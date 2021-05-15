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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Краснодар-2
0:0
Первый тайм: 1'
Волгарь
0' 1'
Краснодар-2
Волгарь

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 15 (5) 0.37
2. Сабуа Леон 7 0.17
3. Кутовой Максим 5 0.12
4. Воротников Илья Владимирович 3 0.07
5. Мацукатов Алекс 3 (1) 0.07
6. Апеков Руслан 3 (1) 0.07
7. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.05
8. Григорян Арутюн 1 0.02
9. Бородин Сергей Алексеевич 1 0.02
10. Мартынов Илья 1 0.02
11. Халназаров Рустам 1 0.02
12. Онугха Герман 1 0.02
13. Литвинов Вячеслав 1 0.02
Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 13 (3) 0.32
2. Погосов Артём 7 (1) 0.17
3. Локтионов Роман 5 (1) 0.12
4. Агаларов Гамид 5 (2) 0.12
5. Болонин Александр 4 (3) 0.1
6. Юсупов Артём 3 0.07
7. Лобкарёв Владимир 2 0.05
8. Козлов Данила 2 0.05
9. Пугачев Юрий 1 0.02
10. Журавлёв Юрий 1 0.02
11. Белоус Илья 1 0.02
12. Сергеев Виктор 1 0.02
13. Мендель Андрей 1 0.02
14. Николаев Олег 1 0.02
15. Гасилин Алексей 1 (1) 0.02

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Черников Александр 11 0
2. Стежко Виталий 6 2
3. Сперцян Эдуард 9 0
4. Мацукатов Алекс 8 0
5. Иванов Дмитрий III 5 1
6. Пелих Данил 6 0
7. Воротников Илья Владимирович 6 0
8. Ивашин Андрей 4 1
9. Литвинов Вячеслав 4 1
10. Якимов Вячеслав 3 1
11. Мартынов Илья 4 0
12. Сабуа Леон 4 0
13. Григорян Арутюн 2 1
14. Байрамян Левон 3 0
15. Камболов Руслан 2 0
16. Рзаев Руслан 2 0
17. Бочко Николай 2 0
18. Халназаров Рустам 2 0
19. Исаенко Олег 2 0
20. Марков Евгений 1 0
21. Жигулёв Илья 1 0
22. Бородин Сергей Алексеевич 1 0
23. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
24. Кутовой Максим 1 0
25. Ещенко Сергей 1 0
26. Петерсон Сергей 1 0
27. Апеков Руслан 1 0
28. Агкацев Станислав 1 0
Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 14 0
2. Болонин Александр 13 0
3. Павлишин Алексей 11 0
4. Зенин Андрей 7 2
5. Бердников Алексей 7 1
6. Ведерников Данила 8 0
7. Хомуха Иван 6 0
8. Козлов Данила 6 0
9. Журавлёв Юрий 4 1
10. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0
11. Сергеев Виктор 5 0
12. Погосов Артём 5 0
13. Корнюшин Даниил 3 1
14. Полубояринов Данил 4 0
15. Николаев Олег 4 0
16. Замалиев Наиль 2 1
17. Локтионов Роман 3 0
18. Агаларов Гамид 3 0
19. Пугачев Юрий 2 0
20. Гасилин Алексей 2 0
21. Бутенко Александр 2 0
22. Емельянов Данила 2 0
23. Лобкарёв Владимир 1 0
24. Саганович Дмитрий 1 0
25. Сагитов Артур 1 0
26. Альберт Габараев 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 9.09% (4) 11.36% (5) 18.18% (8) 11.36% (5) 20.45% (9) 29.55% (13)
 Волгарь 12.77% (6) 10.64% (5) 23.4% (11) 17.02% (8) 12.77% (6) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Текстильщик Алания 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Томь 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:2 Енисей Оренбург 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Велес Москва Балтика 2:0 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Урал 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Краснодар-2 1:1 Акрон Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2
Волгарь Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Волгарь 1:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Шинник Факел 1:1 Волгарь
Спартак-2 2:0 Волгарь Волгарь 0:1 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь Чертаново 1:1 Волгарь Волгарь 1:1 Нижний Новгород Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика

Последние игры между собой

Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Волгарь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Волгарь 3:0 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион Краснодар-2 2:5 Волгарь Кубок ФНЛ Краснодар-2 1:2 Волгарь Второй дивизион Волгарь 6:0 Краснодар-2 Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 42 32 5 5 100 - 26 101
2. Оренбург Заявка 42 28 10 4 78 - 33 94
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 42 22 11 9 74 - 40 77
5. Балтика Заявка 42 22 7 13 49 - 35 73
6. Торпедо Москва Заявка 42 21 9 12 65 - 41 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 42 18 12 12 54 - 46 66
9. Енисей Заявка 42 19 6 17 52 - 54 63
10. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
11. СКА-Хабаровск Заявка 42 17 9 16 52 - 47 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Спартак-2 4:2 Заявка 42 14 7 21 53 - 76 49
15. Текстильщик Заявка 42 12 11 19 32 - 51 47
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 42 11 5 26 25 - 63 38
20. Иртыш Омск Заявка 42 8 8 26 30 - 62 32
21. Чертаново 2:4 Заявка 42 7 6 29 34 - 80 27
22. Шинник Заявка 42 5 10 27 39 - 90 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Оренбург Заявка 21 14 5 2 42 - 18 47
3. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 21 12 3 6 33 - 16 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. Велес Москва Заявка 21 10 7 4 34 - 24 37
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 10 6 5 23 - 15 36
10. Балтика Заявка 21 11 2 8 24 - 15 35
11. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
12. Енисей Заявка 21 11 1 9 33 - 27 34
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Спартак-2 4:2 Заявка 21 6 5 10 27 - 36 23
18. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново 2:4 Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 34 - 18 43
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Алания Заявка 21 10 5 6 29 - 19 35
6. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 4:2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 21 6 3 12 19 - 30 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново 2:4 Заявка 21 4 3 14 18 - 44 15
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 5 13 18 - 30 14
20. Динамо Брянск Заявка 21 3 4 14 10 - 36 13
21. Шинник Заявка 21 2 6 13 19 - 51 12
22. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 14 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 20 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Протащил мяч Юсупов к штрафной соперника, но получил по ногам от Григоряна. Опасный стандарт исполнят гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч заключительного тура сезона ФНЛ, в котором встретятся "Краснодар-2" и "Волгарь".  Хозяева будут играть на победу, чтобы побороться за сохранение прописки в дивизионе, но не все от них зависит.  Комментировать встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 133
Краснодар-2 59.4% (79)
X 25.6% (34)
Волгарь 15% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Волгарь
1.65
4.00
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краснодар-2 0:0 Волгарь онлайн

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Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Волгарь

Исход игры
Краснодар-2
59.4% (79)
Ничья
25.6% (34)
Волгарь
15% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
2:1 Краснодар-2
34.6% (46)
1:1 Ничья
24.1% (32)
1:0 Краснодар-2
19.5% (26)
1:2 Волгарь
9.8% (13)
0:1 Волгарь
4.5% (6)
2:0 Краснодар-2
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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