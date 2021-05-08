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Вольфсбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Брекало Йосип
31' Желтая карточка
Мбабу Кевин
2:0
63' Гол
Брекало Йосип
3:0
90' Гол
Брекало Йосип
90'+3
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
17
Филипп
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
33
Гризбек
Себастьян
32
Ингвартсен
Маркус
25
Ленц
Кристофер
24
Муса
Петар
9
Похьянпало
Йоэль
Вольфсбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

12'
Брекало Йосип
1:0
31'
Мбабу Кевин
 
46'
 
Эндо Кейта
Ингвартсен Маркус
63'
Брекало Йосип
(Баку Ридле)
2:0
68'
 
Крузе Макс
Муса Петар
69'
 
Гисельман Нико
Ленц Кристофер
69'
 
Бюльтер Мариус
Шлоттербек Нико
70'
Герардт Янник
Мбабу Кевин
 
75'
 
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
82'
Гилавоги Жошуа
Филипп Максимилиан
 
90'
Брекало Йосип
3:0
90'
Виктор Жоао II
Брекало Йосип
 
90'
Руссийон Жером
Отавио Пауло
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 20 (2) 0.63
2. Брекало Йосип 7 0.22
3. Баку Ридле 6 0.19
4. Штеффен Ренато 5 0.16
5. Арнольд Максимилиан 3 0.09
6. Филипп Максимилиан 3 0.09
7. Герардт Янник 2 0.06
8. Шлагер Ксавер 2 0.06
9. Брукс Джон 2 0.06
10. Бялек Бартош 2 0.06
11. Лакруа Максанс 1 0.03
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
16. Отавио Пауло 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.31
2. Андрих Роберт 5 0.16
3. Авонийи Тайво 5 0.16
4. Похьянпало Йоэль 5 0.16
5. Фридрих Марвин 4 0.13
6. Ингвартсен Маркус 3 0.09
7. Бекер Шеральдо 3 0.09
8. Тойхерт Седрик 3 0.09
9. Прёмель Гриша 3 0.09
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Отавио Пауло 7 1
2. Арнольд Максимилиан 5 1
3. Мбабу Кевин 6 0
4. Шлагер Ксавер 6 0
5. Брукс Джон 5 0
6. Лакруа Максанс 5 0
7. Гилавоги Жошуа 3 0
8. Штеффен Ренато 3 0
9. Вегхорст Ваут 3 0
10. Герардт Янник 3 0
11. Понграчич Марин 1 1
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Кнохе Робин 4 0
5. Шлоттербек Нико 2 1
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 13.21% (7) 24.53% (13) 15.09% (8) 16.98% (9) 11.32% (6) 18.87% (10)
 Унион Берлин 23.4% (11) 12.77% (6) 10.64% (5) 19.15% (9) 14.89% (7) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Кёльн Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Бундеслига Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Товарищеские матчи
Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Товарищеские матчи Вольфсбург 1:3 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 32 23 5 4 87 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М 0:1 Заявка 32 12 10 10 59 - 47 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 Заявка 31 2 7 22 20 - 80 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 16 12 4 0 54 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М 0:1 Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М 0:1 Заявка 16 4 6 6 28 - 30 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
12. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 37 6 6
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Вольфсбург 89.7% (122)
X 9.6% (13)
Унион Берлин 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Унион Берлин

Исход игры
Вольфсбург
89.7% (122)
Ничья
9.6% (13)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.9% (57)
1:0 Вольфсбург
20.6% (28)
2:0 Вольфсбург
19.1% (26)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вольфсбург
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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