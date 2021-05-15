Второй тайм начался

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ферманн Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

43' Чендлер Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

41' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Беккер Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Головой пробил Н'Дика Эван , но голкипер отбил его в поле!

36' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Mehmet Aydin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хунтелаар Клаас-Ян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

23' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорошую попытку сделал Андре Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян забивает!

15' После проверки VAR судья не изменил решения - Шальке 04 пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ферманн Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола