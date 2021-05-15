Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О Л - Штиндль Ларс забил потрясным ударом ножницами!

45' Отличные скиллы показывает Крамер Кристоф , обводя своих соперников

43' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

42' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Мавропанос Константинос получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Массимо Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Мавропанос Константинос получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Голкипер мог бы сыграть и получше

18' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Антон Вальдемар из команды Штуттгарт

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

13' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

10' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

10' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Плохо сыграл Кемпф Марк-Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Калайджич Саша из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Антон Вальдемар бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

3' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Штуттгарт начинает с центра поля