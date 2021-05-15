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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Шальке 04
4:3
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Хунтелаар Клаас-Ян
1:0
15' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
1:1
29' Гол
Андре Силва
1:2
51' Гол
Н'Дика Эван
2:2
52' Гол
Blendi Idrizi
3:2
60' Гол
Florian Flick
4:2
64' Гол
Хопп Мэттью
4:3
72' Гол
Андре Силва
90' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
90' Желтая карточка
Ахе Рагнар
90'+5
1
Ферманн
Ральф
30
Мустафи
Шкодран
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
31
Беккер
Тимо
36
Blendi
Idrizi
41
Florian
Flick
25
Арит
Амин
38
Mehmet
Aydin
7
Ут
Марк
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Шальке 04
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

15'
Хунтелаар Клаас-Ян
0:0
15'
Хунтелаар Клаас-Ян
1:0
29'
1:1
Андре Силва
(Юнес Амин)
46'
Хопп Мэттью
Ут Марк
 
51'
1:2
Н'Дика Эван
(Камада Даити)
52'
Blendi Idrizi
(Хунтелаар Клаас-Ян)
2:2
54'
Пасьенса Гонсало
Хунтелаар Клаас-Ян
 
60'
Florian Flick
(Хопп Мэттью)
3:2
64'
Хопп Мэттью
4:2
64'
 
Хрустиц Айдин
Соу Джибриль
65'
 
Роде Себастьян
Н'Дика Эван
66'
 
Йович Лука
Камада Даити
67'
Henning Matriciani
Mehmet Aydin
 
67'
 
Цубер Стивен
Юнес Амин
72'
4:3
Андре Силва
77'
Скрибски Стивен
Blendi Idrizi
 
84'
 
Ахе Рагнар
Тута
90'
 
Чендлер Тимоти
90'
 
Ахе Рагнар

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 13
  • 3 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 6 0.18
2. Ут Марк 3 0.09
3. Арит Амин 2 0.06
4. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0.06
5. Раман Бенито 2 0.06
6. Сердар Суат 1 0.03
7. Колашинац Сеад 1 0.03
8. Маскарель Омар 1 0.03
9. Мустафи Шкодран 1 0.03
10. Пасьенса Гонсало 1 0.03
11. Blendi Idrizi 1 0.03
12. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
13. Florian Flick 1 0.03
14. Тиау Малик 1 0.03
15. Ощипка Бастиан 0 0
16. Стамбули Бенжамен 0 0
17. Боздоган Джан 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 27 (6) 0.82
2. Камада Даити 5 0.15
3. Костич Филип 4 0.12
4. Дост Бас 4 (1) 0.12
5. Йович Лука 4 0.12
6. Юнес Амин 3 0.09
7. Н'Дика Эван 3 0.09
8. Баркок Аймен 2 0.06
9. Хинтереггер Мартин 2 0.06
10. Дурм Эрик 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Хрустиц Айдин 1 0.03
16. Цубер Стивен 0 0
17. Соу Джибриль 0 0
18. Туре Альмами 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Тиау Малик 4 1
4. Стамбули Бенжамен 5 0
5. Ут Марк 5 0
6. Сане Салиф 5 0
7. Колашинац Сеад 5 0
8. Арит Амин 4 0
9. Сердар Суат 3 0
10. Хопп Мэттью 3 0
11. Ферманн Ральф 2 0
12. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Скрибски Стивен 2 0
15. Раман Бенито 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Пасьенса Гонсало 2 0
18. Виллиам Фуртадо 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Мустафи Шкодран 1 0
22. Ощипка Бастиан 1 0
23. Мендиль Хамза 1 0
24. Людевиг Килиан 1 0
25. Кутуджу Ахмед 1 0
26. Беккер Тимо 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 10 0
2. Н'Дика Эван 10 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Ильзанкер Штефан 4 0
10. Хинтереггер Мартин 4 0
11. Костич Филип 4 0
12. Дост Бас 3 0
13. Камада Даити 3 0
14. Чендлер Тимоти 2 0
15. Йович Лука 2 0
16. Туре Альмами 2 0
17. Цубер Стивен 1 0
18. Кор Доминик 1 0
19. Дурм Эрик 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Хрустиц Айдин 1 0
22. Ахе Рагнар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3)
 Айнтрахт Фр 11.67% (7) 18.33% (11) 16.67% (10) 8.33% (5) 28.33% (17) 16.67% (10)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Шальке 04 10.4% (14)
X 7.5% (10)
Айнтрахт Фр 82.1% (110)
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Прогнозы на матч Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Шальке 04
10.4% (14)
Ничья
7.5% (10)
Айнтрахт Фр
82.1% (110)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (75)
Меньше
42.75% (56)
Обе команды забьют
Да
59.54% (78)
Нет
40.46% (53)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
28.4% (38)
0:2 Айнтрахт Фр
22.4% (30)
1:3 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
0:1 Айнтрахт Фр
10.4% (14)
1:1 Ничья
6% (8)
2:1 Шальке 04
5.2% (7)
0:3 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
1:0 Шальке 04
2.2% (3)
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