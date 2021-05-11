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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лестер
0'
0:1
10' Гол
Томас Люк
1:1
15' Гол
Гринвуд Мэйсон
18'
1
Де
Хеа
Давид
33
Уильямс
Брендон
3
Байи
Эрик
38
Туанзебе
Аксел
27
Теллес
Алекс
34
Ван
де
Бек
Донни
31
Матич
Неманья
19
Диалло
Амад
8
Мата
Хуан
56
Эланга
Энтони
11
Гринвуд
Мэйсон
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
3
Фофана
Уэсли
4
Сёюнджю
Чаглар
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лестер
3-4-1-2

Ход матча

10'
0:1
Томас Люк
(Тилеманс Юри)
15'
Гринвуд Мэйсон
(Диалло Амад)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 17 (9) 0.49
2. Рэшфорд Маркус 10 0.29
3. Кавани Эдинсон 9 0.26
4. Гринвуд Мэйсон 7 0.2
5. Марсьяль Антони 4 0.11
6. Мактоминай Скотт 4 0.11
7. Погба Поль 3 0.09
8. Джеймс Дэниэл 3 0.09
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Ван де Бек Донни 1 0.03
13. Линделоф Виктор 1 0.03
14. Фред Сантос 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
17. Диалло Амад 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.36
2. Ихеаначо Келечи 11 0.31
3. Барнс Харви 9 0.25
4. Мэддисон Джеймс 8 0.22
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.17
6. Кастань Тимоти 2 0.06
7. Эванс Джонни 2 0.06
8. Перес Айосе 2 0.06
9. Джастин Джеймс 2 0.06
10. Олбрайтон Марк 1 0.03
11. Ндиди Уилфред 1 0.03
12. Прат Деннис 1 0.03
13. Амарти Даниэль 1 0.03
14. Томас Люк 1 0.03
15. Юндер Дженгиз 0 0
16. Менди Нампалис 0 0
17. Рикарду Перейра II 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 11 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Уан-Биссака Аарон 3 0
10. Матич Неманья 2 0
11. Байи Эрик 2 0
12. Мактоминай Скотт 2 0
13. Туанзебе Аксел 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Фофана Уэсли 6 0
4. Менди Нампалис 5 0
5. Ндиди Уилфред 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Ихеаначо Келечи 1 0
18. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.25% (4) 15.63% (10) 10.94% (7) 15.63% (10) 21.88% (14) 29.69% (19)
 Лестер 8.47% (5) 15.25% (9) 18.64% (11) 8.47% (5) 15.25% (9) 33.9% (20)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Кубок Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 35 20 11 4 68 - 37 71
3. Лестер 1:1 Заявка 36 19 7 10 64 - 44 64
4. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 35 15 7 13 49 - 38 52
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
16. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 17 9 4 4 35 - 22 31
3. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер 1:1 Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
4. Лестер 1:1 Заявка 18 10 6 2 32 - 18 36
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Как-то слишком легко хозяева сравняли счёт, толком и не успев включиться в игру. "Лестер" как-то поник после пропущенного гола. Конечно обидно, когда соперник забивает первым же ударом. 
  • 17'
    Каспер Шмейхель получил мяч в своей штрафной площадке и выполнил сильный пас вперёд - причём пас действительно получился сильным, круглый, никого не коснувшись, прилетел к Де Хеа. 
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ГРИНВУД!!! Первый удар хозяев в матче и счёт на табло становится 1-1. Мэйсон ворвался в штрафную площадку, обыграл Сёюнджю, сместился вправо и пробил в дальний угол низом. 
  • Фол, нарушение
    15'
    В верховой борьбе с Алексом Теллесом досталось по голове Айосе Пересу. Удар получился хоть и неприятным, но не слишком болезненным, Перес продолжает матч. 
  • 14'
    Пора "Манчестеру" включаться в игру и проявлять себя в атаке. Пока ничего хозяева не создали у чужих владений, да и центр поля редко переходят. 
  • 13'
    Варди оказался на газоне, но арбитр останавливать поединок не стал, так как игровой снаряд остался у "Лестера". 
  • Дождь
    12'
    Такое ощущение, что и погода в Манчестере расстроилась из-за пропущенного гола, так как сразу же усилился дождь. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТОМАС!!! Хорошая атака "Лестера", снова правым флангом. Последовала подача на дальний угол вратарской, откуда ударом с лёту мяч в сетку переправил Люк. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Люк Томас нарушил правила, уронив на газон Донни Ван де Бека. "Манчестер" стандарт разыграл и приступил к перепасовке, без продвижения вперёд. 
  • 9'
    Алекс Теллес вновь в игре. Выход Люка Шоу не состоится, по крайней мере пока. Тем временем "Лестер" провёл атаку правым флангом. Последовал прострел во вратарскую, откуда попытался переправить мяч в ворота Варди, но толком не попал по нему. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Люк Шоу внимательно наблюдает за тем, как врачи оказывают помощь Алексу Теллесу. Похоже, замена не потребуется, так как 27-й номер "Юнайтед" самостоятельно поднялся и покинул поле. 
  • Угловой
    7'
    Олбрайтон выполнил подачу с первого углового в матче. Отправил мяч на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Теллес, а затем оказался на газоне, получив болезненный удар в голову в столкновении с Ндиди. 
  • 6'
    "Лисы" контролируют игровой снаряд, но пока без обострения. Сильной их стороной являются контратаки, которые пока не получается провести, так как "Манчестер" глубоко опускается. 
  • 5'
    Фофана играет на Сёюнджю, а тот забрасывает мяч вперёд, но получается безадресно, за боковую линию уходит круглый, а Варди жестами показывает, как нужно было выполнять передачу. 
  • 4'
    "Лестер" использует высокий прессинг, чем существенно мешает сопернику выходить из обороны в атаку. Пока на своей части поля преимущественно работает с мячом "Манчестер". 
  • 3'
    Фофана выполняет длинную передачу на левый фланг. Люк Томас до мяча добирается, но делает скидку на соперников. 
  • 2'
    Гости перехватили мяч на чужой половине поля, попытались организовать наступление правым краем, но вмешался Алекс Теллес и выбил игровой снаряд в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Крэйг Поусон - главный арбитр встречи. Прозвучал стартовый свисток - смотрим футбол с "Олд Траффорд". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер

Исход игры
Манчестер Юнайтед
86.3% (126)
Ничья
9.6% (14)
Лестер
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
78.32% (112)
Нет
21.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
56.8% (83)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (14)
2:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (14)
1:1 Ничья
6.2% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Лестер
2.7% (4)
0:1 Лестер
1.4% (2)
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