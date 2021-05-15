Германия: Бундеслига 2020-2021
Фрайбург
Позже
Стадион: Шварцвальд
Бавария
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Алаба ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|9 (4)
|0.28
|2.
|Шаллаи Роланд
|8 (1)
|0.25
|3.
|Петерсен Нильс
|8 (1)
|0.25
|4.
|Демирович Эрмедин
|5
|0.16
|5.
|Хёлер Лукас
|4
|0.13
|6.
|Линхарт Филипп
|4
|0.13
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.09
|8.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|9.
|Шмид Жонатан
|2
|0.06
|10.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|11.
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|12.
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|39 (7)
|1.22
|2.
|Мюллер Томас
|11 (1)
|0.34
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.28
|4.
|Мусиала Джамал
|6
|0.19
|5.
|Сане Лерой
|5
|0.16
|6.
|Горецка Леон
|5
|0.16
|7.
|Коман Кингсли
|4
|0.13
|8.
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.09
|10.
|Алаба Давид
|2
|0.06
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.03
|12.
|Боатенг Жером
|1
|0.03
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|11
|0
|2.
|Демирович Эрмедин
|7
|0
|3.
|Хёлер Лукас
|5
|0
|4.
|Сантамария Батист
|5
|0
|5.
|Шмид Жонатан
|4
|0
|6.
|Линхарт Филипп
|4
|0
|7.
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|8.
|Гульде Мануэль
|3
|0
|9.
|Хайнц Доминик
|3
|0
|10.
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|11.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|12.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|13.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|14.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|15.
|Темпельман Лино
|2
|0
|16.
|Хаберер Яник
|1
|0
|17.
|Тиль Гус
|1
|0
|18.
|Кайтель Янник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|6
|0
|2.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0
|4.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|5.
|Алаба Давид
|3
|0
|6.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|7.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|8.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|9.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|10.
|Ньянзу Танги
|1
|1
|11.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|12.
|Горецка Леон
|2
|0
|13.
|Сане Лерой
|2
|0
|14.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|15.
|Сарр Буна
|1
|0
|16.
|Зюле Никлас
|1
|0
|17.
|Коман Кингсли
|1
|0
|18.
|Рока Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|16.67% (8)
|Бавария
|10.87% (10)
|16.3% (15)
|23.91% (22)
|15.22% (14)
|15.22% (14)
|18.48% (17)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кёльн 1:4 Фрайбург Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04
Арминия 1:0 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург
Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария
ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бавария 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Фрайбург Бундеслига Бавария 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Бавария Бундеслига Фрайбург 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 7:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Фрайбург Бундеслига Бавария 2:1 Фрайбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|92 - 40
|74
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|63 - 48
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|59 - 52
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 52
|39
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 50
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|15.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|16.
|Арминия
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|23 - 51
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|33 - 60
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|2
|7
|23
|21 - 82
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|14.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|13.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|39
|7
|7
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|18
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург - Бавария
Исход игры
Фрайбург
2.3% (3)
Ничья
5.5% (7)
Бавария
92.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
79.37% (100)
Меньше
20.63% (26)
Обе команды забьют
Да
80.16% (101)
Нет
19.84% (25)
Популярный счёт
1:2 Бавария
33.6% (43)
1:3 Бавария
30.5% (39)
0:2 Бавария
14.8% (19)
1:1 Ничья
4.7% (6)
0:3 Бавария
3.9% (5)
1:4 Бавария
2.3% (3)
2:1 Фрайбург
2.3% (3)
2:3 Бавария
2.3% (3)
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