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Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Челси
0'
12' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
20'
31
Эдерсон
Мораес
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
27
Канселу
Жоау
21
Торрес
Ферран
16
Родри
Эрнандес
7
Стерлинг
Рахим
22
Менди
Бенжамен
9
Жезус
Габриэль
10
Агуэро
Серхио
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
23
Гилмор
Билли
3
Алонсо
Маркос
10
Пулишич
Кристиан
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
Манчестер Сити
3-5-2
Челси
3-4-2-1

Ход матча

12'
Стерлинг Рахим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.34
2. Стерлинг Рахим 9 0.26
3. Марез Рияд 9 0.26
4. Жезус Габриэль 8 0.23
5. Фоден Фил 7 0.2
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.14
7. Торрес Ферран 4 0.11
8. Стоунс Джон 4 0.11
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Родри Эрнандес 2 (1) 0.06
12. Агуэро Серхио 2 (1) 0.06
13. Канселу Жоау 1 0.03
14. Уокер Кайл 1 0.03
15. Аке Натан 1 0.03
16. Диаш Рубен 1 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.17
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.17
3. Абрахам Тэмми 6 0.17
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.17
5. Зума Курт 5 0.14
6. Хаверц Кай 4 0.11
7. Пулишич Кристиан 4 0.11
8. Жиру Оливье 4 0.11
9. Чилуэлл Бен 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Стерлинг Рахим 3 0
7. Эдерсон Мораес 3 0
8. Диаш Рубен 3 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Стоунс Джон 0 1
11. Де Брёйне Кевин 1 0
12. Гюндоган Илкай 1 0
13. Уокер Кайл 1 0
14. Лапорт Эмерик 1 0
15. Жезус Габриэль 1 0
16. Торрес Ферран 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 12.86% (9) 22.86% (16) 15.71% (11) 20% (14) 11.43% (8) 17.14% (12)
 Челси 9.8% (5) 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8) 17.65% (9) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Челси 1:0 Манчестер Сити Кубок Челси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига
Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 35 25 6 4 71 - 24 81
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
4. Челси 0:0 Заявка 35 17 11 7 53 - 31 62
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
16. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 18 12 3 3 37 - 15 39
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси 0:0 Заявка 18 9 5 4 24 - 15 32
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 3
3. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
5. Лидс Бэмфорд Патрик 15 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Родри тонким пасом искал в штрафной соперника Агуэро, но того опередил Рюдигер и вынес сферу в центр поля.
  • 21'
    Руками уложил на газон Родри в центре поля Канте. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 20'
    В центре поля Торрес подтолкнул в спину Рюдигера в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят "горожане".
  • 19'
    Прорвался к штрафной соперника Вернер и отдал поперек под удар Пулишичу, но перехватил этот пас Лапорт.
  • 18'
    С угла поля навесил Торрес на ближнюю штангу, где пробил головой Аке, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    17'
    С левого фланга Менди покатил в центр на Родри, который пробил издали, но от ноги Аспиликуэты мяч полетел на угловой.
  • 16'
    Диагональ исполнял Диаш на правый фланг, куда врывался Торрес, но мяч перехватил в подкате Алонсо.
  • 15'
    Убегал Джеймс по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь мяч перехватил на выходе Эдерсон.
  • 14'
    Со штрафного Джеймс попытался закрутить в дальний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • Желтая карточка
    13'
    Перед своей штрафной Стерлинг заехал по ногам Вернеру. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 12'
    Отдавал Пулишич в штрафную, куда врывался на скорости Зиеш, но прочитал эпизод Аке и в подкате вынес мяч в аут.
  • 11'
    Разрезным пасом запускал Стерлинг по флангу Родри, но тот нарушил правила в борьбе против Джеймса.
  • 10'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 9'
    С фланга забросил Алонсо на ход Зиегу, но тому зацепиться за мяч не позволил Диаш.
  • 8'
    Подобрал мяч у линии штрафной площади Менди и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 6'
    На фланге грамотно подставился Канселу и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 5'
    По флангу забрасывал Канте на ход Джеймсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 4'
    Прорвался по флангу на скорости Торрес, сместился в штрафную и пробил по воротам, но немного неточно.
  • 3'
    С правого фланга навесил Джеймс в штрафную. но здесь Аке вынес мяч головой подальше от ворот.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Челси

Исход игры
Манчестер Сити
73.4% (105)
Ничья
19.6% (28)
Челси
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
51% (73)
1:0 Манчестер Сити
15.4% (22)
1:1 Ничья
13.3% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Челси
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
3:2 Манчестер Сити
2.1% (3)
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