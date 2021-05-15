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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Байер Л
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Унион Берлин
0'
17' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
1:0
27' Гол
Вирц Флориан
40' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
46'
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
25
Ленц
Кристофер
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
Байер Л
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

17'
Тапсоба Эдмон
 
27'
Вирц Флориан
(Венделл Боргес)
1:0
40'
 
Ингвартсен Маркус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 11 (2) 0.33
2. Бэйли Леон 9 0.27
3. Шик Патрик 9 0.27
4. Вирц Флориан 5 0.15
5. Диаби Мусса 4 0.12
6. Демирбай Керем 4 0.12
7. Амири Надим 2 0.06
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Грэй Демарай 1 0.03
10. Драгович Александр 1 0.03
11. Вайзер Митчелл 1 0.03
12. Та Джонатан 1 0.03
13. Тапсоба Эдмон 1 0.03
14. Бендер Ларс 0 0
15. Венделл Боргес 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.3
2. Андрих Роберт 5 0.15
3. Авонийи Тайво 5 0.15
4. Похьянпало Йоэль 5 0.15
5. Фридрих Марвин 4 0.12
6. Ингвартсен Маркус 3 0.09
7. Бекер Шеральдо 3 0.09
8. Тойхерт Седрик 3 0.09
9. Прёмель Гриша 3 0.09
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 6 0
2. Тапсоба Эдмон 5 0
3. Диаби Мусса 5 0
4. Арангис Чарлес 4 0
5. Синкгравен Дэйли 4 0
6. Шик Патрик 4 0
7. Амири Надим 4 0
8. Драгович Александр 3 0
9. Венделл Боргес 3 0
10. Та Джонатан 3 0
11. Бендер Ларс 2 0
12. Аларио Лукас 2 0
13. Беллараби Карим 2 0
14. Демирбай Керем 2 0
15. Фосу-Менса Тимоти 2 0
16. Бендер Свен 1 0
17. Баумгартлингер Юлиан 1 0
18. Градецки Лукаш 1 0
19. Паласиос Эксекиэль 1 0
20. Фримпонг Жереми 1 0
21. Вирц Флориан 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Кнохе Робин 4 0
5. Ингвартсен Маркус 4 0
6. Шлоттербек Нико 2 1
7. Гисельман Нико 3 0
8. Гризбек Себастьян 3 0
9. Хюбнер Флориан 3 0
10. Ленц Кристофер 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 18% (9) 18% (9) 6% (3) 10% (5) 18% (9) 30% (15)
 Унион Берлин 23.4% (11) 12.77% (6) 10.64% (5) 19.15% (9) 14.89% (7) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Унион Берлин 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Унион Берлин Бундеслига
Байер Л 4:1 Унион Берлин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 33 23 6 4 93 - 41 75
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 33 15 13 5 64 - 49 58
5. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
6. Байер Л 1:0 Заявка 33 15 9 9 52 - 35 54
7. Боруссия М 1:0 Заявка 33 13 10 10 60 - 52 49
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 33 11 13 9 47 - 42 46
9. Фрайбург 1:1 Заявка 33 12 9 12 50 - 48 45
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 33 11 9 13 54 - 53 42
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта 0:0 Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
14. Аугсбург 0:0 Заявка 33 9 7 17 32 - 49 34
15. Вердер 0:0 Заявка 33 7 11 15 34 - 51 32
16. Арминия 1:1 Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
17. Кёльн 0:0 Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 1:1 Заявка 33 2 8 23 22 - 83 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Байер Л 1:0 Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
7. Боруссия М 1:0 Заявка 17 9 4 4 32 - 17 31
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 7 6 4 32 - 22 27
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
13. Аугсбург 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
14. Арминия 1:1 Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн 0:0 Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 17 11 2 4 34 - 22 35
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 30 24
6. Байер Л 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 6 3 8 27 - 29 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М 1:0 Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Вердер 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 27 18
12. Фрайбург 1:1 Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Унион Берлин 0:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
14. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта 0:0 Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург 0:0 Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия 1:1 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 1:1 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 26 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Унион Берлин пытается что-то создать.
  • 46'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Байер Л 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Унион Берлин 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Унион Берлин
1.99
4.60
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байер Л 1:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Байер Л
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Унион Берлин
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.12% (84)
Меньше
35.88% (47)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
51.9% (69)
2:0 Байер Л
21.8% (29)
1:0 Байер Л
9.8% (13)
3:1 Байер Л
7.5% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Байер Л
1.5% (2)
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