Германия: Бундеслига 2020-2021
Арминия
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Шюко-Арена
Хоффенхайм
0:1
5' ГолКрамарич Андрей
11' Желтая карточкаАдамян Саркис
1:1
23' ГолФогльзаммер Андреас
31
Майер
Арне
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
0:1
11'
23'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|4
|0.12
|2.
|Доан Рицу
|4
|0.12
|3.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.06
|4.
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|6.
|Влап Михел
|1
|0.03
|7.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Пипер Амос
|1
|0.03
|9.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|10.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.03
|11.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.03
|12.
|Суку Себио
|1
|0.03
|13.
|Окугава Масая
|1
|0.03
|14.
|Ортега Штефан
|0
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|16.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|17.
|Де Медина Натан
|0
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|19 (5)
|0.58
|2.
|Бебу Ила
|9
|0.27
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.18
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.12
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.06
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.03
|11.
|Акпогума Кевин
|1
|0.03
|12.
|Сков Роберт
|1
|0.03
|13.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.03
|14.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|15.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|16.
|Самассеку Диади
|0
|0
|17.
|Фогт Кевин
|0
|0
|18.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|19.
|Ричардс Крис
|0
|0
|20.
|Богард Мелайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Медина Натан
|5
|1
|2.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|3.
|Пипер Амос
|6
|0
|4.
|Кунце Фабиан
|6
|0
|5.
|Шипплок Свен
|4
|0
|6.
|Клос Фабиан
|4
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|4
|0
|8.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|9.
|Притль Мануэль
|3
|0
|10.
|Суку Себио
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|14.
|Ортега Штефан
|1
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|16.
|Доан Рицу
|1
|0
|17.
|Хартель Марсель
|1
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|3.
|Гриллич Флориан
|5
|1
|4.
|Фогт Кевин
|6
|0
|5.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Сессеньон Райан
|4
|0
|9.
|Кадержабек Павел
|3
|0
|10.
|Бебу Ила
|3
|0
|11.
|Самассеку Диади
|3
|0
|12.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|13.
|Даббур Мунас
|2
|0
|14.
|Адамян Саркис
|2
|0
|15.
|Сков Роберт
|0
|1
|16.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|17.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|18.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|19.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|20.
|Ричардс Крис
|1
|0
|21.
|Богард Мелайро
|1
|0
|22.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|20% (4)
|Хоффенхайм
|6.25% (3)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|27.08% (13)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия
Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|93 - 41
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|33
|15
|13
|5
|64 - 49
|58
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 35
|54
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|60 - 52
|49
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|33
|11
|13
|9
|47 - 42
|46
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|50 - 48
|45
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 53
|42
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|32 - 49
|34
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|34 - 51
|32
|16.
|Арминия
|1:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|33
|2
|8
|23
|22 - 83
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 17
|31
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|32 - 22
|27
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 22
|35
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 30
|24
|6.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 29
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 27
|18
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|26
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Арминия
27.6% (37)
Ничья
35.8% (48)
Хоффенхайм
36.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Хоффенхайм
26.9% (36)
1:0 Арминия
13.4% (18)
2:1 Арминия
11.9% (16)
0:1 Хоффенхайм
5.2% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.2% (3)
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