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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Арминия
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:1
5' Гол
Крамарич Андрей
11' Желтая карточка
Адамян Саркис
1:1
23' Гол
Фогльзаммер Андреас
47'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
31
Майер
Арне
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
12
Пентке
Филипп
3
Кадержабек
Павел
38
Пош
Штефан
25
Акпогума
Кевин
17
Сессеньон
Райан
18
Самассеку
Диади
11
Гриллич
Флориан
29
Сков
Роберт
27
Крамарич
Андрей
23
Адамян
Саркис
9
Бебу
Ила
Арминия
4-3-3
Хоффенхайм
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Крамарич Андрей
(Адамян Саркис)
11'
 
Адамян Саркис
23'
Фогльзаммер Андреас
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 4 0.12
2. Доан Рицу 4 0.12
3. Фогльзаммер Андреас 2 0.06
4. Кордова Серхио 2 0.06
5. Притль Мануэль 1 0.03
6. Влап Михел 1 0.03
7. Гебауэр Кристиан 1 0.03
8. Пипер Амос 1 0.03
9. Шипплок Свен 1 0.03
10. Эдмундссон Йоан 1 0.03
11. Ябо Рейнольд 1 0.03
12. Суку Себио 1 0.03
13. Окугава Масая 1 0.03
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 19 (5) 0.58
2. Бебу Ила 9 0.27
3. Баумгартнер Кристоф 6 0.18
4. Даббур Мунас 4 0.12
5. Сессеньон Райан 2 0.06
6. Гриллич Флориан 2 0.06
7. Адамян Саркис 1 0.03
8. Руди Себастьян 1 0.03
9. Гайгер Деннис 1 0.03
10. Бисакшич Эрмин 1 0.03
11. Акпогума Кевин 1 0.03
12. Сков Роберт 1 0.03
13. Рюттер Жоржиньо 1 0.03
14. Кадержабек Павел 0 0
15. Гачинович Мийат 0 0
16. Самассеку Диади 0 0
17. Фогт Кевин 0 0
18. Бельфодиль Исхак 0 0
19. Ричардс Крис 0 0
20. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Де Медина Натан 5 1
2. Бруннер Седрик 6 0
3. Пипер Амос 6 0
4. Кунце Фабиан 6 0
5. Шипплок Свен 4 0
6. Клос Фабиан 4 0
7. Лукоки Андерсон 4 0
8. Ван дер Хорн Майк 3 0
9. Притль Мануэль 3 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Фогльзаммер Андреас 1 0
14. Ортега Штефан 1 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
16. Доан Рицу 1 0
17. Хартель Марсель 1 0
18. Зойферт Нильс 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 10 1
2. Баумгартнер Кристоф 7 0
3. Гриллич Флориан 5 1
4. Фогт Кевин 6 0
5. Гайгер Деннис 4 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Сессеньон Райан 4 0
9. Кадержабек Павел 3 0
10. Бебу Ила 3 0
11. Самассеку Диади 3 0
12. Крамарич Андрей 2 0
13. Даббур Мунас 2 0
14. Адамян Саркис 2 0
15. Сков Роберт 0 1
16. Бауманн Оливер 1 0
17. Нордтвейт Ховард 1 0
18. Бисакшич Эрмин 1 0
19. Акпогума Кевин 1 0
20. Ричардс Крис 1 0
21. Богард Мелайро 1 0
22. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 20% (4)
 Хоффенхайм 6.25% (3) 16.67% (8) 16.67% (8) 27.08% (13) 14.58% (7) 18.75% (9)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия
Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хоффенхайм 0:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 33 23 6 4 93 - 41 75
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 33 15 13 5 64 - 49 58
5. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
6. Байер Л 1:0 Заявка 33 15 9 9 52 - 35 54
7. Боруссия М 1:0 Заявка 33 13 10 10 60 - 52 49
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 33 11 13 9 47 - 42 46
9. Фрайбург 1:1 Заявка 33 12 9 12 50 - 48 45
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 33 11 9 13 54 - 53 42
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта 0:0 Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
14. Аугсбург 0:0 Заявка 33 9 7 17 32 - 49 34
15. Вердер 0:0 Заявка 33 7 11 15 34 - 51 32
16. Арминия 1:1 Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
17. Кёльн 0:0 Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 1:1 Заявка 33 2 8 23 22 - 83 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Байер Л 1:0 Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
7. Боруссия М 1:0 Заявка 17 9 4 4 32 - 17 31
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 7 6 4 32 - 22 27
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
13. Аугсбург 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
14. Арминия 1:1 Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн 0:0 Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 17 11 2 4 34 - 22 35
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 30 24
6. Байер Л 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 6 3 8 27 - 29 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М 1:0 Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Вердер 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 27 18
12. Фрайбург 1:1 Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Унион Берлин 0:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
14. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта 0:0 Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург 0:0 Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия 1:1 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 1:1 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 26 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Арминия выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Сессеньон Райан из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 46'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Арминия 27.6% (37)
X 35.8% (48)
Хоффенхайм 36.6% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Хоффенхайм
3.25
4.08
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 1:1 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 1:1 Хоффенхайм

Исход игры
Арминия
27.6% (37)
Ничья
35.8% (48)
Хоффенхайм
36.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Хоффенхайм
26.9% (36)
1:0 Арминия
13.4% (18)
2:1 Арминия
11.9% (16)
0:1 Хоффенхайм
5.2% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.2% (3)
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