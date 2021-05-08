Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' После штрафного удара,который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ох, нехорошо это выглядит. Ингвартсен Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вольфсбург

32' Ингвартсен Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Вольфсбург

30' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Мбабу Кевин не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

17' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Отавио Пауло из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

14' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

12' Г О О О О Л - Брекало Йосип забивает!

12' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Опасность! Шлагер Ксавер из команды Вольфсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

6' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.