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Лидс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 10'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
10
Алиоски
Эгзиян
5
Кох
Робин
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
18
Ло
Чельсо
Джовани
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Бэйл
Гарет
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Лидс
4-1-4-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.4
2. Харрисон Джек 7 0.2
3. Даллас Стюарт 7 0.2
4. Рафинья Диас 6 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.09
6. Кошта Элдер 3 0.09
7. Морено Родриго 3 0.09
8. Алиоски Эгзиян 2 0.06
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Льоренте Диего 1 0.03
11. Стрёйк Паскаль 1 0.03
12. Эрнандес Пабло 0 0
13. Филлипс Кэлвин 0 0
14. Робертс Тайлер 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 21 (4) 0.6
2. Сон Хынмин 16 (1) 0.46
3. Бэйл Гарет 9 0.26
4. Лукас Моура 3 0.09
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.09
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Бергвейн Стевен 0 0
13. Регилон Серхио 0 0
14. Доэрти Мэтт 0 0
15. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 7 0
2. Алиоски Эгзиян 7 0
3. Филлипс Кэлвин 7 0
4. Клих Матеуш 6 0
5. Даллас Стюарт 6 0
6. Купер Лиам 3 1
7. Морено Родриго 3 0
8. Бэмфорд Патрик 3 0
9. Робертс Тайлер 3 0
10. Рафинья Диас 3 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 8 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Дайер Эрик 3 0
9. Н'Домбеле Тангай 3 0
10. Алдервейрельд Тоби 2 0
11. Бергвейн Стевен 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (8) 8.33% (4) 14.58% (7) 20.83% (10) 18.75% (9) 20.83% (10)
 Тоттенхэм 18.64% (11) 16.95% (10) 18.64% (11) 16.95% (10) 16.95% (10) 11.86% (7)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси

Последние игры между собой

Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Тоттенхэм 3:0 Лидс Премьер-лига Лидс 2:1 Тоттенхэм Кубок Лидс 1:3 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:2 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 35 16 9 10 60 - 38 57
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Лидс 0:0 Заявка 35 14 6 15 50 - 52 48
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
14. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
15. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
16. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс 0:0 Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм 0:0 Заявка 18 7 6 5 28 - 20 27
11. Лидс 0:0 Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
14. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
15. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
16. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 3
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 16 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 15 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Угловой "Лидса" оказался пустышкой - мяч полетел в свободную зону, где дежурил отрастивший длинные волосы Деле Алли.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Льорис выручил "Шпор"! Алдервейрельд не успел накрыть Бэмфорда, и форвард "Лидса" с небольшой подкруткой пробил по воротам.
  • 7'
    Даллас забросил мяч в направлении Бэмфорда, но в идеальном подкате снаряд отбил Дайер.
  • Угловой
    6'
    Угловой удар "Шпор" ни к чему опасному не привёл - выстрел Бэйла был заблокирован, но "Тоттенхэм" завладел снарядом на половине поля "Лидса".
  • 5'
    Хёйбьерг начал атаку через центр - мяч оказался у Кейна, который с фланга забросил его в сторону Сона. Корейцу в воздухе помешал Льоренте.
  • 4'
    Орье освободился от опеки Харрисона на фланге и заработал очередной аут. В следующем эпизоде Серж едва не потерял мяч возле ворот Льориса.
  • 3'
    Эйлинг вёл борьбу с Соном и потерял снаряд на фланге. Благо, что без последствий - "Тоттенхэм" заработал только аут.
  • 2'
    "Тоттенхэм" пока не может подобраться к воротам "Лидса". Бэйл ввёл мяч в игру из-за боковой линии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Лидс
4.4% (6)
Ничья
19.1% (26)
Тоттенхэм
76.5% (104)
Тотал 2.5
Больше
74.81% (101)
Меньше
25.19% (34)
Обе команды забьют
Да
86.67% (117)
Нет
13.33% (18)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
62.5% (85)
1:1 Ничья
12.5% (17)
0:1 Тоттенхэм
7.4% (10)
2:2 Ничья
5.1% (7)
2:1 Лидс
2.9% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 Тоттенхэм
1.5% (2)
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