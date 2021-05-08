Вольфсбург
1:0
Перерыв
Стадион: Фольксваген-Арена
Унион Берлин
1:0
12' ГолБрекало Йосип
31' Желтая карточкаМбабу Кевин
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|20 (2)
|0.63
|2.
|Баку Ридле
|6
|0.19
|3.
|Штеффен Ренато
|5
|0.16
|4.
|Брекало Йосип
|5
|0.16
|5.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.09
|6.
|Филипп Максимилиан
|3
|0.09
|7.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|8.
|Шлагер Ксавер
|2
|0.06
|9.
|Брукс Джон
|2
|0.06
|10.
|Бялек Бартош
|2
|0.06
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|16.
|Отавио Пауло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.31
|2.
|Андрих Роберт
|5
|0.16
|3.
|Авонийи Тайво
|5
|0.16
|4.
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.16
|5.
|Фридрих Марвин
|4
|0.13
|6.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.09
|7.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.09
|8.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.09
|9.
|Прёмель Гриша
|3
|0.09
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио Пауло
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|5
|1
|3.
|Мбабу Кевин
|6
|0
|4.
|Шлагер Ксавер
|6
|0
|5.
|Брукс Джон
|5
|0
|6.
|Лакруа Максанс
|5
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|9.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|10.
|Герардт Янник
|3
|0
|11.
|Понграчич Марин
|1
|1
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|8
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Кнохе Робин
|4
|0
|5.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|12% (6)
|26% (13)
|16% (8)
|18% (9)
|10% (5)
|18% (9)
|Унион Берлин
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|19.15% (9)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Кёльн Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =7 -7Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|86 - 40
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|32
|19
|7
|6
|55 - 26
|64
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|55 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|32
|18
|4
|10
|67 - 42
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|62 - 47
|56
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|59 - 46
|46
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 39
|46
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|45 - 52
|36
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|34 - 50
|35
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 56
|29
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|31
|3
|7
|21
|20 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 17
|32
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|11.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|15
|14.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 47
|7
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|36
|6
|6
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|4
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|17
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Вольфсбург
89.7% (122)
Ничья
9.6% (13)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.9% (57)
1:0 Вольфсбург
20.6% (28)
2:0 Вольфсбург
19.1% (26)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вольфсбург
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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