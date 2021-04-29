Россия: Премьер-лига 2020-2021
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полоз Дмитрий
|6 (3)
|0.21
|2.
|Хасимото Кэнто
|6
|0.21
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.1
|4.
|Соу Али
|3
|0.1
|5.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.03
|7.
|Козлов Алексей
|1
|0.03
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0.03
|9.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|10.
|Алмквист Понтус
|1
|0.03
|11.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|12.
|Чернов Евгений
|1
|0.03
|13.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|14.
|Тугарев Роман
|1
|0.03
|15.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|16.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|17.
|Терентьев Денис
|0
|0
|18.
|Осипенко Максим
|0
|0
|19.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|20.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.31
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.28
|3.
|Классон Виктор
|6 (1)
|0.21
|4.
|Ионов Алексей
|5 (1)
|0.17
|5.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.14
|6.
|Газинский Юрий
|3
|0.1
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|10.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.07
|11.
|Вандерсон
|1
|0.03
|12.
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Уткин Даниил
|1
|0.03
|14.
|Сабуа Леон
|1
|0.03
|15.
|Камболов Руслан
|0
|0
|16.
|Смольников Игорь
|0
|0
|17.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|2.
|Норманн Матиас
|7
|1
|3.
|Жигович Армин
|5
|1
|4.
|Хасимото Кэнто
|6
|0
|5.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|6.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|7.
|Чернов Евгений
|4
|0
|8.
|Глебов Данил
|2
|1
|9.
|Ионов Алексей
|3
|0
|10.
|Козлов Алексей
|3
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|13.
|Поярков Николай
|3
|0
|14.
|Осипенко Максим
|1
|1
|15.
|Обухов Владимир
|2
|0
|16.
|Терентьев Денис
|2
|0
|17.
|Соу Али
|2
|0
|18.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|19.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|20.
|Попов Ивелин
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|8
|2
|2.
|Смольников Игорь
|6
|1
|3.
|Газинский Юрий
|7
|0
|4.
|Сорокин Егор
|5
|1
|5.
|Классон Виктор
|6
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|7.
|Кабелла Реми
|4
|1
|8.
|Мартынович Александр
|3
|1
|9.
|Берг Маркус
|4
|0
|10.
|Петров Сергей
|4
|0
|11.
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|12.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|13.
|Камболов Руслан
|3
|0
|14.
|Ари Феррейра
|2
|0
|15.
|Уткин Даниил
|2
|0
|16.
|Вандерсон
|2
|0
|17.
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|18.
|Марков Евгений
|1
|0
|19.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|20.
|Черников Александр
|1
|0
|21.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|25% (8)
|31.25% (10)
|Краснодар
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +8 =2 -10Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов
Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =4 -10ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Исход игры
Ростов
28.9% (13)
Ничья
44.4% (20)
Краснодар
26.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (17)
1:2 Краснодар
15.6% (7)
2:1 Ростов
15.6% (7)
1:0 Ростов
8.9% (4)
0:1 Краснодар
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
2:0 Ростов
4.4% (2)
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