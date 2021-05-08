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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
46
Уильямс
Рис
III
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
5
Стивенс
Джек
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
11
Редмонд
Натан
Ливерпуль
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 20 (6) 0.61
2. Мане Садио 8 0.24
3. Жота Диогу 8 0.24
4. Фирмино Роберто 6 0.18
5. Минамино Такуми 3 0.09
6. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
7. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
8. Робертсон Эндрю 1 0.03
9. Матип Жоэль 1 0.03
10. Хендерсон Джордан 1 0.03
11. Джонс Кёртис 1 0.03
12. Ван Дейк Виргил 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 10 (2) 0.3
2. Уорд-Праус Джеймс 8 (3) 0.24
3. Адамс Че 7 0.21
4. Армстронг Стюарт 4 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.09
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Ромеу Ориоль 1 0.03
9. Беднарек Ян 1 0.03
10. Дженепо Мусса 1 0.03
11. Бертранд Райан 0 0
12. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Кабак Озан 3 0
5. Милнер Джеймс 2 0
6. Матип Жоэль 2 0
7. Шакири Джердан 2 0
8. Фирмино Роберто 2 0
9. Робертсон Эндрю 2 0
10. Жота Диогу 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 5 0
4. Дженепо Мусса 5 0
5. Беднарек Ян 3 1
6. Уокер-Питерс Кайл 4 0
7. Вестергор Янник 2 1
8. Армстронг Стюарт 3 0
9. Маккарти Алекс 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Минамино Такуми 1 0
16. Адамс Че 1 0
17. Рамсей Кейн 1 0
18. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.54% (6) 7.69% (4) 21.15% (11) 19.23% (10) 19.23% (10) 21.15% (11)
 Саутгемптон 9.76% (4) 21.95% (9) 31.71% (13) 14.63% (6) 9.76% (4) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
16. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
5. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 3
3. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
5. Лидс Бэмфорд Патрик 15 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кевин Френд из Лестершира. Помогать ему на бровках будут Саймон Бэк из Бедфордшира и Эдриан Холмс. Резервным арбитром на этот матч назначен Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 9 минут.


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Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон

Исход игры
Ливерпуль
97.8% (131)
Ничья
1.5% (2)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.04% (59)
Меньше
54.96% (72)
Обе команды забьют
Да
41.98% (55)
Нет
58.02% (76)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
41.8% (56)
2:1 Ливерпуль
26.1% (35)
3:1 Ливерпуль
10.4% (14)
1:0 Ливерпуль
9.7% (13)
3:0 Ливерпуль
3.7% (5)
4:1 Ливерпуль
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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