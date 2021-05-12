В перерыве произошла замена в составе "Челси". Вместо Гилмора вышел Хадсон-Одои.

Кай Хаверц падает в штрафной площадке "Арсенала", но арбитр на "точку" не указывает.

Возникла остановка, болезненные ощущения испытывает Тирни, но обходится без вмешательства врачей.

Пока картина первого тайма не меняется, "Арсенал" окопался у своих владений, а "Челси" пробует найти варианты для обострения.

Первый тайм

— Гости провели атаку левым флангом, Тирни прострелил и заработал аут, а вот выполнить вбрасывание не успел - завершилась первая 45-минутка.

45' +1 минута.

45' Маунт придумал проникающую передачу на Хаверца в штрафную площадь, но защитники "Арсенала" прочитали замысел и мяч перехватили.

44' Приближается концовка первого тайма. Затяжных пауз не было, поэтому вряд ли много добавит главный арбитр.

43' Пулишич оказывается на газоне перед штрафной площадкой соперника, но Андре Марринер показывает, что фола не было.

42' Перспективная атака развивалась у "Арсенала", но Тирни оказался один на левом фланге и ничего опасного придумать не сумел.

41' Около трёх минут хозяева владели мячом перед чужой штрафной площадью, но ничего опасного создать так и не получилось.

39' Стремится "Челси" забить гол в раздевалку, "Арсеналу" сейчас очень важно выстоять, иначе психологический перевес после перерыва будет на стороне хозяев.

38' Около штрафной площадки соперника владеют мячом хозяева, но пробиться через оборонительные построения соперника не получается.

37' Два корнера кряду исполнили хозяева, с разных флангов, но ни один из них ударом по воротам не завершился.

36' Чилуэлл выполняет передачу с левого края, Лено отбивает перед собой, а Маунту мешают добить защитники, выбивая мяч на корнер.

35' Эдегор получил мяч на правом флангом, немного продвинулся вперёд, а затем отдал на Сака, но слишком слабо, соперники перехватили.

34' Перехватили гости мяч, но в атаку не стремятся, устраивая затяжную перепасовку по всей ширине поля.

32' Последовал кросс в штрафную с угла поля, Зума пробить не сумел, а вот Пулишичу это удалось, но мяч прошёл выше перекладины.

31' Гилмор забросил на Чилуэлла по левому флангу, но Бена опередил соперник, выбив мяч за лицевую.

30' Габриэль выполнил передачу по левому флангу на Обамеянга, но получилось слишком неточно, за боковую линию отправился круглый.

29' Жоржиньо на Хаверца, тот в штрафную площадь на Маунта и Мэйсон стреляет с левого края, но Лено справляется, отражая мяч перед собой.

27' Жоржиньо увидел рывок Джеймса в штрафную площадь правым краем и выполнил пас верхом, но слишком сильно отправил мяч.

26' Чилуэлл устремился к мячу по левому флангу, но его опередил Сака, выбив игровой снаряд за боковую линию, на трибуны.

25' Перехватывают инициативу хозяева, окончательно беря мяч под контроль. Низко садится "Арсенал", встречая противника на своей части поля.

24' Кровь на лице Обамеянга, Андре Марринер сообщает форварду "Арсенала", что ему необходимо покинуть пределы поля.

23' Пулишич врывается в штрафную площадь правым краем и отдаёт в центр, откуда пробивает в касание Маунт, но попадает в Холдинга.

22' "Челси" катает мяч около своей штрафной площади, пытаясь найти варианты для развития атаки. Главное не привезти себе гол, как уже было.

21' Эдегор завозился с мячом на правом фланге, оказавшись в окружении двоих соперников. В итоге произошла потеря.

20' Гилмор выполнил перевод мяча с правого фланга на левый, где Бен Чилуэлл не справился с обработкой, выпустив игровой снаряд в аут.

19' Хозяева перехватили мяч на чужой половине поля. Маунт вошёл в штрафную площадь, а вот пробить не смог, защитники помешали.

17' "Арсенал" сделал подарок "Челси" - не забили, зато сам ошибкой оппонента воспользовался и повёл в счёте. Должна игра раскрываться, теперь хозяевам нужно идти вперёд.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СМИТ-РОУ!!! Что сейчас сделал Жоржиньо? Выполнил передачу назад в створ ворот, а Аррисабалаги там не было, но Кепа успел в прыжке отбить мяч рукой - прямо на Обамеянга, который выдержал паузу и покатил на Смита-Роу, а тот ударом в касание отправил игровой снаряд в сетку.

15' Сака помешал Чилуэллу начать атаку длинным пасом вперёд со своей половины поля, но Бену удалось добиться права на аут.

14' "Канониры" заработали корнер на левом фланге, который был разыгран, а дело до подачи так и не дошло.

13' Первый тревожный звоночек для "Арсенала". На ровном месте едва не привезли себе проблемы гости. Тем временем Бернд Лено выполнил удар от ворот, отправив мяч в аут.

12' ОПАСНО! Хаверц вырвался на свидание с Лено, отобрав мяч у Мари, но пробил выше перекладины!

11' Эдегор выполнил передачу в центр штрафной площади, но первым на мяче оказался защитник "Челси", выбив его за боковую линию.

10' Наступление "Арсенала" левым краем завершилось свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Обамеянг.

9' Жоржиньо потерял мяч, оказавшись под давлением Парти, а затем нарушил правила, придержав Томаса за футболку.

8' Силва играет на Маунта на левый фланг, который доходит до лицевой линии и простреливает, но попадает в соперника.

7' Микель Артета активно работает на бровке, показывая своим подопечным, чтобы включались в высокий прессинг.

6' А вот это неплохо. Маунт принял мяч в штрафной площадке после передачи Пулишича с левого края и пробил низом - Лено на месте.

5' Одну из первых позиционных атак пробует организовать "Челси", но пока без обострения, вдали от штрафной площади противника мяч.

4' Пулишич выполнил передачу на правый фланг на Джеймса, который прострелил и попал в Тирни, от которого круглый ушёл в аут.

3' Сака принял мяч на чужой части поля, но продвинуться к воротам соперника не получилось - помешал этому Чилуэлл, включившийся в прессинг.

2' Гости начали с центра поля, попытались провести атаку левым флангом, но она была прервана по причине неточного заброса.