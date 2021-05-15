Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Балтика
Позже
Крылья Советов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Казаев ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Волк ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|7 (2)
|0.17
|2.
|Маркин Михаил
|7 (3)
|0.17
|3.
|Альшин Ильнур
|6
|0.15
|4.
|Казаев Ян
|6
|0.15
|5.
|Юрганов Игорь
|4
|0.1
|6.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.1
|7.
|Дудиев Аслан
|3
|0.07
|8.
|Кашчелан Младен
|2
|0.05
|9.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.05
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.02
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.02
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.02
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.02
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.02
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|40 (5)
|0.98
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.32
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.24
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0.12
|5.
|Солдатенков Александр
|4
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|4
|0.1
|7.
|Горшков Юрий
|3
|0.07
|8.
|Гацкан Александр
|2
|0.05
|9.
|Гынсарь Раду
|2
|0.05
|10.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|11.
|Чернов Никита
|2
|0.05
|12.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.05
|13.
|Корниленко Сергей
|1
|0.02
|14.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.02
|15.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0.02
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0.02
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кашчелан Младен
|19
|0
|2.
|Тишкин Максим
|15
|2
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|10
|0
|5.
|Макарчук Артём
|9
|0
|6.
|Казаев Ян
|7
|1
|7.
|Шаваев Алихан
|8
|0
|8.
|Маклаков Иван
|5
|1
|9.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Маркин Михаил
|4
|0
|12.
|Юрганов Игорь
|4
|0
|13.
|Валенсия Хуан
|2
|1
|14.
|Чочиев Алан
|3
|0
|15.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|16.
|Кузьмин Максим
|3
|0
|17.
|Латышонок Евгений
|3
|0
|18.
|Аллеф де Андраде
|3
|0
|19.
|Джамилов Султан
|2
|0
|20.
|Ковалёв Константин
|2
|0
|21.
|Плопа Максим
|1
|0
|22.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|23.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|25.
|Лазарев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Голенков Егор
|6
|0
|5.
|Витюгов Максим
|4
|1
|6.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Якуба Денис
|4
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|12.
|Карпов Максим
|2
|1
|13.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|14.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|16.
|Зиньковский Антон
|2
|0
|17.
|Сергеев Иван
|2
|0
|18.
|Смирнов Данила
|2
|0
|19.
|Хади Сафаа
|2
|0
|20.
|Фролов Евгений
|1
|0
|21.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|22.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|23.
|Ломаев Иван
|1
|0
|24.
|Горшков Юрий
|1
|0
|25.
|Пруцев Данил
|1
|0
|26.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|17.02% (8)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|Крылья Советов
|13.98% (13)
|9.68% (9)
|19.35% (18)
|16.13% (15)
|15.05% (14)
|25.81% (24)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +13 =3 -4Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов
Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи
Последние игры между собой
Балтика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|41
|31
|5
|5
|99 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|Заявка
|41
|27
|10
|4
|75 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|41
|27
|6
|8
|66 - 27
|87
|4.
|Алания
|Заявка
|41
|21
|11
|9
|72 - 39
|74
|5.
|Балтика
|Заявка
|41
|22
|7
|12
|49 - 34
|73
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|41
|21
|9
|11
|65 - 40
|72
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|41
|20
|10
|11
|64 - 43
|70
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|52 - 45
|63
|9.
|Факел
|Заявка
|41
|16
|13
|12
|55 - 43
|61
|10.
|Енисей
|Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|41
|17
|9
|15
|51 - 45
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|41
|14
|12
|15
|47 - 44
|54
|13.
|Чайка
|Заявка
|41
|14
|11
|16
|43 - 53
|53
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|41
|12
|11
|18
|31 - 49
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|41
|13
|7
|21
|49 - 74
|46
|16.
|Акрон
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|35 - 52
|42
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 68
|42
|18.
|Томь
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|41
|11
|5
|25
|23 - 60
|38
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 60
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|41
|7
|6
|28
|32 - 76
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|41
|4
|10
|27
|38 - 90
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|19
|1
|1
|66 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|42 - 17
|42
|5.
|Алания
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 21
|42
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|29 - 18
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|24 - 14
|35
|10.
|Факел
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|26 - 13
|34
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|8
|1
|12
|15 - 27
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|19.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 32
|18
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|36 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|28 - 15
|40
|4.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|32 - 25
|33
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 22
|29
|9.
|Чайка
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|22 - 25
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|11.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|18 - 28
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|16 - 29
|20
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 43
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|18 - 51
|9
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|40
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|24
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|17
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1
Прогнозы на матч Балтика - Крылья Советов
Исход игры
Балтика
38.3% (54)
Ничья
19.9% (28)
Крылья Советов
41.8% (59)
Тотал 2.5
Больше
52.52% (73)
Меньше
47.48% (66)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
27% (38)
1:1 Ничья
18.4% (26)
2:1 Балтика
17.7% (25)
1:0 Балтика
16.3% (23)
0:1 Крылья Советов
5.7% (8)
1:3 Крылья Советов
5% (7)
0:2 Крылья Советов
3.5% (5)
2:0 Балтика
2.1% (3)
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