Германия: Бундеслига 2020-2021
Шальке 04
1:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Фелтинс-Арена
Айнтрахт Фр
0:0
15' Не забитый пенальтиХунтелаар Клаас-Ян
1:0
15' ГолХунтелаар Клаас-Ян
1:1
29' ГолАндре Силва
26
Сане
Салиф
31
Беккер
Тимо
25
Арит
Амин
38
Mehmet
Aydin
7
Ут
Марк
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
31 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
-
7 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
Ход матча
15'
15'
29'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.15
|2.
|Ут Марк
|3
|0.09
|3.
|Арит Амин
|2
|0.06
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0.06
|5.
|Раман Бенито
|2
|0.06
|6.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|7.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|8.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|9.
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|10.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|11.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|12.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|15.
|Боздоган Джан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|26 (6)
|0.79
|2.
|Камада Даити
|5
|0.15
|3.
|Костич Филип
|4
|0.12
|4.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.12
|5.
|Йович Лука
|4
|0.12
|6.
|Юнес Амин
|3
|0.09
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.06
|8.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0.06
|9.
|Н'Дика Эван
|2
|0.06
|10.
|Дурм Эрик
|1
|0.03
|11.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|13.
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Чендлер Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Хрустиц Айдин
|1
|0.03
|16.
|Цубер Стивен
|0
|0
|17.
|Соу Джибриль
|0
|0
|18.
|Туре Альмами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Тиау Малик
|4
|1
|4.
|Стамбули Бенжамен
|5
|0
|5.
|Ут Марк
|5
|0
|6.
|Сане Салиф
|5
|0
|7.
|Колашинац Сеад
|5
|0
|8.
|Арит Амин
|4
|0
|9.
|Сердар Суат
|3
|0
|10.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|11.
|Ферманн Ральф
|2
|0
|12.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|15.
|Раман Бенито
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|18.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|22.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|23.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|24.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|25.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|26.
|Беккер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|10
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|10
|0
|3.
|Соу Джибриль
|6
|0
|4.
|Абрахам Давид
|4
|1
|5.
|Хасебе Макото
|5
|0
|6.
|Тута
|5
|0
|7.
|Юнес Амин
|5
|0
|8.
|Баркок Аймен
|5
|0
|9.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|10.
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|11.
|Костич Филип
|4
|0
|12.
|Дост Бас
|3
|0
|13.
|Камада Даити
|3
|0
|14.
|Йович Лука
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Цубер Стивен
|1
|0
|17.
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|18.
|Кор Доминик
|1
|0
|19.
|Дурм Эрик
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|Айнтрахт Фр
|12.28% (7)
|17.54% (10)
|17.54% (10)
|7.02% (4)
|28.07% (16)
|17.54% (10)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =3 -15Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =4 -4Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|93 - 41
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|33
|15
|13
|5
|64 - 49
|58
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 35
|54
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|60 - 52
|49
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|33
|11
|13
|9
|47 - 42
|46
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|50 - 48
|45
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 53
|42
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|32 - 49
|34
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|34 - 51
|32
|16.
|Арминия
|1:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|33
|2
|8
|23
|22 - 83
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 17
|31
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|32 - 22
|27
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 22
|35
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 30
|24
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 29
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 27
|18
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|26
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Шальке 04
10.4% (14)
Ничья
7.5% (10)
Айнтрахт Фр
82.1% (110)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (75)
Меньше
42.75% (56)
Обе команды забьют
Да
59.54% (78)
Нет
40.46% (53)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
28.4% (38)
0:2 Айнтрахт Фр
22.4% (30)
1:3 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
0:1 Айнтрахт Фр
10.4% (14)
1:1 Ничья
6% (8)
2:1 Шальке 04
5.2% (7)
0:3 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
1:0 Шальке 04
2.2% (3)
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