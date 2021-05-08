  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига
Бавария
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Боруссия М
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
27
Алаба
Давид
42
Мусиала
Джамал
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
Бавария
4-2-3-1
Боруссия М
4-4-2

Ход матча

2'
Левандовски Роберт
(Алаба Давид)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 36 (6) 1.16
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.32
3. Гнабри Серж 9 0.29
4. Мусиала Джамал 6 0.19
5. Горецка Леон 5 0.16
6. Сане Лерой 4 0.13
7. Киммих Йозуа 3 0.1
8. Коман Кингсли 3 0.1
9. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.1
10. Алаба Давид 2 0.06
11. Альфонсо Дэвис 1 0.03
12. Боатенг Жером 1 0.03
13. Коста Дуглас 1 0.03
14. Зюле Никлас 1 0.03
15. Толиссо Корентен 1 0.03
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 12 (6) 0.39
2. Тюрам Маркус 7 0.23
3. Хофманн Йонас 6 (3) 0.19
4. Плеа Алассан 6 0.19
5. Нойхаус Флориан 5 0.16
6. Эмболо Брель 5 0.16
7. Вольф Ханнес 3 0.1
8. Эльведи Нико 3 0.1
9. Бенсебаини Рами 3 (1) 0.1
10. Лайнер Штефан 2 0.06
11. Гинтер Маттиас 2 0.06
12. Лазаро Валентино 2 0.06
13. Вендт Оскар 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 6 0
2. Левандовски Роберт 4 0
3. Гнабри Серж 4 0
4. Киммих Йозуа 4 0
5. Алаба Давид 3 0
6. Эрнандес Люка 3 0
7. Павар Бенджамен 3 0
8. Толиссо Корентен 1 1
9. Альфонсо Дэвис 1 1
10. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
11. Горецка Леон 2 0
12. Сане Лерой 2 0
13. Нойер Мануэль 1 0
14. Сарр Буна 1 0
15. Зюле Никлас 1 0
16. Коман Кингсли 1 0
17. Рока Марк 1 0
18. Ньянзу Танги 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 7 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Лазаро Валентино 3 0
10. Закария Денис 3 0
11. Зоммер Янн 1 1
12. Лайнер Штефан 2 0
13. Плеа Алассан 2 0
14. Гинтер Маттиас 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
18. Райтц Рокко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.47% (9) 16.28% (14) 23.26% (20) 16.28% (14) 15.12% (13) 18.6% (16)
 Боруссия М 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 20.69% (12) 12.07% (7) 17.24% (10)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария
Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М
Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Бавария: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Боруссия М 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига
Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 32 23 5 4 87 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М 0:1 Заявка 32 12 10 10 59 - 47 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 Заявка 31 2 7 22 20 - 80 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 16 12 4 0 54 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М 0:1 Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М 0:1 Заявка 16 4 6 6 28 - 30 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
12. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 36 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Коман выполнил подачу в центр штрафной площадки, в район одиннадцати метров, откуда слишком неточно пробил Левандовски, гораздо правее ворот. 
  • 12'
    Если в начале встречи "Боруссия" пробовала даже играть первым номером, то сейчас не всегда получается центр поля переходить. 
  • 11'
    Высокий прессинг "Боруссии" привёл к тому, что Нойер вынужден был выбивать мяч не глядя - получилось за боковую линию. 
  • 10'
    Мюллер зацепился за мяч в штрафной площадке соперника и скинул под удар партнёру, это был Мусиала, который выстрелил и попал в соперника. 
  • 9'
    В своей штрафной площадке "Бавария" владеет мячом, а гости пробуют сыграть на перехвате, пока не получается. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Киммих вернулся в игру, а тем временем Боатенг нарушил правила в центре поля, ударив по ноге Эмболо. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Возникает пауза, повреждение получил Йозуа Киммих. 
  • 6'
    Гости провели наступление правым флангом, Лайнер прострелил в центр штрафной площадки, откуда мяч вынес Боатенг. 
  • 5'
    К слову, "Бавария" вышла на предстоящий поединок уже в ранге чемпиона, так как часом ранее дортмундская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг", который отстаёт от "Баварии" на 7 баллов, а до конца сезона 2 тура. 
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Алаба выполнил подачу с левого фланга, мяч долетел до правого края штрафной площади, где Роберт игровой снаряд принял, а затем отправил его в левый от себя угол. 
  • 3'
    Брель Эмболо прострелил во вратарскую с левого края штрафной площади, мяч от ноги Павара достался Нойеру. 
  • 2'
    Через верховую передачу попытались гости провести первую атаку, но надёжно сыграл Люка Эрнандес и мяч перехватил. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Тобиас Штилер даёт свисток - поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Бавария 1:0 Боруссия М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Бавария 1:0 Боруссия М

Исход игры
Бавария
94.9% (130)
Ничья
4.4% (6)
Боруссия М
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.74% (103)
Меньше
24.26% (33)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
2:1 Бавария
33.6% (46)
3:1 Бавария
29.2% (40)
2:0 Бавария
19% (26)
1:0 Бавария
3.6% (5)
3:0 Бавария
3.6% (5)
3:2 Бавария
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 