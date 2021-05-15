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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Торпедо Москва
 
Позже
Шинник
Торпедо Москва
Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 12 (1) 0.29
2. Лебеденко Игорь 10 (2) 0.24
3. Берковский Илья 6 0.15
4. Рязанцев Александр 4 0.1
5. Дворецков Филипп 4 0.1
6. Самсонов Артём Владимирович 4 (3) 0.1
7. Адаев Владислав 3 0.07
8. Нетфуллин Равиль 3 0.07
9. Евдокимов Андрей 3 0.07
10. Кертанов Константин 2 0.05
11. Гордюшенко Астемир 2 0.05
12. Баланюк Денис 2 0.05
13. Лях Андрей 1 0.02
14. Шоркин Максим 1 0.02
15. Каплиенко Александр 1 0.02
16. Прошляков Данила 1 0.02
17. Прошкин Егор 1 0.02
18. Магаль Руслан 1 (1) 0.02
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 9 (2) 0.22
2. Самодин Сергей 4 0.1
3. Самойлов Дмитрий 4 0.1
4. Маляров Никита 4 0.1
5. Гонгапшев Альбек 3 0.07
6. Носов Александр 2 0.05
7. Голуб Никита 2 0.05
8. Игнатович Павел 1 0.02
9. Щадин Артём 1 0.02
10. Козубаев Тамирлан 1 0.02
11. Дорофеев Никита 1 0.02
12. Тананеев Дмитрий 1 0.02
13. Игнатенко Владислав 1 0.02
14. Азявин Илья 1 0.02

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 8 1
2. Магаль Руслан 8 1
3. Шоркин Максим 6 2
4. Самсонов Артём Владимирович 9 0
5. Евдокимов Андрей 8 0
6. Лебеденко Игорь 7 0
7. Лях Андрей 7 0
8. Адаев Владислав 5 1
9. Калмыков Амур 5 1
10. Нетфуллин Равиль 6 0
11. Редькович Дмитрий 4 1
12. Прошкин Егор 5 0
13. Елисеев Александр 4 0
14. Баланюк Денис 3 0
15. Берковский Илья 3 0
16. Шустиков Сергей 2 0
17. Кертанов Константин 2 0
18. Дворецков Филипп 2 0
19. Прошляков Данила 2 0
20. Кравчук Андрей 2 0
21. Козлов Данила 1 0
22. Корж Константин 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Бетюжнов Антон 6 2
2. Зинков Вячеслав 5 2
3. Покидышев Николай 6 1
4. Евсеев Павел 7 0
5. Кутин Денис 7 0
6. Стешин Евгений 7 0
7. Игнатович Павел 5 1
8. Поляков Максим 5 1
9. Низамутдинов Эльдар 6 0
10. Самойлов Дмитрий 5 0
11. Маляров Никита 5 0
12. Самсонов Артём Сергеевич 5 0
13. Козубаев Тамирлан 5 0
14. Наседкин Евгений 5 0
15. Носов Александр 4 0
16. Тананеев Дмитрий 4 0
17. Гонгапшев Альбек 2 1
18. Дорофеев Никита 3 0
19. Матюша Максим 1 1
20. Самодин Сергей 2 0
21. Щадин Артём 2 0
22. Щербаков Константин 2 0
23. Пухов Тимур 2 0
24. Голуб Никита 2 0
25. Азявин Илья 2 0
26. Каретник Сергей 1 0
27. Олейников Иван 1 0
28. Мацхарашвили Никита 1 0
29. Игнатенко Владислав 1 0
30. Стрелов Евгений 1 0
31. Масленников Игорь 1 0
32. Кузнецов Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 6.56% (4) 16.39% (10) 11.48% (7) 19.67% (12) 21.31% (13) 24.59% (15)
 Шинник 14.29% (5) 22.86% (8) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик
Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Спартак-2 4:2 Шинник Шинник 0:2 Факел Волгарь 1:1 Шинник Шинник 2:2 Крылья Советов
Текстильщик 0:0 Шинник Шинник 0:1 Алания Нефтехимик 1:1 Шинник Шинник 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:0 Шинник Шинник 2:3 Томь Чертаново 2:2 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Енисей 6:0 Шинник Шинник 1:4 Оренбург Чайка 5:1 Шинник Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Велес Москва 4:2 Шинник Шинник 1:3 Балтика Краснодар-2 1:2 Шинник Шинник 1:3 Акрон

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Шинник: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва 1:2 Шинник Кубок Шинник 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок
Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 42 тура первенства ФНЛ, в котором московское "Торпедо" встречается с ярославским "Шинником". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 129
Торпедо Москва 98.4% (127)
X 1.6% (2)
Шинник 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Шинник
1.16
7.44
19.50
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник

Исход игры
Торпедо Москва
98.5% (133)
Ничья
1.5% (2)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.1% (52)
Меньше
60.9% (81)
Обе команды забьют
Да
26.32% (35)
Нет
73.68% (98)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
41.5% (56)
2:1 Торпедо Москва
20% (27)
1:0 Торпедо Москва
17% (23)
3:0 Торпедо Москва
11.9% (16)
3:1 Торпедо Москва
4.4% (6)
4:0 Торпедо Москва
1.5% (2)
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