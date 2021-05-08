Первый тайм

9' Угловой "Лидса" оказался пустышкой - мяч полетел в свободную зону, где дежурил отрастивший длинные волосы Деле Алли.

8' Опасно! Льорис выручил "Шпор"! Алдервейрельд не успел накрыть Бэмфорда, и форвард "Лидса" с небольшой подкруткой пробил по воротам.

7' Даллас забросил мяч в направлении Бэмфорда, но в идеальном подкате снаряд отбил Дайер.

6' Угловой удар "Шпор" ни к чему опасному не привёл - выстрел Бэйла был заблокирован, но "Тоттенхэм" завладел снарядом на половине поля "Лидса".