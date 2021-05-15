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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Боруссия М
1:0
Перерыв

Стадион:
Штуттгарт
0'
1:0
45' Гол
Штиндль Ларс
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
30
Массимо
Роберто
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
11
Томми
Эрик
9
Калайджич
Саша
Боруссия М
4-2-3-1
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

34'
 
Штенцель Паскаль
Мавропанос Константинос
45'
Штиндль Ларс
(Крамер Кристоф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 13 (6) 0.39
2. Тюрам Маркус 7 0.21
3. Хофманн Йонас 6 (3) 0.18
4. Плеа Алассан 6 0.18
5. Нойхаус Флориан 5 0.15
6. Эмболо Брель 5 0.15
7. Вольф Ханнес 3 0.09
8. Эльведи Нико 3 0.09
9. Бенсебаини Рами 3 (1) 0.09
10. Лайнер Штефан 2 0.06
11. Гинтер Маттиас 2 0.06
12. Лазаро Валентино 2 0.06
13. Вендт Оскар 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 15 0.45
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.33
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.18
4. Дидави Даниэль 4 0.12
5. Кастро Гонсало 4 0.12
6. Фёрстер Филипп 3 0.09
7. Эндо Ватару 2 0.06
8. Кемпф Марк-Оливер 2 0.06
9. Кулибали Танги 2 0.06
10. Мангаля Орель 1 0.03
11. Клемент Филипп 1 0.03
12. Климович Матео 1 0.03
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0
16. Чурлинов Дарко 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 9 0
2. Бенсебаини Рами 7 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Лазаро Валентино 3 0
10. Закария Денис 3 0
11. Зоммер Янн 1 1
12. Лайнер Штефан 2 0
13. Плеа Алассан 2 0
14. Гинтер Маттиас 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
18. Вольф Ханнес 1 0
19. Райтц Рокко 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 8 0
2. Вамангитука Силла 6 0
3. Кемпф Марк-Оливер 5 0
4. Мавропанос Константинос 5 0
5. Гонсалес Николас 5 0
6. Эндо Ватару 4 0
7. Мангаля Орель 4 0
8. Штенцель Паскаль 2 1
9. Фёрстер Филипп 3 0
10. Антон Вальдемар 3 0
11. Каразор Атакан 3 0
12. Ахамада Науиру 1 1
13. Дидави Даниэль 2 0
14. Соса Борна 2 0
15. Кулибали Танги 2 0
16. Калайджич Саша 1 0
17. Климович Матео 1 0
18. Массимо Роберто 1 0
19. Сиссе Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 20.69% (12) 12.07% (7) 17.24% (10)
 Штуттгарт 11.54% (6) 15.38% (8) 9.62% (5) 15.38% (8) 17.31% (9) 30.77% (16)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Штуттгарт 2:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Кубок Штуттгарт 2:2 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:0 Штуттгарт Кубок Боруссия М 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 7:0 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 33 23 6 4 93 - 41 75
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 33 15 13 5 64 - 49 58
5. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
6. Байер Л 1:0 Заявка 33 15 9 9 52 - 35 54
7. Боруссия М 1:0 Заявка 33 13 10 10 60 - 52 49
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 33 11 13 9 47 - 42 46
9. Фрайбург 1:1 Заявка 33 12 9 12 50 - 48 45
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 33 11 9 13 54 - 53 42
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта 0:0 Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
14. Аугсбург 0:0 Заявка 33 9 7 17 32 - 49 34
15. Вердер 0:0 Заявка 33 7 11 15 34 - 51 32
16. Арминия 1:1 Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
17. Кёльн 0:0 Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 1:1 Заявка 33 2 8 23 22 - 83 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Байер Л 1:0 Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
7. Боруссия М 1:0 Заявка 17 9 4 4 32 - 17 31
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 7 6 4 32 - 22 27
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
13. Аугсбург 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
14. Арминия 1:1 Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн 0:0 Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 17 11 2 4 34 - 22 35
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 30 24
6. Байер Л 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 6 3 8 27 - 29 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М 1:0 Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Вердер 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 27 18
12. Фрайбург 1:1 Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Унион Берлин 0:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
14. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта 0:0 Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург 0:0 Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия 1:1 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 1:1 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 26 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Боруссия М 91% (122)
X 6.7% (9)
Штуттгарт 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Штуттгарт
1.51
6.57
6.14
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Штуттгарт

Исход игры
Боруссия М
91% (122)
Ничья
6.7% (9)
Штуттгарт
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.57% (99)
Меньше
24.43% (32)
Обе команды забьют
Да
78.63% (103)
Нет
21.37% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
57.5% (77)
2:0 Боруссия М
13.4% (18)
3:1 Боруссия М
9% (12)
1:0 Боруссия М
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Штуттгарт
1.5% (2)
3:0 Боруссия М
1.5% (2)
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