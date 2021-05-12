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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Акрон
 
Позже
Факел

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делькин Артём 7 (2) 0.17
2. Газданов Артур 5 0.12
3. Гираев Карим 4 (1) 0.1
4. Квеквескири Даур 3 0.07
5. Герюгов Азнаур 3 0.07
6. Чичерин Никита 1 0.02
7. Жестоков Максим 1 0.02
8. Чудин Иван 1 0.02
9. Пьянченко Василий 1 0.02
10. Майрович Максим 1 0.02
11. Садыков Булат 1 0.02
12. Килин Антон 1 0.02
13. Гогричиани Гоча 1 0.02
14. Верхунов Никита 1 0.02
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 12 0.29
2. Максимов Максим 7 0.17
3. Дмитриев Олег 7 (4) 0.17
4. Акбашев Роман 6 (2) 0.15
5. Пейчинович Неманья 4 (1) 0.1
6. Брызгалов Сергей 3 0.07
7. Никитин Андрей Владимирович 3 0.07
8. Мазуров Илья 3 0.07
9. Зайцев Николай 2 0.05
10. Замалиев Наиль 1 0.02
11. Дашаев Аслан 1 0.02
12. Яковлев Павел 1 0.02
13. Смирнов Михаил 1 0.02
14. Земсков Михаил 1 0.02
15. Соловьёв Алексей 1 0.02
16. Петрусёв Михаил 1 0.02

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 7 1
2. Садыков Булат 5 2
3. Квеквескири Даур 5 2
4. Киреев Андрей 5 1
5. Чичерин Никита 4 1
6. Друковский Владимир 5 0
7. Газданов Артур 5 0
8. Пьянченко Василий 5 0
9. Киряков Сергей 5 0
10. Иванников Николай 3 1
11. Делькин Артём 3 1
12. Майрович Максим 3 1
13. Жестоков Максим 4 0
14. Килин Антон 4 0
15. Феррейра Херман 4 0
16. Герюгов Азнаур 4 0
17. Яцкий Евгений 2 1
18. Литвин Дмитрий 2 1
19. Морозов Константин 3 0
20. Дудиков Евгений 3 0
21. Потапов Андрей 3 0
22. Елеев Максим 3 0
23. Босов Александр 3 0
24. Волков Сергей 2 0
25. Баланович Сергей 2 0
26. Гираев Карим 2 0
27. Верхунов Никита 2 0
28. Нихаев Всеволод 2 0
29. Бидловский Давид 0 1
30. Причиненко Станислав 1 0
31. Малаховский Максим 1 0
32. Титов Андрей 1 0
33. Бойцов Ефим 1 0
34. Эмини Сефер 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 12 0
2. Брызгалов Сергей 8 1
3. Никитин Андрей Владимирович 8 1
4. Мастерной Владислав 7 1
5. Дмитриев Олег 7 0
6. Почивалин Валерий 5 1
7. Максимов Максим 6 0
8. Замалиев Наиль 5 0
9. Яковлев Павел 5 0
10. Разборов Андрей 5 0
11. Григорьев Максим 3 1
12. Зайцев Николай 4 0
13. Пейчинович Неманья 4 0
14. Мазуров Илья 4 0
15. Дашаев Аслан 3 0
16. Коробов Дмитрий 3 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Аппаев Хызыр 2 0
19. Дроздов Никита 2 0
20. Седов Максим 2 0
21. Шепилов Денис 2 0
22. Смирнов Михаил 1 0
23. Земсков Михаил 1 0
24. Соловьёв Алексей 1 0
25. Петрусёв Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 19.35% (6) 3.23% (1) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 29.03% (9)
 Факел 9.26% (5) 12.96% (7) 25.93% (14) 11.11% (6) 18.52% (10) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Акрон Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Волгарь 1:1 Акрон Акрон 1:2 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания
Нефтехимик 3:2 Акрон Акрон 1:1 Динамо Брянск Акрон 1:1 Иртыш Омск Акрон 0:0 Томь Чертаново 0:1 Акрон Акрон 0:0 Нижний Новгород Енисей 0:1 Акрон Акрон 1:1 Оренбург Чайка 0:1 Акрон Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Акрон Урал 1:0 Акрон Акрон 0:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Акрон Акрон 0:0 Спартак-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва
Факел Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь
Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2

Последние игры между собой

Акрон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Факел 1:0 Акрон ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Акрон 37.5% (15)
    X 27.5% (11)
    Факел 35% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Акрон - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - Факел

    Исход игры
    Акрон
    37.5% (15)
    Ничья
    27.5% (11)
    Факел
    35% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.68% (9)
    Меньше
    76.32% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    1:0 Акрон
    27.5% (11)
    0:1 Факел
    15% (6)
    1:2 Факел
    12.5% (5)
    2:1 Акрон
    10% (4)
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