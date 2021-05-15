СКА-Хабаровск

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче заключительного 42-го тура ФНЛ сойдутся лицом к лицу игроки хабаровского СКА и владикавказской «Алании». Встреча состоится в Хабаровске. Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!