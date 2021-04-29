  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2020-2021

Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Ростов
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полоз Дмитрий 6 (3) 0.21
2. Хасимото Кэнто 6 0.21
3. Байрамян Хорен 3 0.1
4. Соу Али 3 0.1
5. Мамаев Павел 2 0.07
6. Глебов Данил 1 0.03
7. Козлов Алексей 1 0.03
8. Ерёменко Роман 1 0.03
9. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
10. Алмквист Понтус 1 0.03
11. Норманн Матиас 1 0.03
12. Чернов Евгений 1 0.03
13. Махатадзе Георгий 1 0.03
14. Тугарев Роман 1 0.03
15. Саплинов Александр 1 0.03
16. Жигович Армин 1 0.03
17. Терентьев Денис 0 0
18. Осипенко Максим 0 0
19. Гапечкин Александр 0 0
20. Сохиев Артур 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.31
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.28
3. Классон Виктор 6 (1) 0.21
4. Ионов Алексей 5 (1) 0.17
5. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.14
6. Газинский Юрий 3 0.1
7. Олссон Кристоффер 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Петров Сергей 2 0.07
10. Ари Феррейра 2 (1) 0.07
11. Вандерсон 1 0.03
12. Стоцкий Дмитрий 1 0.03
13. Уткин Даниил 1 0.03
14. Сабуа Леон 1 0.03
15. Камболов Руслан 0 0
16. Смольников Игорь 0 0
17. Марков Евгений 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Хаджикадунич Деннис 7 1
2. Норманн Матиас 7 1
3. Жигович Армин 5 1
4. Хасимото Кэнто 6 0
5. Ерёменко Роман 3 1
6. Байрамян Хорен 4 0
7. Чернов Евгений 4 0
8. Глебов Данил 2 1
9. Ионов Алексей 3 0
10. Козлов Алексей 3 0
11. Полоз Дмитрий 3 0
12. Алеесами Хайтам 3 0
13. Поярков Николай 3 0
14. Осипенко Максим 1 1
15. Обухов Владимир 2 0
16. Терентьев Денис 2 0
17. Соу Али 2 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
19. Алмквист Понтус 2 0
20. Попов Ивелин 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 8 2
2. Смольников Игорь 6 1
3. Газинский Юрий 7 0
4. Сорокин Егор 5 1
5. Классон Виктор 6 0
6. Олссон Кристоффер 6 0
7. Кабелла Реми 4 1
8. Мартынович Александр 3 1
9. Берг Маркус 4 0
10. Петров Сергей 4 0
11. Де Вильена Тонни 4 0
12. Рамирес Кристиан 4 0
13. Камболов Руслан 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Стоцкий Дмитрий 1 0
18. Марков Евгений 1 0
19. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
20. Черников Александр 1 0
21. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 9.38% (3) 25% (8) 31.25% (10)
 Краснодар 13.04% (6) 17.39% (8) 10.87% (5) 19.57% (9) 19.57% (9) 19.57% (9)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов
Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия

Последние игры между собой

Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ростов 0:2 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи
Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов - Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

Исход игры
Ростов
28.9% (13)
Ничья
44.4% (20)
Краснодар
26.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (17)
1:2 Краснодар
15.6% (7)
2:1 Ростов
15.6% (7)
1:0 Ростов
8.9% (4)
0:1 Краснодар
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
2:0 Ростов
4.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 