Первый тайм

13' Коман выполнил подачу в центр штрафной площадки, в район одиннадцати метров, откуда слишком неточно пробил Левандовски, гораздо правее ворот.

12' Если в начале встречи "Боруссия" пробовала даже играть первым номером, то сейчас не всегда получается центр поля переходить.

11' Высокий прессинг "Боруссии" привёл к тому, что Нойер вынужден был выбивать мяч не глядя - получилось за боковую линию.

10' Мюллер зацепился за мяч в штрафной площадке соперника и скинул под удар партнёру, это был Мусиала, который выстрелил и попал в соперника.