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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

2020-2021
Томь
0:0
Первый тайм: 1'
Нижний Новгород
0' 1'
Томь
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.1
2. Кривцов Никита 4 0.1
3. Симонян Артём 3 0.07
4. Дмитриев Максим II 3 0.07
5. Косарев Кирилл 3 (1) 0.07
6. Давыдов Денис 2 0.05
7. Пенчиков Даниил 2 0.05
8. Шалаев Олег 1 0.02
9. Долгов Павел 1 0.02
10. Визнович Илья 1 0.02
11. Лапшов Иван 1 0.02
12. Андреев Иван 1 0.02
13. Киреенко Павел 1 (1) 0.02
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.22
2. Сапета Александр 8 (6) 0.2
3. Султонов Мухаммад 7 0.17
4. Попов Артём 6 0.15
5. Калинский Николай 6 (1) 0.15
6. Горбунов Игорь 5 0.12
7. Гоцук Кирилл 5 0.12
8. Янсане Момо 5 0.12
9. Кавтарадзе Бека 3 0.07
10. Ставпец Александр 2 0.05
11. Шумских Алексей 2 0.05
12. Гащенков Михаил 2 0.05
13. Шарипов Альберт 2 0.05
14. Каккоев Никита 2 0.05
15. Зуйков Сергей 1 0.02
16. Федчук Артём 1 0.02

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 14 1
2. Талалай Денис 14 0
3. Лапшов Иван 8 1
4. Эннин Ричи 8 0
5. Казанков Максим 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Андреев Иван 3 1
11. Денисов Виталий 4 0
12. Поярков Денис 4 0
13. Синяк Антон 4 0
14. Кривцов Никита 4 0
15. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
16. Симонян Артём 3 0
17. Текучёв Андрей 3 0
18. Дмитриев Максим II 3 0
19. Бычков Андрей 1 1
20. Сакович Александр 2 0
21. Давыдов Денис 2 0
22. Мильдзихов Давид 2 0
23. Белов Антон 2 0
24. Пенчиков Даниил 2 0
25. Вавилин Денис 0 1
26. Ахъядов Апти 1 0
27. Киреенко Павел 1 0
28. Каленкович Виталий 1 0
29. Арапов Дмитрий 1 0
30. Долгов Павел 1 0
31. Цикаридзе Тенгиз 1 0
32. Калачёв Илья 1 0
33. Косарев Кирилл 1 0
34. Леонов Олег 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Каккоев Никита 9 0
3. Шумских Алексей 8 0
4. Маляров Кирилл 8 0
5. Гащенков Михаил 8 0
6. Темников Иван 7 0
7. Ставпец Александр 6 0
8. Попов Артём 6 0
9. Зуйков Сергей 6 0
10. Гоцук Кирилл 6 0
11. Горбунов Игорь 5 0
12. Шарипов Альберт 5 0
13. Эдиев Исмаил 4 0
14. Султонов Мухаммад 4 0
15. Калинский Николай 4 0
16. Анисимов Артур 4 0
17. Сулейманов Тимур 4 0
18. Осинов Михаил 3 0
19. Комолов Павел 3 0
20. Мичуренков Дмитрий 3 0
21. Кавтарадзе Бека 2 0
22. Смирнов Олег 1 0
23. Алиев Саид 1 0
24. Янсане Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 22.22% (6)
 Нижний Новгород 12.12% (8) 6.06% (4) 21.21% (14) 10.61% (7) 25.76% (17) 24.24% (16)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь
Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Томь 0:1 Нижний Новгород Кубок Нижний Новгород 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 42 32 5 5 100 - 26 101
2. Оренбург Заявка 42 28 10 4 78 - 33 94
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 42 22 11 9 74 - 40 77
5. Балтика Заявка 42 22 7 13 49 - 35 73
6. Торпедо Москва Заявка 42 21 9 12 65 - 41 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 42 18 12 12 54 - 46 66
9. Енисей Заявка 42 19 6 17 52 - 54 63
10. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
11. СКА-Хабаровск Заявка 42 17 9 16 52 - 47 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Спартак-2 4:2 Заявка 42 14 7 21 53 - 76 49
15. Текстильщик Заявка 42 12 11 19 32 - 51 47
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 42 11 5 26 25 - 63 38
20. Иртыш Омск Заявка 42 8 8 26 30 - 62 32
21. Чертаново 2:4 Заявка 42 7 6 29 34 - 80 27
22. Шинник Заявка 42 5 10 27 39 - 90 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Оренбург Заявка 21 14 5 2 42 - 18 47
3. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 21 12 3 6 33 - 16 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. Велес Москва Заявка 21 10 7 4 34 - 24 37
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 10 6 5 23 - 15 36
10. Балтика Заявка 21 11 2 8 24 - 15 35
11. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
12. Енисей Заявка 21 11 1 9 33 - 27 34
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Спартак-2 4:2 Заявка 21 6 5 10 27 - 36 23
18. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново 2:4 Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 34 - 18 43
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Алания Заявка 21 10 5 6 29 - 19 35
6. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 4:2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 21 6 3 12 19 - 30 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново 2:4 Заявка 21 4 3 14 18 - 44 15
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 5 13 18 - 30 14
20. Динамо Брянск Заявка 21 3 4 14 10 - 36 13
21. Шинник Заявка 21 2 6 13 19 - 51 12
22. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 14 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 20 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Завязла сразу же борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам пока не даются.
  • 1'
    "Томь" проводит матч в комплекте формы зелёного цвета, в белой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 42 тура первенства ФНЛ, в котором "Томь" встречается с "Нижним Новгородом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 136
Томь 39.7% (54)
X 16.9% (23)
Нижний Новгород 43.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Нижний Новгород
2.08
3.76
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Томь 0:0 Нижний Новгород онлайн

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Прогнозы на матч Томь 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
Томь
39.7% (54)
Ничья
16.9% (23)
Нижний Новгород
43.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (56)
Меньше
57.89% (77)
Обе команды забьют
Да
57.89% (77)
Нет
42.11% (56)
Популярный счёт
1:0 Томь
24.3% (33)
1:2 Нижний Новгород
20.6% (28)
1:1 Ничья
15.4% (21)
2:1 Томь
13.2% (18)
0:1 Нижний Новгород
12.5% (17)
1:3 Нижний Новгород
5.9% (8)
0:2 Нижний Новгород
3.7% (5)
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