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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.35
2. Стерлинг Рахим 9 0.26
3. Марез Рияд 9 0.26
4. Жезус Габриэль 8 0.24
5. Фоден Фил 7 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.15
7. Торрес Ферран 4 0.12
8. Стоунс Джон 4 0.12
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Родри Эрнандес 2 (1) 0.06
12. Агуэро Серхио 2 (1) 0.06
13. Канселу Жоау 1 0.03
14. Уокер Кайл 1 0.03
15. Аке Натан 1 0.03
16. Диаш Рубен 1 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.18
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.18
3. Абрахам Тэмми 6 0.18
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.18
5. Зума Курт 5 0.15
6. Хаверц Кай 4 0.12
7. Пулишич Кристиан 4 0.12
8. Жиру Оливье 4 0.12
9. Чилуэлл Бен 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Эдерсон Мораес 3 0
7. Диаш Рубен 3 0
8. Стерлинг Рахим 2 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Стоунс Джон 0 1
11. Де Брёйне Кевин 1 0
12. Гюндоган Илкай 1 0
13. Уокер Кайл 1 0
14. Лапорт Эмерик 1 0
15. Жезус Габриэль 1 0
16. Торрес Ферран 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 12.86% (9) 22.86% (16) 15.71% (11) 20% (14) 11.43% (8) 17.14% (12)
 Челси 9.8% (5) 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8) 17.65% (9) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Челси 1:0 Манчестер Сити Кубок Челси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига
Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 34 16 8 10 60 - 38 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
11. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 34 9 9 16 36 - 56 36
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
10. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Манчестер Сити 73.2% (30)
    X 17.1% (7)
    Челси 9.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    2.00
    3.62
    4.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    73.2% (30)
    Ничья
    17.1% (7)
    Челси
    9.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    56.1% (23)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    7.3% (3)
    1:2 Челси
    4.9% (2)
    3:1 Манчестер Сити
    4.9% (2)
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