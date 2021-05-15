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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч заключительного тура сезона ФНЛ, в котором встретятся "Краснодар-2" и "Волгарь". Хозяева будут играть на победу, чтобы побороться за сохранение прописки в дивизионе, но не все от них зависит. Комментировать встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!