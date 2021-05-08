Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Этихад Стэдиум
Челси
12' Желтая карточкаСтерлинг Рахим
27
Канселу
Жоау
16
Менди
Эдуар
23
Гилмор
Билли
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.34
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.26
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.26
|4.
|Жезус Габриэль
|8
|0.23
|5.
|Фоден Фил
|7
|0.2
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.14
|7.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|8.
|Стоунс Джон
|4
|0.11
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.06
|10.
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|11.
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|0.06
|12.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.06
|13.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|15.
|Аке Натан
|1
|0.03
|16.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|6
|0.17
|2.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.17
|3.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.17
|4.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.17
|5.
|Зума Курт
|5
|0.14
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.11
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.11
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|11.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|12.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|13.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|4
|0
|3.
|Аке Натан
|4
|0
|4.
|Канселу Жоау
|4
|0
|5.
|Силва Бернарду
|4
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|8.
|Диаш Рубен
|3
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Стоунс Джон
|0
|1
|11.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|12.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|13.
|Уокер Кайл
|1
|0
|14.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|15.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|16.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Жиру Оливье
|1
|0
|15.
|Жоржиньо II
|1
|0
|16.
|Вернер Тимо
|1
|0
|17.
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|12.86% (9)
|22.86% (16)
|15.71% (11)
|20% (14)
|11.43% (8)
|17.14% (12)
|Челси
|9.8% (5)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|25.49% (13)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|35
|25
|6
|4
|71 - 24
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|35
|17
|11
|7
|53 - 31
|62
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|37 - 15
|39
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|16
|8
|11
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|10
|0
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Челси
Исход игры
Манчестер Сити
73.4% (105)
Ничья
19.6% (28)
Челси
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
51% (73)
1:0 Манчестер Сити
15.4% (22)
1:1 Ничья
13.3% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Челси
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
3:2 Манчестер Сити
2.1% (3)
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