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"Крылья Советов" уже одной ногой в отпуске. На неделе команда Игоря Осинькина уступила в финале Кубка России московскому "Локомотиву", но при этом уже оформила чемпионство в ФНЛ и выход в Премьер-лигу. Сегодня - заключительный матч сезона, который для самарцев уже ничего не значит.