Германия: Бундеслига 2020-2021
13' Красная карточкаВаргас Рубен
42' Желтая карточкаГросс Кристиан
45' Желтая карточкаГикевич Рафал
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
14
Моравек
Ян
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Оксфорд РисЗащитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
42'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Андре
|7
|0.21
|2.
|Варгас Рубен
|6
|0.18
|3.
|Калиджиури Даниэль
|5 (1)
|0.15
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.12
|5.
|Рихтер Марко
|3
|0.09
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|9.
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|10.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.03
|11.
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|12.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|13.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|14.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.15
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.15
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.15
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.12
|5.
|Гебреселассие Теодор
|3
|0.09
|6.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.09
|7.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.06
|8.
|Рашица Милот
|2 (1)
|0.06
|9.
|Топрак Омер
|2
|0.06
|10.
|Агу Феликс
|1
|0.03
|11.
|Динкчи Эрен
|1
|0.03
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Шмид Романо
|0
|0
|14.
|Юя Осако
|0
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|5
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|4.
|Хедира Рани
|5
|0
|5.
|Удуохаи Феликс
|5
|0
|6.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|1
|7.
|Стробл Тобиас
|4
|0
|8.
|Груэсо Карлос
|4
|0
|9.
|Гумни Роберт
|4
|0
|10.
|Рихтер Марко
|2
|1
|11.
|Варгас Рубен
|2
|1
|12.
|Гикевич Рафал
|3
|0
|13.
|Хан Андре
|3
|0
|14.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|15.
|Иаго Лопес
|2
|0
|16.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|17.
|Сухи Марек
|1
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Педерсен Мадс
|1
|0
|20.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гросс Кристиан
|7
|0
|2.
|Сарджент Джош
|7
|0
|3.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|4.
|Фридль Марко
|6
|0
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|6.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|3
|0
|10.
|Юя Осако
|3
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Динкчи Эрен
|0
|1
|15.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|16.
|Топрак Омер
|1
|0
|17.
|Классен Дэви
|1
|0
|18.
|Велькович Милош
|1
|0
|19.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|20.
|Чон Тахит
|1
|0
|21.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|3.23% (1)
|38.71% (12)
|Вердер
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Штуттгарт 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Кёльн Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Арминия
Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург
Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц
Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Вердер: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аугсбург 2:3 Вердер Бундеслига Аугсбург 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Аугсбург Бундеслига Вердер 1:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 4:2 Вердер Бундеслига Аугсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Аугсбург Бундеслига Вердер 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Аугсбург Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|93 - 41
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|33
|15
|13
|5
|64 - 49
|58
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 35
|54
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|60 - 52
|49
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|33
|11
|13
|9
|47 - 42
|46
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|50 - 48
|45
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 53
|42
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|32 - 49
|34
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|34 - 51
|32
|16.
|Арминия
|1:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|33
|2
|8
|23
|22 - 83
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 17
|31
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|32 - 22
|27
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 22
|35
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 30
|24
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 29
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 27
|18
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|26
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Вердер
Исход игры
Аугсбург
43.3% (58)
Ничья
43.3% (58)
Вердер
13.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
83.21% (109)
Нет
16.79% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
2:1 Аугсбург
27.6% (37)
1:0 Аугсбург
11.2% (15)
1:2 Вердер
8.2% (11)
0:1 Вердер
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Аугсбург
1.5% (2)
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