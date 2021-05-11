Пора "Манчестеру" включаться в игру и проявлять себя в атаке. Пока ничего хозяева не создали у чужих владений, да и центр поля редко переходят.

В верховой борьбе с Алексом Теллесом досталось по голове Айосе Пересу. Удар получился хоть и неприятным, но не слишком болезненным, Перес продолжает матч.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ГРИНВУД!!! Первый удар хозяев в матче и счёт на табло становится 1-1. Мэйсон ворвался в штрафную площадку, обыграл Сёюнджю, сместился вправо и пробил в дальний угол низом.

Каспер Шмейхель получил мяч в своей штрафной площадке и выполнил сильный пас вперёд - причём пас действительно получился сильным, круглый, никого не коснувшись, прилетел к Де Хеа.

Как-то слишком легко хозяева сравняли счёт, толком и не успев включиться в игру. "Лестер" как-то поник после пропущенного гола. Конечно обидно, когда соперник забивает первым же ударом.

13' Варди оказался на газоне, но арбитр останавливать поединок не стал, так как игровой снаряд остался у "Лестера".

12' Такое ощущение, что и погода в Манчестере расстроилась из-за пропущенного гола, так как сразу же усилился дождь.

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТОМАС!!! Хорошая атака "Лестера", снова правым флангом. Последовала подача на дальний угол вратарской, откуда ударом с лёту мяч в сетку переправил Люк.

10' Люк Томас нарушил правила, уронив на газон Донни Ван де Бека. "Манчестер" стандарт разыграл и приступил к перепасовке, без продвижения вперёд.

9' Алекс Теллес вновь в игре. Выход Люка Шоу не состоится, по крайней мере пока. Тем временем "Лестер" провёл атаку правым флангом. Последовал прострел во вратарскую, откуда попытался переправить мяч в ворота Варди, но толком не попал по нему.

8' Люк Шоу внимательно наблюдает за тем, как врачи оказывают помощь Алексу Теллесу. Похоже, замена не потребуется, так как 27-й номер "Юнайтед" самостоятельно поднялся и покинул поле.

7' Олбрайтон выполнил подачу с первого углового в матче. Отправил мяч на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Теллес, а затем оказался на газоне, получив болезненный удар в голову в столкновении с Ндиди.

6' "Лисы" контролируют игровой снаряд, но пока без обострения. Сильной их стороной являются контратаки, которые пока не получается провести, так как "Манчестер" глубоко опускается.

5' Фофана играет на Сёюнджю, а тот забрасывает мяч вперёд, но получается безадресно, за боковую линию уходит круглый, а Варди жестами показывает, как нужно было выполнять передачу.

4' "Лестер" использует высокий прессинг, чем существенно мешает сопернику выходить из обороны в атаку. Пока на своей части поля преимущественно работает с мячом "Манчестер".

3' Фофана выполняет длинную передачу на левый фланг. Люк Томас до мяча добирается, но делает скидку на соперников.

2' Гости перехватили мяч на чужой половине поля, попытались организовать наступление правым краем, но вмешался Алекс Теллес и выбил игровой снаряд в аут.