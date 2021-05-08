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Вольфсбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Брекало Йосип
31' Желтая карточка
Мбабу Кевин
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
17
Филипп
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
33
Гризбек
Себастьян
32
Ингвартсен
Маркус
25
Ленц
Кристофер
24
Муса
Петар
9
Похьянпало
Йоэль
Вольфсбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

12'
Брекало Йосип
(Баку Ридле)
1:0
31'
Мбабу Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 20 (2) 0.63
2. Баку Ридле 6 0.19
3. Штеффен Ренато 5 0.16
4. Брекало Йосип 5 0.16
5. Арнольд Максимилиан 3 0.09
6. Филипп Максимилиан 3 0.09
7. Герардт Янник 2 0.06
8. Шлагер Ксавер 2 0.06
9. Брукс Джон 2 0.06
10. Бялек Бартош 2 0.06
11. Лакруа Максанс 1 0.03
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
16. Отавио Пауло 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.31
2. Андрих Роберт 5 0.16
3. Авонийи Тайво 5 0.16
4. Похьянпало Йоэль 5 0.16
5. Фридрих Марвин 4 0.13
6. Ингвартсен Маркус 3 0.09
7. Бекер Шеральдо 3 0.09
8. Тойхерт Седрик 3 0.09
9. Прёмель Гриша 3 0.09
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Отавио Пауло 7 1
2. Арнольд Максимилиан 5 1
3. Мбабу Кевин 6 0
4. Шлагер Ксавер 6 0
5. Брукс Джон 5 0
6. Лакруа Максанс 5 0
7. Гилавоги Жошуа 3 0
8. Штеффен Ренато 3 0
9. Вегхорст Ваут 3 0
10. Герардт Янник 3 0
11. Понграчич Марин 1 1
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Кнохе Робин 4 0
5. Шлоттербек Нико 2 1
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 12% (6) 26% (13) 16% (8) 18% (9) 10% (5) 18% (9)
 Унион Берлин 23.4% (11) 12.77% (6) 10.64% (5) 19.15% (9) 14.89% (7) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Кёльн Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Бундеслига Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Товарищеские матчи
Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Товарищеские матчи Вольфсбург 1:3 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 32 19 7 6 55 - 26 64
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 32 17 9 6 55 - 32 60
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 32 18 4 10 67 - 42 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л 0:0 Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 32 11 13 8 47 - 39 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 32 9 9 14 45 - 52 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер 0:0 Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 2:0 Заявка 31 3 7 21 20 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 10 4 2 28 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 17 32
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
12. Вердер 0:0 Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм 0:2 Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 2:0 Заявка 16 1 4 11 11 - 47 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 36 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 17 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Вольфсбург 89.7% (122)
X 9.6% (13)
Унион Берлин 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Унион Берлин
1.81
5.91
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Вольфсбург
89.7% (122)
Ничья
9.6% (13)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.9% (57)
1:0 Вольфсбург
20.6% (28)
2:0 Вольфсбург
19.1% (26)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вольфсбург
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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