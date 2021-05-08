Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Саутгемптон
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Рамсей КейнЗащитник
- Полузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|20 (6)
|0.61
|2.
|Мане Садио
|8
|0.24
|3.
|Жота Диогу
|8
|0.24
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.18
|5.
|Минамино Такуми
|3
|0.09
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|7.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|8.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|11.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|10 (2)
|0.3
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (3)
|0.24
|3.
|Адамс Че
|7
|0.21
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.12
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.09
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.06
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|9.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|11.
|Бертранд Райан
|0
|0
|12.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Кабак Озан
|3
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|6.
|Матип Жоэль
|2
|0
|7.
|Шакири Джердан
|2
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|2
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|10.
|Жота Диогу
|2
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|13.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|4.
|Дженепо Мусса
|5
|0
|5.
|Беднарек Ян
|3
|1
|6.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|7.
|Вестергор Янник
|2
|1
|8.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|9.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|10.
|Стивенс Джек
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Минамино Такуми
|1
|0
|16.
|Адамс Че
|1
|0
|17.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|18.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|11.54% (6)
|7.69% (4)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|21.15% (11)
|Саутгемптон
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|31.71% (13)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|16
|8
|11
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|10
|0
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Исход игры
Ливерпуль
97.8% (131)
Ничья
1.5% (2)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.04% (59)
Меньше
54.96% (72)
Обе команды забьют
Да
41.98% (55)
Нет
58.02% (76)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
41.8% (56)
2:1 Ливерпуль
26.1% (35)
3:1 Ливерпуль
10.4% (14)
1:0 Ливерпуль
9.7% (13)
3:0 Ливерпуль
3.7% (5)
4:1 Ливерпуль
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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