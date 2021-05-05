Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.35
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.26
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.26
|4.
|Жезус Габриэль
|8
|0.24
|5.
|Фоден Фил
|7
|0.21
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.15
|7.
|Торрес Ферран
|4
|0.12
|8.
|Стоунс Джон
|4
|0.12
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.06
|10.
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|11.
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|0.06
|12.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.06
|13.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|15.
|Аке Натан
|1
|0.03
|16.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|6
|0.18
|2.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.18
|3.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.18
|4.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.18
|5.
|Зума Курт
|5
|0.15
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.12
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.12
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.12
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|11.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|12.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|13.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|4
|0
|3.
|Аке Натан
|4
|0
|4.
|Канселу Жоау
|4
|0
|5.
|Силва Бернарду
|4
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|7.
|Диаш Рубен
|3
|0
|8.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Стоунс Джон
|0
|1
|11.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|12.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|13.
|Уокер Кайл
|1
|0
|14.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|15.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|16.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Жиру Оливье
|1
|0
|15.
|Жоржиньо II
|1
|0
|16.
|Вернер Тимо
|1
|0
|17.
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|12.86% (9)
|22.86% (16)
|15.71% (11)
|20% (14)
|11.43% (8)
|17.14% (12)
|Челси
|9.8% (5)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|25.49% (13)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 39
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|60 - 38
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|11.
|Лидс
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|50 - 52
|47
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 56
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|36 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|18 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
73.2% (30)
Ничья
17.1% (7)
Челси
9.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
56.1% (23)
1:1 Ничья
9.8% (4)
2:2 Ничья
7.3% (3)
1:0 Манчестер Сити
7.3% (3)
1:2 Челси
4.9% (2)
3:1 Манчестер Сити
4.9% (2)
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