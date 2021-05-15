Германия: Бундеслига 2020-2021
Боруссия М
1:0
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
Штуттгарт
1:0
45' ГолШтиндль Ларс
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Мак ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|13 (6)
|0.39
|2.
|Тюрам Маркус
|7
|0.21
|3.
|Хофманн Йонас
|6 (3)
|0.18
|4.
|Плеа Алассан
|6
|0.18
|5.
|Нойхаус Флориан
|5
|0.15
|6.
|Эмболо Брель
|5
|0.15
|7.
|Вольф Ханнес
|3
|0.09
|8.
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|9.
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.09
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0.06
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0.06
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0.06
|13.
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|14.
|Закария Денис
|1
|0.03
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Крамер Кристоф
|0
|0
|17.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|15
|0.45
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.33
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.18
|4.
|Дидави Даниэль
|4
|0.12
|5.
|Кастро Гонсало
|4
|0.12
|6.
|Фёрстер Филипп
|3
|0.09
|7.
|Эндо Ватару
|2
|0.06
|8.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.06
|9.
|Кулибали Танги
|2
|0.06
|10.
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|11.
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|12.
|Климович Матео
|1
|0.03
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
|16.
|Чурлинов Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|9
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|7
|0
|3.
|Штиндль Ларс
|5
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|5
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|6.
|Эмболо Брель
|4
|0
|7.
|Вендт Оскар
|3
|0
|8.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|3
|0
|10.
|Закария Денис
|3
|0
|11.
|Зоммер Янн
|1
|1
|12.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|13.
|Плеа Алассан
|2
|0
|14.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|15.
|Янчке Тони
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
|18.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|19.
|Райтц Рокко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|8
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|6
|0
|3.
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|4.
|Мавропанос Константинос
|5
|0
|5.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|6.
|Эндо Ватару
|4
|0
|7.
|Мангаля Орель
|4
|0
|8.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|9.
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|3
|0
|11.
|Каразор Атакан
|3
|0
|12.
|Ахамада Науиру
|1
|1
|13.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|14.
|Соса Борна
|2
|0
|15.
|Кулибали Танги
|2
|0
|16.
|Калайджич Саша
|1
|0
|17.
|Климович Матео
|1
|0
|18.
|Массимо Роберто
|1
|0
|19.
|Сиссе Момо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|18.97% (11)
|17.24% (10)
|13.79% (8)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
|17.24% (10)
|Штуттгарт
|11.54% (6)
|15.38% (8)
|9.62% (5)
|15.38% (8)
|17.31% (9)
|30.77% (16)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Штуттгарт 2:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Штуттгарт 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:0 Штуттгарт Кубок Боруссия М 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 7:0 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|93 - 41
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|33
|15
|13
|5
|64 - 49
|58
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 35
|54
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|60 - 52
|49
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|33
|11
|13
|9
|47 - 42
|46
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|50 - 48
|45
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 53
|42
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|32 - 49
|34
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|34 - 51
|32
|16.
|Арминия
|1:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|33
|2
|8
|23
|22 - 83
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 17
|31
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|32 - 22
|27
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 22
|35
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 30
|24
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 29
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 27
|18
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|26
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Штуттгарт
Исход игры
Боруссия М
91% (122)
Ничья
6.7% (9)
Штуттгарт
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.57% (99)
Меньше
24.43% (32)
Обе команды забьют
Да
78.63% (103)
Нет
21.37% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
57.5% (77)
2:0 Боруссия М
13.4% (18)
3:1 Боруссия М
9% (12)
1:0 Боруссия М
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Штуттгарт
1.5% (2)
3:0 Боруссия М
1.5% (2)
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