Англия: Премьер-лига 2020-2021
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|6
|0.17
|2.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.17
|3.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.17
|4.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.17
|5.
|Зума Курт
|5
|0.14
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.11
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.11
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|10.
|Зиеш Хаким
|2
|0.06
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|12.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|13.
|Алонсо Маркос
|2
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.37
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|0.29
|3.
|Пепе Николя
|6 (1)
|0.17
|4.
|Сака Букайо
|5
|0.14
|5.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|6.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.06
|7.
|Виллиан Боргес
|1
|0.03
|8.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.03
|9.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|10.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|11.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|12.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|13.
|Луис Давид
|1
|0.03
|14.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.03
|15.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|16.
|Себальос Дани
|0
|0
|17.
|Парти Томас
|0
|0
|18.
|Седрик Соареш
|0
|0
|19.
|Чамберс Калум
|0
|0
|20.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Жиру Оливье
|1
|0
|15.
|Жоржиньо II
|1
|0
|16.
|Вернер Тимо
|1
|0
|17.
|Менди Эдуар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|7
|1
|2.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Себальос Дани
|4
|0
|5.
|Парти Томас
|4
|0
|6.
|Тирни Киран
|4
|0
|7.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Мари Пабло
|2
|0
|11.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|12.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|9.43% (5)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|18.87% (10)
|26.42% (14)
|Арсенал
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал
Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|67 - 36
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|49 - 38
|52
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Исход игры
Челси
89.7% (35)
Ничья
7.7% (3)
Арсенал
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
71.05% (27)
Нет
28.95% (11)
Популярный счёт
2:1 Челси
53.8% (21)
2:0 Челси
15.4% (6)
1:0 Челси
12.8% (5)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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