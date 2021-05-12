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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Челси
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Арсенал
0'
0:1
16' Гол
Смит-Роу Эмил
50'
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
15
Зума
Курт
24
Джеймс
Рис
II
23
Гилмор
Билли
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
10
Пулишич
Кристиан
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
6
Габриэль
дос
Сантос
7
Сака
Букайо
25
Эльнени
Мохамед
18
Парти
Томас
3
Тирни
Киран
11
Эдегор
Мартин
32
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Челси
3-4-2-1
Арсенал
3-4-2-1

Ход матча

16'
0:1
Смит-Роу Эмил
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
46'
Хадсон-Одои Каллум
Гилмор Билли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.17
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.17
3. Абрахам Тэмми 6 0.17
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.17
5. Зума Курт 5 0.14
6. Хаверц Кай 4 0.11
7. Пулишич Кристиан 4 0.11
8. Жиру Оливье 4 0.11
9. Чилуэлл Бен 2 0.06
10. Зиеш Хаким 2 0.06
11. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
12. Силва Тьяго 2 0.06
13. Алонсо Маркос 2 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Джеймс Рис II 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.36
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2) 0.28
3. Пепе Николя 6 (1) 0.17
4. Сака Букайо 5 0.14
5. Смит-Роу Эмил 2 0.06
6. Нкетиа Эдди 2 0.06
7. Габриэль дос Сантос 2 0.06
8. Виллиан Боргес 1 0.03
9. Джака Гранит 1 0.03
10. Бельерин Эктор 1 0.03
11. Тирни Киран 1 0.03
12. Мартинелли Габриэл 1 0.03
13. Луис Давид 1 0.03
14. Эльнени Мохамед 1 0.03
15. Эдегор Мартин 1 0.03
16. Себальос Дани 0 0
17. Парти Томас 0 0
18. Седрик Соареш 0 0
19. Чамберс Калум 0 0
20. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 7 1
2. Бельерин Эктор 8 0
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Себальос Дани 4 0
5. Парти Томас 4 0
6. Тирни Киран 4 0
7. Ляказетт Александр 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 9.43% (5) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 18.87% (10) 26.42% (14)
 Арсенал 10.64% (5) 12.77% (6) 25.53% (12) 19.15% (9) 19.15% (9) 12.77% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал
Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 35 20 10 5 68 - 38 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси 0:1 Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал 1:0 Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 3 5 35 - 23 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси 0:1 Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал 1:0 Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
5. Челси 0:1 Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Арсенал 1:0 Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Пока картина первого тайма не меняется, "Арсенал" окопался у своих владений, а "Челси" пробует найти варианты для обострения. 
  • Травма, повреждение
    49'
    Возникла остановка, болезненные ощущения испытывает Тирни, но обходится без вмешательства врачей. 
  • 48'
    Кай Хаверц падает в штрафной площадке "Арсенала", но арбитр на "точку" не указывает. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла замена в составе "Челси". Вместо Гилмора вышел Хадсон-Одои. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Поединок возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Гости провели атаку левым флангом, Тирни прострелил и заработал аут, а вот выполнить вбрасывание не успел - завершилась первая 45-минутка. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 45'
    Маунт придумал проникающую передачу на Хаверца в штрафную площадь, но защитники "Арсенала" прочитали замысел и мяч перехватили. 
  • 44'
    Приближается концовка первого тайма. Затяжных пауз не было, поэтому вряд ли много добавит главный арбитр. 
  • 43'
    Пулишич оказывается на газоне перед штрафной площадкой соперника, но Андре Марринер показывает, что фола не было. 
  • 42'
    Перспективная атака развивалась у "Арсенала", но Тирни оказался один на левом фланге и ничего опасного придумать не сумел. 
  • 41'
    Около трёх минут хозяева владели мячом перед чужой штрафной площадью, но ничего опасного создать так и не получилось. 
  • 39'
    Стремится "Челси" забить гол в раздевалку, "Арсеналу" сейчас очень важно выстоять, иначе психологический перевес после перерыва будет на стороне хозяев. 
  • 38'
    Около штрафной площадки соперника владеют мячом хозяева, но пробиться через оборонительные построения соперника не получается. 
  • Угловой
    37'
    Два корнера кряду исполнили хозяева, с разных флангов, но ни один из них ударом по воротам не завершился. 
  • Угловой
    36'
    Чилуэлл выполняет передачу с левого края, Лено отбивает перед собой, а Маунту мешают добить защитники, выбивая мяч на корнер. 
  • 35'
    Эдегор получил мяч на правом флангом, немного продвинулся вперёд, а затем отдал на Сака, но слишком слабо, соперники перехватили. 
  • 34'
    Перехватили гости мяч, но в атаку не стремятся, устраивая затяжную перепасовку по всей ширине поля. 
  • Опасный момент
    32'
    Последовал кросс в штрафную с угла поля, Зума пробить не сумел, а вот Пулишичу это удалось, но мяч прошёл выше перекладины. 
  • Угловой
    31'
    Гилмор забросил на Чилуэлла по левому флангу, но Бена опередил соперник, выбив мяч за лицевую. 
  • 30'
    Габриэль выполнил передачу по левому флангу на Обамеянга, но получилось слишком неточно, за боковую линию отправился круглый. 
  • Опасный момент
    29'
    Жоржиньо на Хаверца, тот в штрафную площадь на Маунта и Мэйсон стреляет с левого края, но Лено справляется, отражая мяч перед собой. 
  • 27'
    Жоржиньо увидел рывок Джеймса в штрафную площадь правым краем и выполнил пас верхом, но слишком сильно отправил мяч. 
  • 26'
    Чилуэлл устремился к мячу по левому флангу, но его опередил Сака, выбив игровой снаряд за боковую линию, на трибуны. 
  • 25'
    Перехватывают инициативу хозяева, окончательно беря мяч под контроль. Низко садится "Арсенал", встречая противника на своей части поля. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Кровь на лице Обамеянга, Андре Марринер сообщает форварду "Арсенала", что ему необходимо покинуть пределы поля. 
  • Опасный момент
    23'
    Пулишич врывается в штрафную площадь правым краем и отдаёт в центр, откуда пробивает в касание Маунт, но попадает в Холдинга. 
  • 22'
    "Челси" катает мяч около своей штрафной площади, пытаясь найти варианты для развития атаки. Главное не привезти себе гол, как уже было. 
  • 21'
    Эдегор завозился с мячом на правом фланге, оказавшись в окружении двоих соперников. В итоге произошла потеря. 
  • 20'
    Гилмор выполнил перевод мяча с правого фланга на левый, где Бен Чилуэлл не справился с обработкой, выпустив игровой снаряд в аут. 
  • 19'
    Хозяева перехватили мяч на чужой половине поля. Маунт вошёл в штрафную площадь, а вот пробить не смог, защитники помешали. 
  • 17'
    "Арсенал" сделал подарок "Челси" - не забили, зато сам ошибкой оппонента воспользовался и повёл в счёте. Должна игра раскрываться, теперь хозяевам нужно идти вперёд. 
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СМИТ-РОУ!!! Что сейчас сделал Жоржиньо? Выполнил передачу назад в створ ворот, а Аррисабалаги там не было, но Кепа успел в прыжке отбить мяч рукой - прямо на Обамеянга, который выдержал паузу и покатил на Смита-Роу, а тот ударом в касание отправил игровой снаряд в сетку. 
  • 15'
    Сака помешал Чилуэллу начать атаку длинным пасом вперёд со своей половины поля, но Бену удалось добиться права на аут. 
  • Угловой
    14'
    "Канониры" заработали корнер на левом фланге, который был разыгран, а дело до подачи так и не дошло. 
  • 13'
    Первый тревожный звоночек для "Арсенала". На ровном месте едва не привезли себе проблемы гости. Тем временем Бернд Лено выполнил удар от ворот, отправив мяч в аут. 
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Хаверц вырвался на свидание с Лено, отобрав мяч у Мари, но пробил выше перекладины!
  • 11'
    Эдегор выполнил передачу в центр штрафной площади, но первым на мяче оказался защитник "Челси", выбив его за боковую линию. 
  • Офсайд
    10'
    Наступление "Арсенала" левым краем завершилось свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Обамеянг. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Жоржиньо потерял мяч, оказавшись под давлением Парти, а затем нарушил правила, придержав Томаса за футболку. 
  • 8'
    Силва играет на Маунта на левый фланг, который доходит до лицевой линии и простреливает, но попадает в соперника. 
  • 7'
    Микель Артета активно работает на бровке, показывая своим подопечным, чтобы включались в высокий прессинг. 
  • 6'
    А вот это неплохо. Маунт принял мяч в штрафной площадке после передачи Пулишича с левого края и пробил низом - Лено на месте. 
  • 5'
    Одну из первых позиционных атак пробует организовать "Челси", но пока без обострения, вдали от штрафной площади противника мяч. 
  • 4'
    Пулишич выполнил передачу на правый фланг на Джеймса, который прострелил и попал в Тирни, от которого круглый ушёл в аут. 
  • 3'
    Сака принял мяч на чужой части поля, но продвинуться к воротам соперника не получилось - помешал этому Чилуэлл, включившийся в прессинг. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля, попытались провести атаку левым флангом, но она была прервана по причине неточного заброса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Стэмфорд Бридж" прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:1 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:1 Арсенал

Исход игры
Челси
89.3% (133)
Ничья
6.7% (10)
Арсенал
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
61.81% (89)
Нет
38.19% (55)
Популярный счёт
2:1 Челси
47% (70)
2:0 Челси
17.4% (26)
1:0 Челси
17.4% (26)
1:1 Ничья
4% (6)
3:1 Челси
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Челси
2% (3)
0:1 Арсенал
1.3% (2)
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