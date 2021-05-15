Германия: Бундеслига 2020-2021
Байер Л
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: БайАрена
Унион Берлин
17' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
1:0
27' ГолВирц Флориан
40' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
31
Кнохе
Робин
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|11 (2)
|0.33
|2.
|Бэйли Леон
|9
|0.27
|3.
|Шик Патрик
|9
|0.27
|4.
|Вирц Флориан
|5
|0.15
|5.
|Диаби Мусса
|4
|0.12
|6.
|Демирбай Керем
|4
|0.12
|7.
|Амири Надим
|2
|0.06
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.03
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.03
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
|15.
|Венделл Боргес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.3
|2.
|Андрих Роберт
|5
|0.15
|3.
|Авонийи Тайво
|5
|0.15
|4.
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.15
|5.
|Фридрих Марвин
|4
|0.12
|6.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.09
|7.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.09
|8.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.09
|9.
|Прёмель Гриша
|3
|0.09
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|6
|0
|2.
|Тапсоба Эдмон
|5
|0
|3.
|Диаби Мусса
|5
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|5.
|Синкгравен Дэйли
|4
|0
|6.
|Шик Патрик
|4
|0
|7.
|Амири Надим
|4
|0
|8.
|Драгович Александр
|3
|0
|9.
|Венделл Боргес
|3
|0
|10.
|Та Джонатан
|3
|0
|11.
|Бендер Ларс
|2
|0
|12.
|Аларио Лукас
|2
|0
|13.
|Беллараби Карим
|2
|0
|14.
|Демирбай Керем
|2
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|16.
|Бендер Свен
|1
|0
|17.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|18.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|19.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|20.
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|21.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|8
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Кнохе Робин
|4
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|6.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|7.
|Гисельман Нико
|3
|0
|8.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|9.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|10.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|18% (9)
|18% (9)
|6% (3)
|10% (5)
|18% (9)
|30% (15)
|Унион Берлин
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|19.15% (9)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|93 - 41
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|33
|15
|13
|5
|64 - 49
|58
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 35
|54
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|60 - 52
|49
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|33
|11
|13
|9
|47 - 42
|46
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|50 - 48
|45
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 53
|42
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|32 - 49
|34
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|34 - 51
|32
|16.
|Арминия
|1:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|33
|2
|8
|23
|22 - 83
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 17
|31
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|32 - 22
|27
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 22
|35
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 30
|24
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 29
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 27
|18
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|26
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Байер Л
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Унион Берлин
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.12% (84)
Меньше
35.88% (47)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
51.9% (69)
2:0 Байер Л
21.8% (29)
1:0 Байер Л
9.8% (13)
3:1 Байер Л
7.5% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Байер Л
1.5% (2)
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