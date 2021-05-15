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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Аугсбург
0:0
Перерыв

Стадион:
Вердер
0'
13' Красная карточка
Варгас Рубен
42' Желтая карточка
Гросс Кристиан
45' Желтая карточка
Гикевич Рафал
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
14
Моравек
Ян
8
Хедира
Рани
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
19
Сарджент
Джош
11
Фуллкруг
Никлас
10
Биттенкорт
Леонардо
9
Зельке
Дейви
Аугсбург
4-2-3-1
Вердер
4-2-3-1

Ход матча

13'
Варгас Рубен
 
42'
 
Гросс Кристиан
45'
Гикевич Рафал
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Андре 7 0.21
2. Варгас Рубен 6 0.18
3. Калиджиури Даниэль 5 (1) 0.15
4. Нидерлехнер Флориан 4 0.12
5. Рихтер Марко 3 0.09
6. Грегорич Михаэль 1 0.03
7. Иаго Лопес 1 0.03
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.03
9. Гумни Роберт 1 0.03
10. Удуохаи Феликс 1 0.03
11. Йенсен Фредрик 0 0
12. Финнбогасон Альфред 0 0
13. Фрамбергер Рафаэль 0 0
14. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.15
2. Мёхвальд Кевин 5 0.15
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.15
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.12
5. Гебреселассие Теодор 3 0.09
6. Зельке Дейви 3 (1) 0.09
7. Эггештайн Максимилиан 2 0.06
8. Рашица Милот 2 (1) 0.06
9. Топрак Омер 2 0.06
10. Агу Феликс 1 0.03
11. Динкчи Эрен 1 0.03
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Шмид Романо 0 0
14. Юя Осако 0 0
15. Гросс Кристиан 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 9 0
2. Фрамбергер Рафаэль 5 1
3. Калиджиури Даниэль 5 0
4. Хедира Рани 5 0
5. Удуохаи Феликс 5 0
6. Нидерлехнер Флориан 3 1
7. Стробл Тобиас 4 0
8. Груэсо Карлос 4 0
9. Гумни Роберт 4 0
10. Рихтер Марко 2 1
11. Варгас Рубен 2 1
12. Гикевич Рафал 3 0
13. Хан Андре 3 0
14. Бенеш Ласло 3 0
15. Иаго Лопес 2 0
16. Оксфорд Рис 2 0
17. Сухи Марек 1 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Педерсен Мадс 1 0
20. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Гросс Кристиан 7 0
2. Сарджент Джош 7 0
3. Мбом Жан-Мануэль 7 0
4. Фридль Марко 6 0
5. Эггештайн Максимилиан 5 0
6. Мёхвальд Кевин 3 1
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Гебреселассие Теодор 3 0
10. Юя Осако 3 0
11. Биттенкорт Леонардо 3 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Динкчи Эрен 0 1
15. Мойсандер Никлас 1 0
16. Топрак Омер 1 0
17. Классен Дэви 1 0
18. Велькович Милош 1 0
19. Фуллкруг Никлас 1 0
20. Чон Тахит 1 0
21. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7) 3.23% (1) 38.71% (12)
 Вердер 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 15.15% (5) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Штуттгарт 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Кёльн Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Арминия
Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург
Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц
Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Вердер: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Вердер 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Аугсбург Бундеслига Вердер 4:0 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 2:3 Вердер Бундеслига Аугсбург 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Аугсбург Бундеслига Вердер 1:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 4:2 Вердер Бундеслига Аугсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Аугсбург Бундеслига Вердер 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Аугсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 33 23 6 4 93 - 41 75
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 33 15 13 5 64 - 49 58
5. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
6. Байер Л 1:0 Заявка 33 15 9 9 52 - 35 54
7. Боруссия М 1:0 Заявка 33 13 10 10 60 - 52 49
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 33 11 13 9 47 - 42 46
9. Фрайбург 1:1 Заявка 33 12 9 12 50 - 48 45
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 33 11 9 13 54 - 53 42
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта 0:0 Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
14. Аугсбург 0:0 Заявка 33 9 7 17 32 - 49 34
15. Вердер 0:0 Заявка 33 7 11 15 34 - 51 32
16. Арминия 1:1 Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
17. Кёльн 0:0 Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 1:1 Заявка 33 2 8 23 22 - 83 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Байер Л 1:0 Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
7. Боруссия М 1:0 Заявка 17 9 4 4 32 - 17 31
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 7 6 4 32 - 22 27
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
13. Аугсбург 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
14. Арминия 1:1 Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн 0:0 Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 17 11 2 4 34 - 22 35
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 30 24
6. Байер Л 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 6 3 8 27 - 29 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М 1:0 Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Вердер 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 27 18
12. Фрайбург 1:1 Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Унион Берлин 0:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
14. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта 0:0 Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург 0:0 Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия 1:1 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 1:1 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 26 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Аугсбург 43.3% (58)
X 43.3% (58)
Вердер 13.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Вердер
6.50
3.33
3.08
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Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Вердер

Исход игры
Аугсбург
43.3% (58)
Ничья
43.3% (58)
Вердер
13.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
83.21% (109)
Нет
16.79% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
2:1 Аугсбург
27.6% (37)
1:0 Аугсбург
11.2% (15)
1:2 Вердер
8.2% (11)
0:1 Вердер
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Аугсбург
1.5% (2)
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