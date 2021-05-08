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Вердер
0:0
Перерыв

Стадион:
Байер Л
0'
4' Желтая карточка
Сарджент Джош
27' Желтая карточка
Синкгравен Дэйли
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Вирц Флориан
42' Желтая карточка
Гросс Кристиан
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
11
Фуллкруг
Никлас
9
Зельке
Дейви
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
Вердер
4-3-1-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

4'
Сарджент Джош
 
27'
 
Синкгравен Дэйли
35'
 
Вирц Флориан
42'
Гросс Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.16
2. Мёхвальд Кевин 5 0.16
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.16
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.13
5. Гебреселассие Теодор 3 0.09
6. Зельке Дейви 3 (1) 0.09
7. Эггештайн Максимилиан 2 0.06
8. Рашица Милот 2 (1) 0.06
9. Топрак Омер 2 0.06
10. Агу Феликс 1 0.03
11. Динкчи Эрен 1 0.03
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Шмид Романо 0 0
14. Юя Осако 0 0
15. Гросс Кристиан 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 11 (2) 0.34
2. Бэйли Леон 9 0.28
3. Шик Патрик 9 0.28
4. Диаби Мусса 4 0.13
5. Вирц Флориан 4 0.13
6. Демирбай Керем 4 0.13
7. Амири Надим 2 0.06
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Грэй Демарай 1 0.03
10. Драгович Александр 1 0.03
11. Вайзер Митчелл 1 0.03
12. Та Джонатан 1 0.03
13. Тапсоба Эдмон 1 0.03
14. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Сарджент Джош 7 0
2. Мбом Жан-Мануэль 7 0
3. Фридль Марко 6 0
4. Гросс Кристиан 5 0
5. Эггештайн Максимилиан 5 0
6. Мёхвальд Кевин 3 1
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Юя Осако 3 0
10. Биттенкорт Леонардо 3 0
11. Гебреселассие Теодор 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Мойсандер Никлас 1 0
15. Топрак Омер 1 0
16. Классен Дэви 1 0
17. Велькович Милош 1 0
18. Фуллкруг Никлас 1 0
19. Чон Тахит 1 0
20. Вольтемаде Ник 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 6 0
2. Диаби Мусса 5 0
3. Арангис Чарлес 4 0
4. Синкгравен Дэйли 4 0
5. Амири Надим 4 0
6. Тапсоба Эдмон 4 0
7. Драгович Александр 3 0
8. Венделл Боргес 3 0
9. Та Джонатан 3 0
10. Шик Патрик 3 0
11. Бендер Ларс 2 0
12. Аларио Лукас 2 0
13. Беллараби Карим 2 0
14. Демирбай Керем 2 0
15. Фосу-Менса Тимоти 2 0
16. Бендер Свен 1 0
17. Баумгартлингер Юлиан 1 0
18. Градецки Лукаш 1 0
19. Паласиос Эксекиэль 1 0
20. Фримпонг Жереми 1 0
21. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 15.15% (5) 27.27% (9)
 Байер Л 18% (9) 18% (9) 6% (3) 10% (5) 18% (9) 30% (15)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер
Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л
Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Вердер: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Бундеслига
Вердер 2:6 Байер Л Бундеслига Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 32 19 7 6 55 - 26 64
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 32 17 9 6 55 - 32 60
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 32 18 4 10 67 - 42 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л 0:0 Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 32 11 13 8 47 - 39 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 32 9 9 14 45 - 52 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер 0:0 Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 2:0 Заявка 31 3 7 21 20 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 10 4 2 28 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 17 32
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
12. Вердер 0:0 Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 16 1 4 11 11 - 47 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 36 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 17 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
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Прогнозы 135
Вердер 12.6% (17)
X 14.8% (20)
Байер Л 72.6% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Байер Л
4.03
3.95
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 0:0 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 0:0 Байер Л

Исход игры
Вердер
12.6% (17)
Ничья
14.8% (20)
Байер Л
72.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
51.1% (69)
1:1 Ничья
11.9% (16)
0:1 Байер Л
9.6% (13)
2:1 Вердер
7.4% (10)
0:2 Байер Л
5.9% (8)
1:0 Вердер
3.7% (5)
1:3 Байер Л
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
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