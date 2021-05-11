Англия: Премьер-лига 2020-2021
Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Олд Траффорд
Лестер
0:1
10' ГолТомас Люк
1:1
15' ГолГринвуд Мэйсон
27
Теллес
Алекс
19
Диалло
Амад
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
15'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|17 (9)
|0.49
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.29
|3.
|Кавани Эдинсон
|9
|0.26
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|7
|0.2
|5.
|Марсьяль Антони
|4
|0.11
|6.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.11
|7.
|Погба Поль
|3
|0.09
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.09
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|13.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|14.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
|17.
|Диалло Амад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|13 (6)
|0.36
|2.
|Ихеаначо Келечи
|11
|0.31
|3.
|Барнс Харви
|9
|0.25
|4.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.22
|5.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.17
|6.
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|7.
|Эванс Джонни
|2
|0.06
|8.
|Перес Айосе
|2
|0.06
|9.
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|10.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|11.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|12.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|13.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Томас Люк
|1
|0.03
|15.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|16.
|Менди Нампалис
|0
|0
|17.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Кавани Эдинсон
|3
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|10.
|Матич Неманья
|2
|0
|11.
|Байи Эрик
|2
|0
|12.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Фофана Уэсли
|6
|0
|4.
|Менди Нампалис
|5
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|2
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|13.
|Томас Люк
|2
|0
|14.
|Перес Айосе
|1
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|18.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.25% (4)
|15.63% (10)
|10.94% (7)
|15.63% (10)
|21.88% (14)
|29.69% (19)
|Лестер
|8.47% (5)
|15.25% (9)
|18.64% (11)
|8.47% (5)
|15.25% (9)
|33.9% (20)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|35
|20
|11
|4
|68 - 37
|71
|3.
|Лестер
|1:1 Заявка
|36
|19
|7
|10
|64 - 44
|64
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|49 - 38
|52
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|35 - 22
|31
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|1:1 Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 18
|36
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер
Исход игры
Манчестер Юнайтед
86.3% (126)
Ничья
9.6% (14)
Лестер
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
78.32% (112)
Нет
21.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
56.8% (83)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (14)
2:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (14)
1:1 Ничья
6.2% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Лестер
2.7% (4)
0:1 Лестер
1.4% (2)
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