С угла поля навесил Торрес на ближнюю штангу, где пробил головой Аке, но мяч полетел выше перекладины.

Прорвался к штрафной соперника Вернер и отдал поперек под удар Пулишичу, но перехватил этот пас Лапорт.

В центре поля Торрес подтолкнул в спину Рюдигера в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят "горожане".

Руками уложил на газон Родри в центре поля Канте. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Родри тонким пасом искал в штрафной соперника Агуэро, но того опередил Рюдигер и вынес сферу в центр поля.

17' С левого фланга Менди покатил в центр на Родри, который пробил издали, но от ноги Аспиликуэты мяч полетел на угловой.

16' Диагональ исполнял Диаш на правый фланг, куда врывался Торрес, но мяч перехватил в подкате Алонсо.

15' Убегал Джеймс по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь мяч перехватил на выходе Эдерсон.

14' Со штрафного Джеймс попытался закрутить в дальний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

13' Перед своей штрафной Стерлинг заехал по ногам Вернеру. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

12' Отдавал Пулишич в штрафную, куда врывался на скорости Зиеш, но прочитал эпизод Аке и в подкате вынес мяч в аут.

11' Разрезным пасом запускал Стерлинг по флангу Родри, но тот нарушил правила в борьбе против Джеймса.

10' Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

9' С фланга забросил Алонсо на ход Зиегу, но тому зацепиться за мяч не позволил Диаш.

8' Подобрал мяч у линии штрафной площади Менди и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

6' На фланге грамотно подставился Канселу и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

5' По флангу забрасывал Канте на ход Джеймсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

4' Прорвался по флангу на скорости Торрес, сместился в штрафную и пробил по воротам, но немного неточно.

3' С правого фланга навесил Джеймс в штрафную. но здесь Аке вынес мяч головой подальше от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.