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Главным арбитром на этот матч назначен Кевин Френд из Лестершира. Помогать ему на бровках будут Саймон Бэк из Бедфордшира и Эдриан Холмс. Резервным арбитром на этот матч назначен Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.