Ибраима 1 0.03
16. Кампль Кевин 0 0
17. Хенрихс Бенджамин 0 0
18. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Беллингхем Джуд 5 1
2. Делани Томас 6 0
3. Хуммельс Матс 5 0
4. Джан Эмре 5 0
5. Витсель Аксель 4 0
6. Аканджи Мануэль 4 0
7. Мёнье Тома 3 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 6 0
2. Забитцер Марсель 6 0
3. Юпамекано Део 6 0
4. Мукиэле Норди 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хайдара Амаду 3 0
8. Хальстенберг Марсель 2 0
9. Сорлот Александр 2 0
10. Клостерманн Лукас 2 0
11. Хенрихс Бенджамин 2 0
12. Анхелиньо Хосе 2 0
13. Нкунку Кристофер 2 0
14. Хи-Чан Хван 2 0
15. Клюйверт Джастин 2 0
16. Поульсен Юссуф 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
18. Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 7.69% (5) 9.23% (6) 13.85% (9) 23.08% (15) 18.46% (12) 27.69% (18)
 РБ Лейпциг 7.41% (4) 16.67% (9) 20.37% (11) 22.22% (12) 18.52% (10) 14.81% (8)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 32 19 7 6 55 - 26 64
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 32 17 9 6 55 - 32 60
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 32 18 4 10 67 - 42 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л 0:0 Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 32 11 13 8 47 - 39 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 32 9 9 14 45 - 52 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер 0:0 Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 2:0 Заявка 31 3 7 21 20 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 10 4 2 28 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 17 32
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
12. Вердер 0:0 Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 16 1 4 11 11 - 47 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 36 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 17 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Форсберг пробил с линии штрафной площади - попал в соперника, а затем правила нарушил Хван Хи Чан.
  • 45'
    Марко Ройс выполнил подачу со штрафного. Пробил Хуммельс, но получилось неточно, лишь в направлении ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Марвин Хитц в состоянии продолжить поединок, а тем временем его партнёры проводят атаку, которая приводит к заработанному штрафному удару. 
  • 44'
    Продолжается пауза, на поле появилась медицинская бригада и оказывает помощь Марвину Хитцу, у которого, похоже, проблемы с ногой. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Исполнили "быки" штрафной, но с ним легко справился Марвин Хитц, оказавшись первым на мяче, а затем пострадал в столкновении со своим же - с Аканджи. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Эмре Джан хватается за голову и улыбается. Такую реакцию у турецкого футболиста вызвал фол с его стороны, который арбитр зафиксировал. 
  • 41'
    Рафаэль Геррейро вбежал в штрафную площадку соперника и пробил в касание, но получилось неудачно - круглый сошёл с ноги и улетел значительно правее ворот. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Дортмунд заработал штрафной удар на чужой половине поля. До ворот было далеко, поэтому Эмре Джан решил выполнить передачу назад. 
  • 39'
    Марсель Забитцер завершил атаку точным ударом, но всё видел Марвин Хитц и зафиксировал мяч без особых трудностей. 
  • Опасный момент
    38'
    Контратаку удалось провести "жёлто-чёрным". Марко Ройс со своей половины поля запустил в отрыв Джедона Санчо, который вошёл в штрафную площадь, выдержал паузу и пробил в ближний угол с правого края, но попал в сетку с внешней стороны. 
  • 37'
    "РБ Лейпциг" вспоминает о том, что ещё можно и атаковать. Проводит наступление правым краем, после чего следует прострел, но в своей штрафной надёжно на отбой играет Джедон Санчо. 
  • Угловой
    36'
    Хорошо атакуют хозяева. Разнообразно и комбинационно, а вот со стандартными положениями пока не ладится. Сейчас вновь ничего не удалось придумать после углового. 
  • Опасный момент
    35'
    Прессинг приносит "Боруссии" плоды - удаётся отобрать мяч, после чего врывается в штрафную площадь правым краем Торган Азар и стреляет низом в ближний угол, но Петер Гулачи справляется, переводя игровой снаряд на угловой. 
  • Угловой
    34'
    И вновь корнер "Боруссия" разыграла, а затем выполнил подачу Джедон Санчо, но получилось слишком неточно и сильно для партнёров. 
  • Опасный момент
    33'
    Дауд пробивает издали без помех - мяч рикошетом от Орбана летит в сторону ворот, но немного разминается с ними, очень опасно. 
  • 32'
    Аканджи отдает мяч Хуммельсу, тот на Геррейро, а Рафаэль подключает к игре в пас заскучавшего Марвина Хитца, на счету которого имеется уже один сэйв. 
  • 31'
    С подачей Марко Ройса защитники "РБ Лейпцига" справились, сохранив при этом мяч у себя. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Ольмо нарушил правила на левом фланге, хозяева получают право на штрафной удар, Марко Ройс у мяча. 
  • 29'
    Юпамекано играет направо на Хенрихса, после чего Бенджамин выполняет неточную проникающую передачу в штрафную площадь. 
  • 28'
    Ещё одна атака "Боруссии", и вновь есть удар. Это Марко Ройс выстрелил с подбора из-за штрафной, но в створ не попал. 
  • 27'
    Марко Ройс навесил с правого края, Аканджи продлил на дальнюю штангу, а там никого не оказалось. 
  • 26'
    Санчо дошёл до штрафной площадки, однако подавать не стал, сыграл на Азара. Торган повозился с мячом и тоже обошёлся без кросса, выполнив пас назад. 
  • 25'
    Забитцер выполнил передачу с центра на правый фланг, но слишком сильно - Клостерманн до мяча добрался, но лишь за боковой линией. 
  • 23'
    Рафаэль Геррейро решился на удар с края штрафной площадки, но получилось слишком неудачно, мяч разминулся со створом ворот. 
  • Офсайд
    22'
    Прозвучал свисток арбитра, в положении "вне игры" оказался Торган Азар. 
  • Угловой
    21'
    Два корнера кряду исполнили "быки", но оба раза первыми на мяче оказывались футболисты "Боруссии". 
  • 19'
    Пищек ошибся в передаче, Хван завладел мячом, но ненадолго, очень быстро его обезоружили два противника. 
  • 18'
    Широко старается действовать "Боруссия", используя оба фланга в момент развития позиционных наступлений. Сейчас правда произошёл брак, мяч за пределы поля выпустил Джованни Рейна.
  • 17'
    Ольмо увидел рывок Хван Хи Чана и выполнил передачу, но она оказался немного не в темп, раньше положенного мяч оказался в зоне, в которую стремился кореец. 
  • 15'
    Сам на себя не похож "РБ Лейпциг". Момент Хван Хи Чана в самом начале поединка остаётся единственным. 
  • 14'
    Анхелиньо попытался организовать атаку левым краем, но споткнулся на первом же сопернике, благо дело было в центре поля. 
  • 13'
    Махмуд Дауд выполнил передачу на левый край на Джедона Санчо, но тот рано совершил рывок и к игровому снаряду не успел. 
  • 12'
    Попытка "Боруссии" провести очередную позиционную атаку была прервана Анхелиньо, который отобрал мяч и выбил его на чужую часть поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Дайо Юпамекано нарушает правила - арбитр находится рядом и даёт свисток в пользу дортмундской "Боруссии". 
  • 9'
    И как тут не вспомнить древнейшую поговорку - не забиваешь ты, забьют тебе. "Быки" упустили свою возможность отличиться, а Дортмунд не прощает. 
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РОЙС!!! Торган Азар видит Марко Ройса в штрафной площадке и выполняет на него передачу, а немец разбирается идеально - принимает мяч, немного сближается с воротами и стреляет под перекладину. 
  • 7'
    Ох, какая бы игрушка у нас началась, забей Хван Хи Чан. Но ещё не вечер. Многие ожидали голевое шоу в данном поединке, пока его старт оправдывает прогнозы. 
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Проваливается оборона "Боруссии", что приводит к выходу Хван Хи Чана на свидание с Марвином Хитцом, который успел сблизиться с соперником и среагировал на удар. 
  • 5'
    Торган Азар мог выходить один на один с Гулачи, но для начала требовалось пройти Юпамекано, а вот этого как раз сделать и не получилось. 
  • 4'
    Нервничает Марвин Хитц? Иначе как можно объяснить действие голкипера хозяев, который, не находясь под давлением, выбил мяч за боковую линию. 
  • 3'
    "Боруссия" выступает сегодня в традиционных "жёлто-чёрных" цветах, а "Лейпциг" в красных. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля, будем следить, что им удастся придумать в дебютном наступлении. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Сигнал Идуна Парк" прозвучал стартовый свисток! 
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Боруссия Д
69.1% (94)
Ничья
21.3% (29)
РБ Лейпциг
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (105)
Меньше
22.22% (30)
Обе команды забьют
Да
90.37% (122)
Нет
9.63% (13)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
54.4% (74)
1:1 Ничья
12.5% (17)
1:2 РБ Лейпциг
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.6% (9)
3:2 Боруссия Д
5.1% (7)
2:0 Боруссия Д
4.4% (6)
1:0 Боруссия Д
3.7% (5)
3:1 Боруссия Д
1.5% (2)
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