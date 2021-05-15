Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гикевич Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок команды Вердер исполняет передачу

49' Гикевич Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Топрак Омер из команды Вердер

47' Иржи Павленка отбил мяч на угловой после удара Рихтер Марко из штрафной площади.

46' Судье надоело, что Гикевич Рафал тянет время и он наказал его горчичником

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Аугсбург

44' Зельке Дейви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Сарджент Джош оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Игрок Оксфорд Рис из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Гросс Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аугсбург пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Аугсбург

35' Зельке Дейви бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гросс Кристиан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

29' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Плохо сыграл Иаго Лопес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

21' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Оксфорд Рис из команды Аугсбург

21' Сарджент Джош завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

21' Игрок из команды Вердер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Топрак Омер из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Матч возобновлен

13' Варгас Рубен получает красную карточку за не спортивное поведение

12' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

12' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

9' Фуллкруг Никлас из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Удар от ворот произведет Вердер

8' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Вердер

3' Гикевич Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Сарджент Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля