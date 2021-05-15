Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ингвартсен Маркус не смог попасть в створ ударом издали

44' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Шлоттербек Нико не смог попасть в створ ударом издали

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ингвартсен Маркус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Диаби Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Андрих Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Хорошую попытку сделал Ленц Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Демирбай Керем наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

25' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лукаш Градецки отбил мяч на угловой после удара Крузе Макс из штрафной площади.

17' ШАНС! Крузе Макс вышел один на один с голкипером...

15' Гентнер Кристиан из команды Унион Берлин сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хорошую попытку сделал Ленц Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.