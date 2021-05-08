Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорошую попытку сделал Биттенкорт Леонардо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Удар от ворот произведет Вердер

44' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Вердер

42' Гросс Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Вердер

38' Вирц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

37' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Байер Л , отменен.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' ШАНС! Бэйли Леон вышел один на один с голкипером...

31' Удар от ворот произведет Вердер

30' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

30' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Матч остановлен

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

27' Фуллкруг Никлас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бэйли Леон из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Драгович Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Драгович Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Отличные скиллы показывает Беллараби Карим , обводя своих соперников

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Зельке Дейви из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

15' Зельке Дейви разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гебреселассие Теодор из команды Вердер

10' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Вердер

8' Зельке Дейви из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Отличные скиллы показывает Зельке Дейви , обводя своих соперников

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

7' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Матч возобновлен

4' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сарджент Джош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Удар от ворот произведет Вердер

2' Демирбай Керем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вердер начинает с центра поля