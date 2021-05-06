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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Челси
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.17
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.17
3. Абрахам Тэмми 6 0.17
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.17
5. Зума Курт 5 0.14
6. Хаверц Кай 4 0.11
7. Пулишич Кристиан 4 0.11
8. Жиру Оливье 4 0.11
9. Чилуэлл Бен 2 0.06
10. Зиеш Хаким 2 0.06
11. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
12. Силва Тьяго 2 0.06
13. Алонсо Маркос 2 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Джеймс Рис II 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.37
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2) 0.29
3. Пепе Николя 6 (1) 0.17
4. Сака Букайо 5 0.14
5. Нкетиа Эдди 2 0.06
6. Габриэль дос Сантос 2 0.06
7. Виллиан Боргес 1 0.03
8. Смит-Роу Эмил 1 0.03
9. Джака Гранит 1 0.03
10. Бельерин Эктор 1 0.03
11. Тирни Киран 1 0.03
12. Мартинелли Габриэл 1 0.03
13. Луис Давид 1 0.03
14. Эльнени Мохамед 1 0.03
15. Эдегор Мартин 1 0.03
16. Себальос Дани 0 0
17. Парти Томас 0 0
18. Седрик Соареш 0 0
19. Чамберс Калум 0 0
20. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 7 1
2. Бельерин Эктор 8 0
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Себальос Дани 4 0
5. Парти Томас 4 0
6. Тирни Киран 4 0
7. Ляказетт Александр 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 9.43% (5) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 18.87% (10) 26.42% (14)
 Арсенал 10.64% (5) 12.77% (6) 25.53% (12) 19.15% (9) 19.15% (9) 12.77% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал
Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 34 20 10 4 67 - 36 70
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 35 15 7 13 49 - 38 52
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
16. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
4. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Челси 89.7% (35)
    X 7.7% (3)
    Арсенал 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Арсенал
    1.79
    4.08
    5.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Арсенал

    Исход игры
    Челси
    89.7% (35)
    Ничья
    7.7% (3)
    Арсенал
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    53.8% (21)
    2:0 Челси
    15.4% (6)
    1:0 Челси
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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