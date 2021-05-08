Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Брэмолл Лейн
Кристал Пэлас
0:1
2' ГолБентеке Кристиан
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
14
Бёрк
Оливер
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Защитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.09
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|10 (2)
|0.29
|2.
|Бентеке Кристиан
|7
|0.21
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.09
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|5
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|7.
|Берге Сандер
|4
|0
|8.
|Башам Крис
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|3
|0
|10.
|Ампаду Этан
|3
|0
|11.
|Джагелка Фил
|1
|1
|12.
|Робинсон Джек
|2
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|8
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|6.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|7.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|9.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|10.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|11.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|12.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|13.
|Айю Джордан
|2
|0
|14.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|15.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|16.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|17.
|Данн Скотт
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Кристал Пэлас
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 26
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|16
|8
|11
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|10
|0
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
25.2% (34)
Ничья
31.1% (42)
Кристал Пэлас
43.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (35)
1:2 Кристал Пэлас
21.5% (29)
0:1 Кристал Пэлас
18.5% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.6% (17)
2:1 Шеффилд Юнайтед
8.9% (12)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Кристал Пэлас
3% (4)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.2% (3)
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