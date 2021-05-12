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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Краснодар-2
 
Позже
Волгарь

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 15 (5) 0.37
2. Сабуа Леон 7 0.17
3. Кутовой Максим 5 0.12
4. Воротников Илья Владимирович 3 0.07
5. Мацукатов Алекс 3 (1) 0.07
6. Апеков Руслан 3 (1) 0.07
7. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.05
8. Григорян Арутюн 1 0.02
9. Бородин Сергей Алексеевич 1 0.02
10. Мартынов Илья 1 0.02
11. Халназаров Рустам 1 0.02
12. Онугха Герман 1 0.02
13. Литвинов Вячеслав 1 0.02
Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 13 (3) 0.32
2. Погосов Артём 7 (1) 0.17
3. Локтионов Роман 5 (1) 0.12
4. Агаларов Гамид 5 (2) 0.12
5. Болонин Александр 4 (3) 0.1
6. Юсупов Артём 3 0.07
7. Лобкарёв Владимир 2 0.05
8. Козлов Данила 2 0.05
9. Пугачев Юрий 1 0.02
10. Журавлёв Юрий 1 0.02
11. Белоус Илья 1 0.02
12. Сергеев Виктор 1 0.02
13. Мендель Андрей 1 0.02
14. Николаев Олег 1 0.02
15. Гасилин Алексей 1 (1) 0.02

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Черников Александр 11 0
2. Стежко Виталий 6 2
3. Сперцян Эдуард 9 0
4. Мацукатов Алекс 8 0
5. Иванов Дмитрий III 5 1
6. Пелих Данил 6 0
7. Воротников Илья Владимирович 6 0
8. Ивашин Андрей 4 1
9. Литвинов Вячеслав 4 1
10. Якимов Вячеслав 3 1
11. Мартынов Илья 4 0
12. Сабуа Леон 4 0
13. Григорян Арутюн 2 1
14. Байрамян Левон 3 0
15. Камболов Руслан 2 0
16. Рзаев Руслан 2 0
17. Бочко Николай 2 0
18. Халназаров Рустам 2 0
19. Исаенко Олег 2 0
20. Марков Евгений 1 0
21. Жигулёв Илья 1 0
22. Бородин Сергей Алексеевич 1 0
23. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
24. Кутовой Максим 1 0
25. Ещенко Сергей 1 0
26. Петерсон Сергей 1 0
27. Апеков Руслан 1 0
28. Агкацев Станислав 1 0
Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 14 0
2. Болонин Александр 13 0
3. Павлишин Алексей 11 0
4. Зенин Андрей 7 2
5. Бердников Алексей 7 1
6. Ведерников Данила 8 0
7. Хомуха Иван 6 0
8. Козлов Данила 6 0
9. Журавлёв Юрий 4 1
10. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0
11. Сергеев Виктор 5 0
12. Погосов Артём 5 0
13. Корнюшин Даниил 3 1
14. Полубояринов Данил 4 0
15. Николаев Олег 4 0
16. Замалиев Наиль 2 1
17. Локтионов Роман 3 0
18. Агаларов Гамид 3 0
19. Пугачев Юрий 2 0
20. Гасилин Алексей 2 0
21. Бутенко Александр 2 0
22. Емельянов Данила 2 0
23. Лобкарёв Владимир 1 0
24. Саганович Дмитрий 1 0
25. Сагитов Артур 1 0
26. Альберт Габараев 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 9.09% (4) 11.36% (5) 18.18% (8) 11.36% (5) 20.45% (9) 29.55% (13)
 Волгарь 12.77% (6) 10.64% (5) 23.4% (11) 17.02% (8) 12.77% (6) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Текстильщик Алания 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Иртыш Омск Томь 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:2 Енисей Оренбург 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Велес Москва Балтика 2:0 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Урал 3:1 Краснодар-2 Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Краснодар-2 1:1 Акрон Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2
Волгарь Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Волгарь 1:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Шинник Факел 1:1 Волгарь
Спартак-2 2:0 Волгарь Волгарь 0:1 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь Чертаново 1:1 Волгарь Волгарь 1:1 Нижний Новгород Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика

Последние игры между собой

Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Волгарь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Волгарь 3:0 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион Краснодар-2 2:5 Волгарь Кубок ФНЛ Краснодар-2 1:2 Волгарь Второй дивизион Волгарь 6:0 Краснодар-2 Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Краснодар-2 41.5% (17)
    X 36.6% (15)
    Волгарь 22% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Волгарь онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Волгарь

    Исход игры
    Краснодар-2
    41.5% (17)
    Ничья
    36.6% (15)
    Волгарь
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (15)
    2:1 Краснодар-2
    22% (9)
    1:2 Волгарь
    14.6% (6)
    1:0 Краснодар-2
    12.2% (5)
    0:1 Волгарь
    4.9% (2)
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