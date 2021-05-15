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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Оренбург
 
Позже
Динамо Брянск
Оренбург
Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 12 (3) 0.29
2. Прудников Николай 8 0.2
3. Ткачук Денис 5 0.12
4. Козлов Андрей 5 0.12
5. Шкофлек Жига 5 0.12
6. Гойкович Ренато 4 0.1
7. Миронов Алексей 4 0.1
8. Юсупов Артём 3 0.07
9. Эктов Александр 3 0.07
10. Сиваков Михаил 2 0.05
11. Бреев Сергей 2 0.05
12. Палиенко Максим 2 0.05
13. Чуканов Андреа 2 0.05
14. Кулишев Артём 2 (1) 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.02
16. Нойок Александр 1 0.02
17. Аюпов Тимур 1 0.02
18. Козлов Савелий 1 0.02
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.02
Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вотинов Максим 6 0.15
2. Мараев Николай 3 0.07
3. Баранов Павел 3 0.07
4. Васильев Максим Владимирович 2 0.05
5. Дибиргаджиев Джамал 2 0.05
6. Данилин Максим Алексеевич 2 0.05
7. Рухаиа Гуджа 1 0.02
8. Сорокин Валерий 1 0.02
9. Каретник Сергей 1 0.02
10. Пикатов Дмитрий 1 0.02
11. Агуреев Даниил 1 0.02

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 15 0
2. Сиваков Михаил 8 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Смирнов Александр 7 0
6. Ткачук Денис 7 0
7. Палиенко Максим 7 0
8. Гойкович Ренато 7 0
9. Чуканов Андреа 5 1
10. Скворцов Алексей 6 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Ойеволе Адессойе 1 1
19. Юсупов Артём 2 0
20. Мамин Артём 2 0
21. Шкофлек Жига 2 0
22. Прудников Николай 2 0
23. Капленко Кирилл 2 0
24. Кеняйкин Алексей 1 0
Динамо Брянск
# Игрок      
1. Баранов Павел 7 0
2. Дибиргаджиев Джамал 5 1
3. Луппа Данил 5 1
4. Сапаев Алексей 6 0
5. Сорокин Валерий 6 0
6. Чиркин Григорий 5 0
7. Рухаиа Гуджа 5 0
8. Васильев Максим Владимирович 5 0
9. Мараев Николай 5 0
10. Радченко Александр 4 0
11. Каретник Сергей 4 0
12. Дрогунов Владислав 4 0
13. Пикатов Дмитрий 4 0
14. Агуреев Даниил 4 0
15. Вотинов Максим 1 1
16. Глушков Никита 1 1
17. Першин Юрий 2 0
18. Валикаев Артур 2 0
19. Шебанов Алексей 2 0
20. Хайманов Игорь 2 0
21. Кузнецов Алексей 2 0
22. Крючков Александр 2 0
23. Муромский Никита 2 0
24. Луканченков Андрей 1 0
25. Никитин Денис 1 0
26. Укомский Артемий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (15) 10.67% (8) 12% (9) 17.33% (13) 17.33% (13) 22.67% (17)
 Динамо Брянск 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород
Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск
Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Алания Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Томь Динамо Брянск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:0 Енисей

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Брянск 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Оренбург" - "Динамо" Брянск, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 129
Оренбург 96.9% (125)
X 1.6% (2)
Динамо Брянск 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Динамо Брянск
1.25
6.30
14.00
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Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Брянск

Исход игры
Оренбург
97.1% (132)
Ничья
1.5% (2)
Динамо Брянск
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
19.4% (26)
Нет
80.6% (108)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
50% (68)
3:0 Оренбург
15.4% (21)
1:0 Оренбург
13.2% (18)
2:1 Оренбург
10.3% (14)
3:1 Оренбург
5.1% (7)
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