Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.09
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|10 (2)
|0.3
|2.
|Бентеке Кристиан
|6
|0.18
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.09
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|5
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|7.
|Берге Сандер
|4
|0
|8.
|Башам Крис
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|3
|0
|10.
|Ампаду Этан
|3
|0
|11.
|Джагелка Фил
|1
|1
|12.
|Робинсон Джек
|2
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|8
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|6.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|7.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|9.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|10.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|11.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|12.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|13.
|Айю Джордан
|2
|0
|14.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|15.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|16.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|17.
|Данн Скотт
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Кристал Пэлас
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 39
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|60 - 38
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|11.
|Лидс
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|50 - 52
|47
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 56
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|36 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|18 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
37.2% (16)
Ничья
25.6% (11)
Кристал Пэлас
37.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
59.52% (25)
Нет
40.48% (17)
Популярный счёт
1:2 Кристал Пэлас
23.3% (10)
1:0 Шеффилд Юнайтед
20.9% (9)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:1 Шеффилд Юнайтед
11.6% (5)
0:1 Кристал Пэлас
9.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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