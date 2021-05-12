Англия: Премьер-лига 2020-2021
Челси
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Арсенал
0:1
16' ГолСмит-Роу Эмил
15
Зума
Курт
23
Гилмор
Билли
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
18
Парти
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|6
|0.17
|2.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.17
|3.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.17
|4.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.17
|5.
|Зума Курт
|5
|0.14
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.11
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.11
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|10.
|Зиеш Хаким
|2
|0.06
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|12.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|13.
|Алонсо Маркос
|2
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.36
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|0.28
|3.
|Пепе Николя
|6 (1)
|0.17
|4.
|Сака Букайо
|5
|0.14
|5.
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.06
|6.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|7.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.06
|8.
|Виллиан Боргес
|1
|0.03
|9.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|10.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|11.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|12.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|13.
|Луис Давид
|1
|0.03
|14.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.03
|15.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|16.
|Себальос Дани
|0
|0
|17.
|Парти Томас
|0
|0
|18.
|Седрик Соареш
|0
|0
|19.
|Чамберс Калум
|0
|0
|20.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Жиру Оливье
|1
|0
|15.
|Жоржиньо II
|1
|0
|16.
|Вернер Тимо
|1
|0
|17.
|Менди Эдуар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|7
|1
|2.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Себальос Дани
|4
|0
|5.
|Парти Томас
|4
|0
|6.
|Тирни Киран
|4
|0
|7.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Мари Пабло
|2
|0
|11.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|12.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|9.43% (5)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|18.87% (10)
|26.42% (14)
|Арсенал
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал
Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|20
|10
|5
|68 - 38
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|0:1 Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|35 - 23
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|0:1 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|5.
|Челси
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Челси 0:1 Арсенал
Исход игры
Челси
89.3% (133)
Ничья
6.7% (10)
Арсенал
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
61.81% (89)
Нет
38.19% (55)
Популярный счёт
2:1 Челси
47% (70)
2:0 Челси
17.4% (26)
1:0 Челси
17.4% (26)
1:1 Ничья
4% (6)
3:1 Челси
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Челси
2% (3)
0:1 Арсенал
1.3% (2)
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