Вердер
0:0
Перерыв
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Байер Л
4' Желтая карточкаСарджент Джош
27' Желтая карточкаСинкгравен Дэйли
35' Undefined phrase: football_event_Вирц Флориан
42' Желтая карточкаГросс Кристиан
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
28 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
35'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.16
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.16
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.16
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.13
|5.
|Гебреселассие Теодор
|3
|0.09
|6.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.09
|7.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.06
|8.
|Рашица Милот
|2 (1)
|0.06
|9.
|Топрак Омер
|2
|0.06
|10.
|Агу Феликс
|1
|0.03
|11.
|Динкчи Эрен
|1
|0.03
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Шмид Романо
|0
|0
|14.
|Юя Осако
|0
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|11 (2)
|0.34
|2.
|Бэйли Леон
|9
|0.28
|3.
|Шик Патрик
|9
|0.28
|4.
|Диаби Мусса
|4
|0.13
|5.
|Вирц Флориан
|4
|0.13
|6.
|Демирбай Керем
|4
|0.13
|7.
|Амири Надим
|2
|0.06
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.03
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.03
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарджент Джош
|7
|0
|2.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|3.
|Фридль Марко
|6
|0
|4.
|Гросс Кристиан
|5
|0
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|6.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Юя Осако
|3
|0
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|11.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|15.
|Топрак Омер
|1
|0
|16.
|Классен Дэви
|1
|0
|17.
|Велькович Милош
|1
|0
|18.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|19.
|Чон Тахит
|1
|0
|20.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|6
|0
|2.
|Диаби Мусса
|5
|0
|3.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|4.
|Синкгравен Дэйли
|4
|0
|5.
|Амири Надим
|4
|0
|6.
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|7.
|Драгович Александр
|3
|0
|8.
|Венделл Боргес
|3
|0
|9.
|Та Джонатан
|3
|0
|10.
|Шик Патрик
|3
|0
|11.
|Бендер Ларс
|2
|0
|12.
|Аларио Лукас
|2
|0
|13.
|Беллараби Карим
|2
|0
|14.
|Демирбай Керем
|2
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|16.
|Бендер Свен
|1
|0
|17.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|18.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|19.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|20.
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|21.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|Байер Л
|18% (9)
|18% (9)
|6% (3)
|10% (5)
|18% (9)
|30% (15)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер
Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =3 -10Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л
Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Вердер: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вердер 2:6 Байер Л Бундеслига Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|86 - 40
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|32
|19
|7
|6
|55 - 26
|64
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|55 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|32
|18
|4
|10
|67 - 42
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|62 - 47
|56
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|59 - 46
|46
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 39
|46
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|45 - 52
|36
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|34 - 50
|35
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 56
|29
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|31
|3
|7
|21
|20 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 17
|32
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|11.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|15
|14.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 47
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|36
|6
|6
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|4
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|17
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Байер Л
Исход игры
Вердер
12.6% (17)
Ничья
14.8% (20)
Байер Л
72.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
51.1% (69)
1:1 Ничья
11.9% (16)
0:1 Байер Л
9.6% (13)
2:1 Вердер
7.4% (10)
0:2 Байер Л
5.9% (8)
1:0 Вердер
3.7% (5)
1:3 Байер Л
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!