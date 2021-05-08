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Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
2' Гол
Бентеке Кристиан
19'
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
14
Бёрк
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
25
Эзе
Эберечи
4
Миливоевич
Лука
15
Шлупп
Джеффри
10
Таунсенд
Андрос
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Бентеке Кристиан
(Эзе Эберечи)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 7 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.09
3. Богл Джейден 2 0.06
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 10 (2) 0.29
2. Бентеке Кристиан 7 0.21
3. Эзе Эберечи 3 0.09
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 7 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Бэлдок Джордж 5 0
6. Норвуд Оливер 4 0
7. Берге Сандер 4 0
8. Башам Крис 3 0
9. Флек Джон 3 0
10. Ампаду Этан 3 0
11. Джагелка Фил 1 1
12. Робинсон Джек 2 0
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Ридевальд Жайро 3 0
7. Эзе Эберечи 3 0
8. Бентеке Кристиан 1 1
9. Гуаита Висенте 2 0
10. Куйяте Шейку 2 0
11. Клайн Натаниэль 2 0
12. Ван Анхольт Патрик 2 0
13. Айю Джордан 2 0
14. Шлупп Джеффри 2 0
15. Томкинс Джеймс 1 0
16. Маккарти Джеймс 1 0
17. Данн Скотт 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Кристал Пэлас 21.88% (7) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 34 11 8 15 35 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
16. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 35 5 2 28 18 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 18 4 1 13 11 - 26 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 6 3 8 19 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 3
3. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
5. Лидс Бэмфорд Патрик 15 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 135
    Шеффилд Юнайтед 25.2% (34)
    X 31.1% (42)
    Кристал Пэлас 43.7% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    8.20
    4.20
    2.71
    Все Коэффициенты
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    25.2% (34)
    Ничья
    31.1% (42)
    Кристал Пэлас
    43.7% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.82% (48)
    Меньше
    64.18% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    61.19% (82)
    Нет
    38.81% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (35)
    1:2 Кристал Пэлас
    21.5% (29)
    0:1 Кристал Пэлас
    18.5% (25)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    12.6% (17)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    8.9% (12)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    0:2 Кристал Пэлас
    3% (4)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    2.2% (3)
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